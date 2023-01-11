2023/01/11,
政治

黎智英律師團欲晤英相研「確保獲釋可行性」，英方派外交部官員會面

黎智英律師團欲晤英相研「確保獲釋可行性」，英方派外交部官員會面
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我們想讓你知道的是

黎智英的國際律師團隊曾致函英國政府，要求與首相辛偉誠會面，討論「確保黎智英獲釋的可行性」。律師團昨天會晤英國外交部主管亞洲事務的國務大臣。中方則要求英方停止干預香港法治。

（中央社）中國和英國近日就壹傳媒集團創辦人黎智英的國安法官司又槓上，中方要求英方停止干預香港法治，而港府先前也就此呼籲英國，別干涉香港內部事務。

英國媒體報導，黎智英的國際律師團隊曾致函英國政府，要求與首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，討論「確保黎智英獲釋的可行性」。

辛偉誠的發言人說，黎智英的律師團昨天會晤英國外交部主管亞洲事務的國務大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）。

發言人並說：「英國政府永遠支持人權、自由以及法治。」

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英國首相辛偉誠

中國外交部駐港特派員公署今天就此發表聲明，表達強烈不滿和反對。

公署發言人批評英國外交部門官員會見黎智英的「國際律師團隊」，並發表干預香港事務的言論，破壞香港法治和司法獨立，違反國際法原則和國際關係基本準則。

發言人表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，黎智英案事實清楚，證據確鑿，香港法院必定會作出公正裁決。

港府昨晚也根據英國媒體的報導譴責英方，並說絕不容任何外國勢力或人士干預香港的司法程序和內部事務。

黎智英因「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪嫌，被港府依國安法起訴，他去年底申請聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）辯護，最終獲得終審法院批准。

但香港行政長官李家超之後提請由中國全國人大常委會解釋香港國安法條文，以確定黎智英是否可以聘用海外律師。

去年底，人大常委會就此解釋香港國安法相關條文卻未置可否，而是把相關權力交給香港行政長官和香港維護國家安全委員會。由於等待釋法，黎智英的案件預計遲至今年9月才能開庭審理。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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