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未竟的革命：菲律賓的「毛主義者」，菲共創辦人何塞.西松的一生

未竟的革命：菲律賓的「毛主義者」，菲共創辦人何塞.西松的一生
圖為菲律賓共產黨創辦人何塞・馬里亞・西松（Jose Maria Sison）年輕時的照片，攝於1986年。Photo Credit: GettyImages

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2022年12月16日，菲律賓共產黨（Communist Party of the Philippines, CPP）創辦人何塞・馬里亞・西松（Jose Maria Sison）於荷蘭的一間醫院逝世。他所引領的菲共及其武裝勢力新人民軍（New Peoples Army, NPA）至今仍持續運作著，是世界上延續最長時間的武裝叛亂組織之一。即便西松的一生充滿爭議，但沒人能否認他確實改變了菲律賓近現代政治與抗爭運動的樣貌。

2022年12月16日，菲律賓共產黨（Communist Party of the Philippines，CPP）創辦人何塞・馬里亞・西松（Jose Maria Sison）於荷蘭的一間醫院逝世。他所引領的菲共及其武裝勢力新人民軍（New Peoples Army，NPA）至今仍持續運作著，是世界上延續最長時間的武裝叛亂組織之一。不過也正是因為他堅持不放棄以武裝行動推動革命事業，以至於他在生前曾面臨數次爭議與巨大危機。即便如此，沒有人能否認他確實改變了菲律賓近現代政治與抗爭運動的樣貌。這也讓我們在回顧西松的一生時，很難避免不提及菲國共產黨發展的歷程，以及菲律賓在獨立建國之後的歷史。

1950年代，菲律賓還正是一個正在摸索該如何前進的新興國家，而強調自由思想的大學校園便成為許多政治或知識精英相互交流、競逐的重要場所。出身於地方顯赫政治家族的西松，在1956年進到菲律賓大學英文系之後，首先經驗到校園內部在政治立場上的對立氛圍。不少人選擇加入受美國殖民時期影響的各種兄弟會，他們以捍衛大學自由精神為由，對抗在校內同樣擁有雄厚勢力的基督宗教團體—「菲大學生天主教行動」（UP Student Catholic Action，UPSCA）。在這樣的氛圍之下，受社會批判與馬克思主義影響的西松，不僅將這樣養分融入至他的詩文創作，更與友人成立菲大學生文化協會（Student Cultural Association of UP），以對抗當時保守的宗教學生社團。

協會內部在當時雖然開始有馬克思主義等社會主義經典的讀書會，但基本上大多數成員並無意進一步從事政治組織工作，讓希望藉由協會推動政治行動的西松顯得窒礙難行。然而，受到美國於1950年代以「揭發共諜」為號召的麥卡錫主義啟發，菲國國會成立「反菲律賓社運人士委員會」（Committee on Anti-Filipino Activists，CAFA），這反而成為是催化該協會組織抗爭運動的重要媒介。1961年3月14日，3000名大學生在菲國國會前聚集，抗議CAFA對教職員進行思想審查。其中，菲大學生文化協會的成員以捍衛學術自由為由，在校園內短時間轉型成為菲律賓當時領導學生抗爭的關鍵組織之一，這也讓西松開始有舞台發展他的政治藍圖。

革命思想成型階段

西松在菲大攻讀學士與碩士的階段，是他的政治思想逐漸成型的時刻。歷史學家約瑟夫・思凱萊斯（Joseph Scalice）便主張，西松早期深受菲律賓前參議員，同時也是著名的民族主義擁戴者克拉羅・雷克多（Claro M. Recto）影響，強調菲國的經濟基本上是由美國的商業利益所主導，而非菲律賓的資本家本身。這讓西松曾一度嘗試與菲律賓的中產階級合作、草擬得以由政府推動的土地改革計畫，藉此發展以菲律賓國族主義為優先的資本主義。雖然日後西松不再強調這樣的路線與合作的嘗試，不少人認為西松所領導下的菲共和掌握資源、權力的統治階級很難清楚的切割，有著投機主義的傾向。

國族主義式的革命事業以外，西松還受到正在菲大攻讀研究所的印尼共產黨（Parti Komunis Indonesia，PKI）友人巴克里・伊利亞斯（Bakri Ilyas）影響。西松在前往印尼向共黨取經之後，曾經以第三世界國家「不結盟運動」的口號回到菲國為號召，協助跨國的運動串連，並試圖重建在美國殖民時期即成立的舊的菲律賓共產黨（Partido Komunista ng Pilipinas​​，PKP）。而在共黨高層屬意由西松召集、重組並訓練農民與青年之後，他主張以農民為大宗的菲律賓社會應當是要由農民帶領革命事業，讓菲律賓的農民得以在過去以勞工為主的工黨（Lapiang Manggagawa，LM）找到共同合作的基礎與位置。

除此之外，西松更直接受到毛澤東於1960年代中期以降在中國的文化大革命刺激，讓他堅信由上而下的意識型態改造是個可行的政治計畫。也因此，他雖然於1962至1967年加入到PKP，並受到黨的器重負責對青年的組織工作，卻相當不滿意該政黨在後期所主張的議會路線。共黨高層雖然意識到他的威脅，同時卻也懼怕他在年輕人之間的高支持度。挟著這般氣勢，西松於1968年12月26日的毛澤東生日那天，宣布自己將從PKP獨立出來，正式成立新的菲律賓共產黨。隔年，他又再組建了新人民軍，憑藉著前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）實施戒嚴所激起的民怨，成功吸引不少民眾加入，也確立了新的共產黨在接下來數十年的武裝革命路線。

西松修改了原先他遞交給PKP的建議報告書為《糾正錯誤，重建政黨》（Rectify Errors and Rebuild the Party，RERP），當作是合法化其建黨的重要文件。而他接著在1971年所書寫的《菲律賓社會與革命》（Philippine Society and Revolution，PSR），則成為是菲國左派運動者直至今日入門都必定要讀的一部經典作品。

無法與革命、文學分離的政治工作

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