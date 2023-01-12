第三勢力的未來（下）：汲取新黨、親民黨失敗經驗，給民眾黨與時力五點建議
我們想讓你知道的是
要批評民進黨的現狀很容易，但好歹人家可以在台灣政壇屹立不搖36年，一定有他的成功之處。無論時代力量還是民眾黨，如果小黨沒有學習其中的長處，只看到他目前執政的短處，那永遠就只能當小黨。
文：曾國豪
筆者在前文中回顧台灣的各政黨發展歷程，今日的第三勢力必須汲取教訓，才能開創一片天。
因為台灣至從解嚴以來所成立的政黨，唯一在台灣政壇站穩腳跟並成功取得執政的，就只有民進黨，反觀解嚴至今，不論是新黨或是親民黨，都曾經一度聲勢浩大，可以與國民黨、民進黨形成鼎足之勢，可惜的是都成夢幻泡影一場空。
而如今民眾黨與時代力量作為如今政壇碩果僅存的第三勢力，勢必要汲取新黨、親民黨失敗的經驗，以及民進黨成功的優點，才能在台灣政壇開闢出一片天，在此筆者給出五點建議：
1. 深耕地方，打好基礎
不論是民眾黨或是時代力量都是資源稀缺的小黨，小黨資源有限就不應該在全國各個縣市推派這麼多候選人，最好的做法就是在都會型選區推派候選人參選，何謂都會型選區，比如新竹市、基隆市以及六都的臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄。而六都也應有所區分，以臺中、高雄為例，重點集中在未合併前的「市區」，而非「縣區」。
為何要這樣安排呢，因為即便合併後，原有被合併的臺中縣、高雄縣，這些區域的發展都跟雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣都沒有太大差異，都一樣存在發展遲緩、老年人口偏多、訊息封閉，而這種鄉下區域，只要用錢收買，常常票就投過去了，況且這種鄉下區域也是地方勢力最根深柢固的地盤，比如雲林的張榮味勢力、花蓮的傅崐萁勢力，都是小黨難以撼動的。
此外，資源不集中，就在全國各地推人，在選舉過程中沒有足夠資源的人又沒得到黨中央關愛，落選者當然會心懷忿恨，要麼被收買，要麼出去爆料亂咬，而這一點又以民眾黨極其嚴重。
2. 培養人才，世代交替
作為小黨，培養人才是當務之急，不論是村里長或是議員，都是一個政黨是否能在地方壯大與被看見的橋樑，同時也替縣市長選戰打好基礎，最好是針對落選頭候選人給他們點資源就在當地紮根蹲下來，選民眼睛是雪亮的誰認真誰摸魚他們都看得一清二楚。
此外，更應該積極培養議員、立委的助理，讓他們在未來能有獨當一面的機會，避免如同國民黨一樣議員、立委當了數十年，即便退休了依然還是自己的親人接班，結果底下的助理熬了幾十年依然還是助理卻無出頭之日。
培養助理選上議員，再從議員選上立委，之後在從立委選上縣市長，不斷的世代交替才會讓人才願意加入入黨，也才會讓選民相信這樣的政黨才有發展的遠景與希望。
3. 論責成敗，賞罰分明
小黨要成長，要確立「論責成敗，賞罰分明」的制度。
以民進黨歷任的黨主席為例，許信良、蘇貞昌在1993年、2005年縣市長選舉，因未達選前提出的席次過半目標，引咎辭職；施明德在1996年總統選舉中，未能助民進黨提名候選人彭明敏、謝長廷勝選，引咎辭職；陳水扁在2004年、2008年立法委員選舉中，民進黨與泛綠陣營未能達成過半目標，引咎辭職。
而近代如蔡英文，也先在2012年總統選舉中，代表民進黨競選總統未能勝選，引咎辭職，之後於2018年、2022年九合一選舉中，因為民進黨未達選前提出的席次過半目標，失去大量席次而辭職。
很明顯的，民進黨歷任黨主席，不論是縣市長選舉或是立委選舉又或是總統大選，只要未達標，黨主席就會引咎辭職，毫無例外。當黨主席以身作則論責成敗，同黨的黨公職同志也會「上行下效」為選戰努力不懈。
民進黨在一次又一次的敗選讓黨內「大鳴大放」提出各種批評檢討改進，使民進黨的議員、立委、縣市長的席次有所增長，甚至成為勝選總統的奠基石，這樣的優良傳統，值得民眾黨與時代力量效仿。
4. 大鳴大放，改革向前
同樣的，小黨要成長茁壯，除了「論責成敗，賞罰分明」，更重要的就是「大鳴大放，改革向前」。
選情慘敗並不可怕，可怕的是敗選卻沒人敢講真話，可怕的是敗選卻互相推諉卸責，可怕的是選情不佳就人心離散。只有願意接受批判的政黨，才能壯大，因為願意接受批評才能看到自身的盲點，也才有謙卑的心態願意反省改革。
如今民進黨敗選，黨內許多人都不敢提出批判，即便敢提出批判的，也過分委婉謙和，甚至一份檢討報告遲遲數日才能公諸於世。若沒有賴清德去舉辦黨員座談會，讓黨員及支持者去批判，否則恐怕民進黨過去「大鳴大放」的傳統也消失無蹤了。
但反過來說，如今的民進黨尚有賴清德給與黨員及支持者「大鳴大放」的機會，反觀民眾黨及時代力量又有何人作為表率帶領黨內幹部虛心接受黨員及支持者的批判指教呢！
5. 黨政競合，廣結善緣
小黨要生存發展下去，很關鍵一點就是如何與現今藍綠兩大黨的夾縫下求生存。
當年李登輝以副總統身份繼任總統，地位還不穩固，看到社會上台獨勢力逐漸強大，卻要面對國民黨內反對台灣本土化、台獨的聲音，李登輝總統當時相當困擾。為了解決這問題，時任民進黨黨主席的黃信介為了配合李登輝的立場，說出了「有些事可以說，不能做（反攻大陸）；有些事可以做，卻不可以說（台灣獨立）。」
這句名言，充分展現出他圓熟的政治智慧。
當李登輝權力穩固後，李登輝與黃信介也聯手合作，國民黨與民進黨達成共識，支持李登輝總統主導的「國是會議」和憲政改革，廢止《動員戡亂時期臨時條款》，國會代表恢復定期改選，「萬年國會」現象結束。民進黨終於達成國會全面改選的目標，民進黨獲得大舉進攻立法院席次的機會。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！