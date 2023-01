科學遇上政治：香港為何有必要說好病毒故事

文:黃理傲 Leo Wong(希望可以向讀者分享自己對國際時事觀察的讀報者)

經過三年的防疫限制,萬眾期待的「復常」終於到來,但一切都來得十分突然。沒有作出充分準備,沒有制定出路線圖,一夜之間改變政策看起來倉卒、草率。

隨着Omicron這種致命性較低但傳染性高的變種病毒出現,全世界都因應科學上的變化而作出改變,惟香港當時絲毫不動。如今,Omicron仍然是主要流行的病毒株,科學上未見太大進展,但香港就走上改變之路。

2021年底,港府採取中國的防疫政策,稱作「動態清零」。沒有人知道這個政策何解,如何「動態」,甚至連執行政策的特首自己都表示不太清楚。

當港人看着外面世界開始恢復正常的時候,建制卻持續無視重開「外關」的呼聲,理由是要優先處理通「內關」的問題。甚至有人指出,有違國家防疫政策,或可視之為違反《國安法》[1]。

在意識到與中國內地「通關」遙遙無期,而企業出走外流的惡夢又越見真實,當局就把邊境檢疫放寬至「0+3」,卻拒絕直接宣布「0+0」。為甚麼呢?一位前政協委員解釋:「要顧及內地方面的看法」。

當然,並非所有對開關「復常」的反對聲音都跟政治相關。一位專家曾表示,與病毒共存,只會共赴黃泉[2]。此等嚴厲的措辭顯然是來自公共衞生觀點,擔憂不受控制的感染會導致老年人死亡人數激增。

如今,這位專家已經成為醫衞局局長,而香港卻走在「復常」、「與病毒共存」的路上。也許有些事實已經發生改變,例如疫苗接種率確實大幅提升,但就在宣布取消大多數防疫限制的四天前,這位專家局長就向大眾解釋為何要保留疫苗通行證,指老年人和兒童的疫苗接種率仍然偏低。聖誕週末過後,疫苗通行證卻隨風而去。

去年二月底,當香港實施史上最嚴格的封控措施時,新增陽性病例以及死亡病例分別約為2萬宗和80宗。今次放寬措施公告當天,新增陽性病例以及死亡病例分別為2萬865宗和59宗。而數字目前仍在上升。處於高位的感染和死亡數字在當時令當局憂心,但現在卻憂心不再。

中國正在重新開放,恢復正常的出入境,但有越來越多國家不接受與中國免檢疫人員往來,反而「落閘」,要求中國旅客在抵步時進行檢測。原因很簡單:中國的疫情似乎已經失控,科學家對可能出現的病毒變異提高警覺。

沒有人指一定會有新的變種病毒。不過,未有準確的數據或可靠的報告,在這個充滿不確定的時刻,大家需要的應該是保持警惕。不過,在過去三年來一直極度關心市民健康的香港政府,就決定放手一搏,懇切請求「通關」。

在科學上,防疫政策的邏輯似乎並不一致。但若從政治角度來看,所有事情都可以得到解釋。從優先通「內關」,到顧及內地看法,香港的公共衞生政策似乎由始至終都以中國為導向。

中國政府像小說《一九八四》中,歐亞國與大洋國結盟的情節一樣,突然將一直視為敵人的病毒視為良善的「新感冒」。一夜之間,官媒從強調疫情的可怕,轉而慶祝大規模染疫的消息。

假如一個忠誠的隨從不贊同自己的作為,這不僅會讓人尷尬,甚至是一種羞辱。而且,曾經有人說過,有違國家防疫政策,或可視之為違反《國安法》。

沒有國家安全和中國的「全面管治權」,香港只是一個微不足道的國際金融中心,除此甚麼都不是。所以,港府不但要「說好香港故事」,亦有必要「說好病毒故事」。

翻釋自《Politics vs. science: Why Hong Kong has to tell good stories of Covid》,文章由作者授權轉載,原文可見於此。

