2023/01/11,
社會

科學遇上政治：香港為何有必要說好病毒故事

科學遇上政治：香港為何有必要說好病毒故事
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

去年二月底，當香港實施史上最嚴格的封控措施時，新增陽性病例以及死亡病例分別約為2萬宗和80宗。今次放寬措施公告當天，新增陽性病例以及死亡病例分別為2萬865宗和59宗。而數字目前仍在上升。處於高位的感染和死亡數字在當時令當局憂心，但現在卻憂心不再。

文：黃理傲 Leo Wong（希望可以向讀者分享自己對國際時事觀察的讀報者）

經過三年的防疫限制，萬眾期待的「復常」終於到來，但一切都來得十分突然。沒有作出充分準備，沒有制定出路線圖，一夜之間改變政策看起來倉卒、草率。

隨着Omicron這種致命性較低但傳染性高的變種病毒出現，全世界都因應科學上的變化而作出改變，惟香港當時絲毫不動。如今，Omicron仍然是主要流行的病毒株，科學上未見太大進展，但香港就走上改變之路。

2021年底，港府採取中國的防疫政策，稱作「動態清零」。沒有人知道這個政策何解，如何「動態」，甚至連執行政策的特首自己都表示不太清楚。

當港人看着外面世界開始恢復正常的時候，建制卻持續無視重開「外關」的呼聲，理由是要優先處理通「內關」的問題。甚至有人指出，有違國家防疫政策，或可視之為違反《國安法》[1]

在意識到與中國內地「通關」遙遙無期，而企業出走外流的惡夢又越見真實，當局就把邊境檢疫放寬至「0+3」，卻拒絕直接宣布「0+0」。為甚麼呢？一位前政協委員解釋：「要顧及內地方面的看法」。

當然，並非所有對開關「復常」的反對聲音都跟政治相關。一位專家曾表示，與病毒共存，只會共赴黃泉[2]。此等嚴厲的措辭顯然是來自公共衞生觀點，擔憂不受控制的感染會導致老年人死亡人數激增。

如今，這位專家已經成為醫衞局局長，而香港卻走在「復常」、「與病毒共存」的路上。也許有些事實已經發生改變，例如疫苗接種率確實大幅提升，但就在宣布取消大多數防疫限制的四天前，這位專家局長就向大眾解釋為何要保留疫苗通行證，指老年人和兒童的疫苗接種率仍然偏低。聖誕週末過後，疫苗通行證卻隨風而去。

去年二月底，當香港實施史上最嚴格的封控措施時，新增陽性病例以及死亡病例分別約為2萬宗和80宗。今次放寬措施公告當天，新增陽性病例以及死亡病例分別為2萬865宗和59宗。而數字目前仍在上升。處於高位的感染和死亡數字在當時令當局憂心，但現在卻憂心不再。

中國正在重新開放，恢復正常的出入境，但有越來越多國家不接受與中國免檢疫人員往來，反而「落閘」，要求中國旅客在抵步時進行檢測。原因很簡單：中國的疫情似乎已經失控，科學家對可能出現的病毒變異提高警覺。

沒有人指一定會有新的變種病毒。不過，未有準確的數據或可靠的報告，在這個充滿不確定的時刻，大家需要的應該是保持警惕。不過，在過去三年來一直極度關心市民健康的香港政府，就決定放手一搏，懇切請求「通關」。

在科學上，防疫政策的邏輯似乎並不一致。但若從政治角度來看，所有事情都可以得到解釋。從優先通「內關」，到顧及內地看法，香港的公共衞生政策似乎由始至終都以中國為導向。

中國政府像小說《一九八四》中，歐亞國與大洋國結盟的情節一樣，突然將一直視為敵人的病毒視為良善的「新感冒」。一夜之間，官媒從強調疫情的可怕，轉而慶祝大規模染疫的消息。

假如一個忠誠的隨從不贊同自己的作為，這不僅會讓人尷尬，甚至是一種羞辱。而且，曾經有人說過，有違國家防疫政策，或可視之為違反《國安法》。

沒有國家安全和中國的「全面管治權」，香港只是一個微不足道的國際金融中心，除此甚麼都不是。所以，港府不但要「說好香港故事」，亦有必要「說好病毒故事」。

相關資料：

  1. 港議員斥實施「與病毒共存」國家不負責任 港人推動涉違國安 港府稱討論不違法（31-1-2022，rfi）
  2. 回應「共赴黃泉」論　盧寵茂：可以問9千多人去了哪裡（25-9-2022，香港電台）

翻釋自《Politics vs. science: Why Hong Kong has to tell good stories of Covid》，文章由作者授權轉載，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。