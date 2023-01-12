宗教以上，邪教未滿？從小甜甜家暴案看「藝起發光」教會如何控制教友

我們想讓你知道的是
邪教教主建立絕對權力、完全控制成員的背後心理機制，也恰恰正是「藝起發光」邪教未滿之處——教會團體孤立一個人當做懲罰，然而這個方法要有效，前提是這個人只剩下教會的人際網絡，其它一無所有。
文：胡芷嫣（對於世界是如何長成今天的樣子，具有執迷不悟的好奇心；喜歡把事件放到脈絡中看，把人放進時代中看。確信這個世界有一百種可能，我們所知所生活的只是其一，而那些途經的或等待實現的，還藏在皺摺中）
藝人小甜甜幾日前在個人臉書貼出長文聲明，說明她與藝人宋逸民領導的「藝起發光」教會之間糾紛經過。
根據她的說法，某日她因家務分工一言不合，遭丈夫毆打成傷，當下宋逸民立即來訊勸告小甜甜切勿報警。小甜甜因自覺生命受威脅，不從，第一時間打110報案。她去到警局做筆錄，含宋逸民妻子陳維齡在內等「藝起發光」多位成員，甚至趕到警局外「堵人」，把小甜甜接上車後，要她在播放著詩歌的車裡一起低頭禱告、學會「饒恕原諒不計較」，要她答應放棄對丈夫提告，才肯作罷。
小甜甜當下迫於勢力單薄，不得不假意答應原諒，眾人見任務達成，滿意放人。豈料小甜甜當天深夜悄悄獨自赴醫院驗傷，將文件交給警局。教會隔日得知小甜甜驗傷報案，指責她「欺騙」、「不聽話」，開始聯手疏離排擠她，且在諸多場合施以冷暴力。
就我看來，整起事件除了該教會「只家暴一次不用報案」、「沒打第二次就算道歉」的說詞令人刷新三觀，小甜甜貼文字裡行間透露出「藝起發光」教會內部控制教友的手法，竟和某些邪教團體不謀而合，更令人毛骨悚然。
手法一：不可反抗你的教會
新聞報導，「藝起發光」的前教友王瑞玲記者指控，教會領導牧師宋逸民夫妻規定教友每個月都要捐獻一筆為數不小的金額給教會，而且金錢流向不明。我好奇，難道這一路沒有成員質疑嗎？這些藝人也不是日進斗金的巨星，為什麼大家願意將自己上通告、接業配奔波賺的辛苦錢，每個月盲目奉獻一大筆出去？
要對成員予取予求，教會領導人必須先建立自己不容質疑、不可動搖的權威，讓成員絕對地信，絕對地服從。
紀錄片影集《乖乖聽話》（Keep Sweet: Pray and Obey）揭露，美國邪教組織FLDS內部將所有女性當做教主可以自由分配、任意「使用」的個人財產，而對於教主任何違反社會常理規範的命令——該穿什麼衣服，該留什麼髮型，還未成年就該和誰誰誰結婚——女孩除了聽話服從「Keep sweet」，沒有第二條路可以走。
「一切就從我不聽話，不受藝起發光控制開始…」
根據小甜甜的說法，「藝起發光」阻止她對同為教友的丈夫提告家暴，給的理由包括丈夫「年紀小」、「他只動粗一次」。（師母陳維齡甚至質問小甜甜要告老公家暴前，有先問過小孩的意見嗎。）
為了守護教會的傳統家庭價值，他們想出各種沒邏輯的荒謬理由，企圖淹沒小甜甜的理性思考。他們甚至還要說服還驚魂未定的女方「就當做整件事沒有發生」，直接否決她剛剛被丈夫壓在地上毆打的恐懼，抹銷她作為獨立個體的個人意志。
只有在教會裡，你才成立
在小甜甜考量自己和小孩安全，違抗教會家庭價值提告丈夫之後，「藝起發光」懲罰不聽話的人方式是，抹黑和集體孤立她，且禁止其他成員和她聯繫，讓小甜甜成為團體棄兒（outcast）。
「不聽話就是魔鬼撒旦！說我私生活有極大狀況，跟所有教友有嫌隙種種……。」小甜甜在貼文中說，「他們總要教會裡的教友都很聽話，然後不斷的洗腦他們不能說喔！不能私下聯絡喔！」
有趣的地方是，這個懲罰方式，牽涉到邪教教主建立絕對權力、完全控制成員的背後心理機制，也恰恰正是「藝起發光」邪教未滿之處——教會團體孤立一個人當做懲罰，這個方法要有效，前提是這個人只剩下教會的人際網絡，其它一無所有。
這是為什麼，邪教教主為了控制成員，會盡可能剝奪成員的社會生活，讓他們遠離人群，隔絕外界資訊。例如邪教組織通常地處偏遠，讓成員們離群索居，如前述FLDS；或是邪教組織在認知上不斷灌輸教友，外面世界（包含教友自己家人）皆有害，只有教會大家最良善，我們才是真正支持你的家人你要相信我們的話，如日本搖滾天團X Japan主唱TOSHI就這樣被邪教團體Home of Heart洗腦剝削了十餘年。
當教會內部成為封閉網絡，對外聯繫又被切斷，成員會害怕失去自己唯一的社會關係，不敢也不能離開教會，畢竟一個人通常就是因為內心渴望人際連結才會加入宗教團體。這個時候，使用集體疏離和關係冷暴力，當做懲罰叛逆成員的方式，效用才能最大化。
而「藝起發光」教會成員大部分是演藝人員，很難在地理上與認知上讓教友與外界資訊隔絕，而且小甜甜除了教會，顯然還很健康地維持自己的獨立人際交友網絡，她可以根據個人理智判斷做決定，更不必對所屬教會盲目言聽計從。
結語
「相信我，我們都愛你我們是在救你千萬不要報警。」
小甜甜的貼文寫宋逸民阻止她報警時這樣對她說。
當後續事態如小甜甜所指控的演變發展，當家庭暴力在日後持續上演，明眼人應該可看出，說這句話的人究竟是真心關愛，還是為維護自身利益，以愛之名進行控制與傷害。
台灣邪教影集《我願意》共同導演吳洛纓說，放棄掌握自己心靈的權力，是類邪教團體之所以能得逞的原因。願社會每個受暴者，都擁有一顆獨立思考的心靈，能夠分別兩者。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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