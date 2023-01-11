科學遇上政治：香港為何有必要說好病毒故事

文：黃理傲 Leo Wong（希望可以向讀者分享自己對國際時事觀察的讀報者）

經過三年的防疫限制，萬眾期待的「復常」終於到來，但一切都來得十分突然。沒有作出充分準備，沒有制定出路線圖，一夜之間改變政策看起來倉卒、草率。

隨着Omicron這種致命性較低但傳染性高的變種病毒出現，全世界都因應科學上的變化而作出改變，惟香港當時絲毫不動。如今，Omicron仍然是主要流行的病毒株，科學上未見太大進展，但香港就走上改變之路。

2021年底，港府採取中國的防疫政策，稱作「動態清零」。沒有人知道這個政策何解，如何「動態」，甚至連執行政策的特首自己都表示不太清楚。

當港人看着外面世界開始恢復正常的時候，建制卻持續無視重開「外關」的呼聲，理由是要優先處理通「內關」的問題。甚至有人指出，有違國家防疫政策，或可視之為違反《國安法》[1]。

在意識到與中國內地「通關」遙遙無期，而企業出走外流的惡夢又越見真實，當局就把邊境檢疫放寬至「0+3」，卻拒絕直接宣布「0+0」。為甚麼呢？一位前政協委員解釋：「要顧及內地方面的看法」。

當然，並非所有對開關「復常」的反對聲音都跟政治相關。一位專家曾表示，與病毒共存，只會共赴黃泉[2]。此等嚴厲的措辭顯然是來自公共衞生觀點，擔憂不受控制的感染會導致老年人死亡人數激增。

如今，這位專家已經成為醫衞局局長，而香港卻走在「復常」、「與病毒共存」的路上。也許有些事實已經發生改變，例如疫苗接種率確實大幅提升，但就在宣布取消大多數防疫限制的四天前，這位專家局長就向大眾解釋為何要保留疫苗通行證，指老年人和兒童的疫苗接種率仍然偏低。聖誕週末過後，疫苗通行證卻隨風而去。

去年二月底，當香港實施史上最嚴格的封控措施時，新增陽性病例以及死亡病例分別約為2萬宗和80宗。今次放寬措施公告當天，新增陽性病例以及死亡病例分別為2萬865宗和59宗。而數字目前仍在上升。處於高位的感染和死亡數字在當時令當局憂心，但現在卻憂心不再。

中國正在重新開放，恢復正常的出入境，但有越來越多國家不接受與中國免檢疫人員往來，反而「落閘」，要求中國旅客在抵步時進行檢測。原因很簡單：中國的疫情似乎已經失控，科學家對可能出現的病毒變異提高警覺。

沒有人指一定會有新的變種病毒。不過，未有準確的數據或可靠的報告，在這個充滿不確定的時刻，大家需要的應該是保持警惕。不過，在過去三年來一直極度關心市民健康的香港政府，就決定放手一搏，懇切請求「通關」。

在科學上，防疫政策的邏輯似乎並不一致。但若從政治角度來看，所有事情都可以得到解釋。從優先通「內關」，到顧及內地看法，香港的公共衞生政策似乎由始至終都以中國為導向。

中國政府像小說《一九八四》中，歐亞國與大洋國結盟的情節一樣，突然將一直視為敵人的病毒視為良善的「新感冒」。一夜之間，官媒從強調疫情的可怕，轉而慶祝大規模染疫的消息。

假如一個忠誠的隨從不贊同自己的作為，這不僅會讓人尷尬，甚至是一種羞辱。而且，曾經有人說過，有違國家防疫政策，或可視之為違反《國安法》。

沒有國家安全和中國的「全面管治權」，香港只是一個微不足道的國際金融中心，除此甚麼都不是。所以，港府不但要「說好香港故事」，亦有必要「說好病毒故事」。

相關資料：

翻釋自《Politics vs. science: Why Hong Kong has to tell good stories of Covid》，文章由作者授權轉載，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin