《放過那個卡關的自己，先出門走走》：爬山時若光是想著「什麼時候才能爬到那裡」，過程中就不會有樂趣

文：張銀珠（장은주）

爬山如同人生，在學習中成長

走路是最棒的運動。務必養成走遠路的習慣。——湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson）

爬嶺南阿爾卑斯的前一天晚上我沒睡好，似乎就連考試前一天都沒有這麼緊張過。

我就像出門郊遊的小孩一樣，興奮得腦中容不下其他的事。雖然有點累，還好身體狀況並不糟。嶺南阿爾卑斯九峰大部分的山都只距離我家一個小時的車程，這是多麼令人感謝的事。

九座山有各自的特色，而且都美到能長存在記憶中。其中又以我登的第一座山，靈鷲山，特別讓人難忘。

登山安全第一，我們考慮彼此的身體狀態，盡可能慢慢地走。

坐在溪邊的長椅上喝咖啡時，味道真的非常香甜，同行的姊姊說以後絕對忘不了在這裡喝的咖啡，甚至還稱之為「人生中最美味的咖啡」。我們吃了堅果補充體力，勤奮地繼續往上爬時開始下雨。第一次挑戰登山，沒想到竟然遇到下雨，這下更加難忘了。

爬到中間段時，看見彷彿在喜馬拉雅山才能見到的那種山屋。被景色迷住的我們，決定在原地稍作休息。我們花了三個小時左右才爬到山頂，那裡的風勢大到連站著都有困難，我們勉強把身體撐直才好不容易拍好登頂照片。

其實同行的姊姊從未想過要走完嶺南阿爾卑斯九峰，也沒有想要取得登頂認證，單純只是想走出家門爬個山而已。這天她與我同行，也只是基於「出門走走看吧」的心理。

因此，我們決定先爬到山頂再決定究竟要走多遠。稍微脫離颳風的區域後，我問她：

「現在已經爬到山頂了，之後要怎麼安排？應該就從這裡直接下山吧？」

「不曉得什麼時候還能再來，我們沿著稜線走到神佛嶺吧！」

我以為姊姊會想在安靜的地方稍事休息後就下山。她出乎意料的回答嚇了我一跳。

或許是因為許久沒登山了，加上她心情很好、體能狀況也不錯，於是才欣然向我提議。

好不容易才登上一座山，一天之內竟然要挑戰兩座山，我被她的勇氣和挑戰的精神打動了。當時如果我們意見不合就不會繼續，只能選擇下山。幸好我們的想法一致。

我們在連接兩座山的稜線找位置坐下來吃午餐。當跨坐在石頭上後，才清楚看見周遭的環境。一條飯卷和一碗杯麵，雖然簡單的午餐相當美味，但眼前展開的風景更讓我們感動到熱淚盈眶。

沒想到竟然能親眼看見只有在照片和明信片上看過的風景。真不敢相信我是靠著自己的雙腿，一步一腳印，扎實地走到這裡的。我默默地下定決心：「往後要多多欣賞這些美麗的景色。」

我們從靈鷲山出發，越過稜線後走到神佛嶺，大約花了一個半小時。抵達後在神佛嶺的觀景平臺休息了好一陣子，才沿著原路走回靈鷲山。現在只要一路往下走就好，所以我們達成共識，決定慢慢下山，不要太著急。

五點二十分左右我們從靈鷲山山頂出發，慢慢地往下走。才走沒多久，天色馬上就開始轉暗。剛超過六點時，已經暗到看不到眼前的樹木。我們完全看不見地面，不曉得路在哪裡，周遭已經一片漆黑，甚至連路標都看不清楚。

而且因為拍照拍得太盡興，手機在山頂時已經耗盡電力，我們也沒有攜帶手電筒。

原本只打算爬一座山就回去，所以事先什麼都沒有準備，等於是在毫無預備的狀況下，做出魯莽的決定。

我走在前面，一邊用登山杖摸索道路，一邊敲打石頭發出聲響，而姊姊則在後面聽著聲音跟著走下來。月光大多被樹林遮住，沒能照亮我們前方的路，本來只要走三十分鐘就能抵達，現在卻得在看不清路面的狀況下，花一個多小時倚靠登山杖下山。

跟在後面的姊姊好幾次在凹陷處踩空。我們只能憑感覺行走，所以必須全神貫注在周遭傳來的聲音。前方真的連一點路都看不見，我突然體悟到盲人的心情或許就是如此，為了在漆黑的世界活下來，究竟需要多少的耐力和努力？

「原來唯有傾聽內在的聲音，相信自己，才有辦法走下去啊！要專注於目標，不然就會覺得一切都是障礙。」

在那短暫的瞬間，我產生了這樣的想法。等我們安全下山回到出發地點時，已經是晚上七點半了。

我們太過激動，還站在原地聊了好一陣子。姊姊說：「我們竟然爬了兩座山，真是太驚人了！如果自己一個人爬，這樣的成果連想都不敢想，因為我們結伴同行才能做到。謝謝妳。」

這是第一次爬嶺南阿爾卑斯山，我們什麼都沒準備就魯莽地上山。然而，也是因為這大膽的挑戰，才能收穫豐富。

這天走了九個半小時，至少有三萬五千步以上。我重新體驗到，原來人能在山上走這麼多路。雖然過程有些辛苦，但因為有人同行，所以走得很愉快。

姊姊回到家後，在小腿貼了超過二十片痠痛貼布才入睡。我也是累倒在床上，卻笑了出來。這天寫下了值得和別人分享的美麗回憶，幸福的感覺溢於言表。走過一次後，也知道往後需要什麼、該準備些什麼，而且還擬定了一套屬於我們的規則。

就算在包包裡裝了很多美味的點心，也會因為忙著走路而沒時間吃，所以只要帶一些補充能量的食物，盡可能減輕背包的重量。另外，不要太貪心，慢慢走就好。還有，山上很快就會天黑，所以出發時要先想好什麼時候下山。最後，一定要攜帶登山杖，它能分散身體重量、幫忙節省力氣。

這些都是我們一邊走一邊透過身體習得的知識，所以異常寶貴。

登山過程帶來的收穫

從那天之後，一天爬兩座山就不再那麼困難。文福山和高獻山中間隔了一條馬路，坐落在兩側。因此，其特點在於登山時並非延著稜線走到相接的山嶺，而是要分別登上兩座山。若是以前，我根本不可能在一天內同時爬兩座山。雖然因為坡度陡峭，走起來比平常更喘，但與第一次登山相比，根本不算什麼。