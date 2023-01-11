印尼總統佐科威（Joko Widodo）在11日（週三）公開表示，他對印尼過去所發生一系列「嚴重侵犯人權」的事件表示遺憾。其中，包括1960年代中期的血腥反共大清洗，以及1990年代後期，反對前總統蘇哈托（Suharto）的學生在抗議活動中遭槍殺和綁架的事件。不過，部分人權團體表示，佐科威只有表達遺憾不夠，還應道歉並透過​​司法手段解決。

綜合媒體報導，佐科威在11日時表示，「身為國家元首，我以清醒腦袋、真誠思想和良知，承認在許多事件中確實發生過嚴重侵犯人權的行為。」他說，「我對這些侵犯人權的行為表示遺憾。」佐科維也承諾，他將盡全力努力，以確保印尼今後不再發生嚴重侵犯人權行為。

Saya sebagai kepala negara mengakui bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi di berbagai peristiwa di Tanah Air.



Pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. https://t.co/5qhhFD7Lk3 — Joko Widodo (@jokowi) January 11, 2023

佐科威在去年8月時宣布，將成立專門的委員會調查前總統蘇哈托（Suharto）執政時期，以及更早期發生的13起尚未解決的侵犯人權案件。佐科威也在11日時，列舉1965年至2003年期間發生的11起侵犯人權事件，包括在1990年代後期，反對蘇哈托獨裁政權的學生舉行抗議活動時遭槍殺和綁架。在此期間，也有不少印尼華人成為受害者。

此外，佐科威也提及巴布亞地區（Papua）的侵犯人權行為。他承認，在動盪不安的東部省份巴布亞確實存在侵犯人權的行為，包括2003年，軍隊和警察的行動造成數十名平民死亡。當時，軍隊被指控犯下謀殺、酷刑和綁架等罪名。

佐科威表示，印尼政府將尋求公平且明智的方式補償受害者，且不會否定透過司法解決。不過，他並未說明具體說明解決方式為何。

President Joko Widodo acknowledges gross human rights violations in Indonesia’s past in the clearest admission yet of the country’s darkest chapters https://t.co/hDz0XgPvh5 — Bloomberg (@business) January 11, 2023

《路透社》進一步指出，部分人權活動人士仍對此抱持懷疑態度，並表示，如果案件沒有在法庭上得到合法解決，且加害者未受到審判，承認和表示遺憾是不夠的。也有人指出，此些案件在上訴後經常被檢察總署（Attorney General's Office）駁回，但檢察總署的任務正是包括調查侵犯權利的行為。

國際特赦組織印尼分會秘書長烏斯曼（Usman Hamid）說，國家過去犯下的嚴重罪行，需要透過​​司法手段得到正確和公正的解決，且受害者也需要得到賠償。烏斯曼表示，「承認是不夠的。這不應該只是表達遺憾，還應該道歉。」

過去，印尼前任總統也曾公開承認此類侵犯人權的行為確實存在。已在2009年逝世的前總統瓦希德（Abdurrahman Wahid）就曾為1965年發生的血腥事件道歉，而前總統前總統·哈比比（B.J. Habibie）則是在1998年成立一個小組針對暴力事件進行調查。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒