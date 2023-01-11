第80屆金球獎得獎名單：史蒂芬史匹柏領銜拿下大獎，《媽的多重宇宙》楊紫瓊、關繼威成華裔驕傲
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爭議不斷的第80屆金球獎今日公布得獎名單，電影類別的競賽部分，大導史蒂芬史匹柏的《法貝爾曼》以及名導馬丁麥多納的《伊尼舍林的女妖》，分別拿下劇情類、音樂／喜劇類的最佳影片，成為本屆金球獎大贏家。至於最受華語影迷矚目的楊紫瓊以及關繼威，雙雙憑藉《媽的多重宇宙》拿下音樂／喜劇類最佳女主角以及男配角獎，成為典禮的一大亮點。
爭議不斷的第80屆金球獎今（11）日公布得獎名單，電影類別的競賽部分，大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的《法貝爾曼》以及名導馬丁麥多納（Martin McDonagh）的《伊尼舍林的女妖》，分別拿下劇情類、音樂／喜劇類的最佳影片，成為本屆金球獎大贏家。至於最受華語影迷矚目的楊紫瓊以及關繼威，雙雙憑藉《媽的多重宇宙》拿下音樂／喜劇類最佳女主角以及男配角獎，成為典禮的一大亮點。
做為關注度極高的電影頒獎典禮，金球獎是在1943年，由好萊塢外籍記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。而近年金球獎便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、收取賄賂以及外語風波等等。
金球獎的「黑人議題」是最被各界放大檢視的議題之一。而好萊塢外國記者協會遭到踢爆，指出87名評審之中完全沒有非裔成員，金球獎的歧視風波被外界控訴「金球獎好白」，以女性議題為訴求的組織「Time's Up」更在Instagram發布「金球獎破裂」的照片，藉此控訴由「白人把持」的金球獎。且評審團也缺乏種族多元性的觀點視角。
至於當時88歲且擔任金球獎會員有44年歷史的前主席菲利浦伯克（Philip Berk），更被爆料將「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）描述為「種族仇恨團體」，雖然伯克立刻遭到董事會驅逐，但此消息無疑重創金球獎。
值得一提的是，演出新片《我的鯨魚老爸》而重新躍上大銀幕，返回觀眾眼前的布蘭登費雪（Brendan Fraser），也出面發聲表示曾遭受菲利浦伯克的性侵，導致演藝生涯以及人生受阻，也因此，縱使布蘭登費雪入圍本屆金球獎劇情類最佳男主角，但布蘭登費雪也選擇不出席金球獎，作為抵制抗議。
除了種族風波之外，性別問題也遭到熱議。
近年，北美影視產業越來越重視女性影人的作品與表現，但第77屆金球獎完全沒有女性導演提名，就備受抨擊。甚至回溯歷史，金球獎僅有7名女性導演提名最佳導演，包含芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、珍康萍（Jane Campion）、蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、艾娃杜威內（Ava DuVernay）、艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）以及趙婷。
在「性別議題」上，各界也指稱金球獎由少數「老白男」把持的協會缺乏多元性與包容性，引來猛烈批評。
而攤開本屆入圍名導，入圍最佳導演的6位提名者——巴茲魯曼（Baz Luhrmann）、馬丁麥多納、史蒂芬史匹柏、詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）清一色皆是男性，縱使今年有數名女導演交出評價不俗的作品，包含莎拉波利（Sarah Polley）的《Women Talking》等等，但仍不受金球獎青睞。
再來是外語爭議。此前韓裔美國人鄭李爍執導的《夢想之地》被放在「最佳外語片」的位置，此決策僅因為《夢想之地》片中韓語對白佔比50％以上。但《夢想之地》的製作團隊是以美國資方組成，鄭李爍同樣是「美國人」，講述的故事則是道地的「美國夢」，然而卻因「語言比例」不合時宜的規則無緣角逐最佳影片。最終《夢想之地》沒有入圍金球獎其餘獎項，且是諷刺地入圍以美國本位思考的「外語片」，引起各界砲轟。
而金球獎也被翻出，美國大導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的《惡棍特工》英語台詞只佔30％，卻不像《夢想之地》一樣僅能入圍「外語片」，《惡棍特工》最終依舊入圍該屆金球獎最佳影片，因此更讓語言掀起的種族歧視加劇。最後，也一直傳出好萊塢外國記者協會的幾位成員有收取片廠「好處」的疑慮，使得投票偏頗不具公正性。
上述種種醜聞，讓好萊塢諸多明星群起抵制，包含「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、「綠巨人浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等重量級影人，湯姆克魯斯（Tom Cruise）甚至退還曾經獲得的三座金球獎，至於湯姆克魯斯今年個人也並未入圍金球獎，縱使他在叫好叫座的商業大片《捍衛戰士：獨行俠》之中，有著不俗的表現。
除了明星之外，負責轉播金球獎頒獎典禮的單位，康卡斯特集團旗下的NBC，則宣布停止轉播金球獎，因此上一屆金球獎只能在Twitter、Facebook、Instagram等社群平台公布得獎者，顯得黯淡不少。而串流巨頭Netflix，電商龍頭Amazom也都跟進抵制，金球獎迎來史無前例的黑暗期。
為了撫平上述風波爭議，好萊塢外國記者協會現任主席Ali Sar公開表示，承諾有一個更多元開放的未來。作為回應，好萊塢外國記者協會提高了成員的多樣性，增加了21名新成員，整體而言，超過10％的成員為非裔。同時還加強了道德規則，禁止成員接受來自電影製片廠的禮物。
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
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皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
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擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
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正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
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