2023/01/11,
印太

酒駕後又傳酒後紛爭：駐台代表行為不良，巴布亞紐幾內亞關閉駐台商務代表處

酒駕後又傳酒後紛爭：駐台代表行為不良，巴布亞紐幾內亞關閉駐台商務代表處
巴布亞紐幾內亞國旗。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2022年，2名巴布亞紐幾內亞駐台代表捲入酒後紛爭，其中一名男子還毆打了自己的妻子。其中一名官員已被召回巴布亞紐幾內亞。此舉也與巴國駐台人員前因不當行為而遭調回，使巴國形象受損也有關連。「正如你所知，我們對去年某些官員的行為感到非常尷尬和荒謬。」

巴布亞紐幾內亞外長今（11）日宣布，將關閉在台灣的駐台商務代表處，巴紐否認是對中做出的讓步；而據瞭解，是因該國駐台灣代表的「不良行為」，損害了這個南太平洋國家的聲譽。

《自由亞洲電台》今日報導指出，巴布亞紐幾內亞將關閉其在台灣的貿易辦事處。報導指出，該辦公室於2015年成立，卻沒有帶來足夠的經濟效益；巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）表示，「在過去12個月裡，我們對辦公室進行了全方面的分析」，但得出的結論是，「已經沒有對這個辦公室存在的需求。」

巴紐政府決定將「巴布亞幾內亞駐台商務代表處」（Papua New Guinea Trade Office in Taiwan）更名為「巴紐台北經濟代表處」（PNG Taipei Economic Office），並派遣「商業聯絡官」（business liaison official）負責，我外交部表示，已注意到巴紐政府此一決定，雙方將持續加強合作，共同促進兩國實質關係。

巴紐外長特卡琴科否認此舉是受到中國施壓及對中國讓步，強調關閉貿易辦公室是為同時維持與我國及中國的貿易合作所做的努力，單純是綜合評估各駐外館處營運狀況與效益後所做出的決定。

據瞭解，巴紐政府做出此一決定主要與該國政府長期財務困難有關，因此規劃調整包括我國在內的若干駐外機構設置情形。

另外，此舉也與巴國駐台人員前因不當行為而遭調回，使巴國形象受損也有關連。「正如你所知，我們對去（2022）年某些官員的行為感到非常尷尬和荒謬」，特卡琴科告訴《自由亞洲電台》

報導指出，2022年2名巴布亞紐幾內亞駐台代表捲入酒後紛爭，其中一名男子還毆打了自己的妻子。其中一名官員已被召回巴布亞紐幾內亞。

事實上在2018年，一名任職巴布亞紐幾內亞代表處駐台秘書，就因為酒駕被依公共危嫌罪嫌移送偵查隊。

巴紐是太平洋島國中人口最多的國家，但也是最貧窮的國家之一。我國與巴紐並無邦交，但於1990年2月在巴紐首都摩斯比港設處；巴紐於2015年12月31日在我國設立巴布亞紐幾內亞駐台灣商務代表處。

巴布亞紐幾內亞
Photo Credit: Google Map

巴紐為我國天然氣重要供應國，巴紐天然氣集團與我國中油公司簽有20年長約，每年供應我國120萬噸液化天然氣（LNG），2014年6月起交運，2022年我國自巴紐進口天然氣逾11億餘美元。另巴紐為我國木材、礦產等原物料重要來源國，也是我國遠洋漁業重要捕撈及加工基地。

近年來我國協助巴紐提升農、漁業技術，以及提供潔淨能源、臺灣獎學金、人力資源培訓，未來雙方將在農漁業、經貿及能源等領域持續加強合作交流。

巴紐在1976年自澳洲獨立一年後就與中國建交。中國已成為巴紐重要進出口來源，中國現正資助巴紐軍方建設醫院。巴紐與中國友好讓同在南太平洋的澳洲大為緊張，澳洲和巴紐近期一直就國防協議進行談判。

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核稿編輯：羅元祺


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