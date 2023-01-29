資深HR：好聚好散，沒有你想的那麼簡單！三個你最好小心避開的離職雷區

文：麥卡沙

從事人力資源工作20年，擔任主管職超過15年，看過數百上千個形形色色工作者離開一家公司的方式，其中不乏搞得烏煙瘴氣兩敗俱傷的，歸納以下三種常見的「令人遺憾的分手方式」。

雷區一：不管現任什麼職位、在職資歷有多深

勞基法規定預告期幾天就幾天走，不給協商空間

依規定預告天數離職有什麼不對嗎？

勞基法所規定的離職天數，是法令的最低限度標準，提供給聘雇雙方遵循，也就是說那只是基本原則，多數情況可以適用，但特殊情況就需要加以變通。例如一位無事可做也無心工作的資深員工提出離職，實際上一兩天就可以交接完成，只要雙方協調得宜，甚至今天提出、明天就可以走人。不過受僱者基於自己的法定權益，一定會堅持領足薪水到滿預告天數為止。

這裡要談的情況反過來，是你依法定時間預告離職，但公司需要你待更久一點這種情況。

首先要建立以下心態：

舊東家希望你待久點，通常不是在凹你！而是他真有需要。

我曾經看過在職期間深受重用的關鍵崗位主管七月提出離職，老闆怎麼都留不住人，於是提出希望對方待到年底。老闆想的是「我要時間找人，還要你來帶這個人，上手了才能離開，你這麼資深了怎麼連這個都想不到！」

看到這裡我知道你可能噗哧笑了「我是簽了賣身契了嗎？離開一份工作，有沒有人接手也成了我的責任？」其實，有這種想法的老闆並不少見，舊東家軟硬兼施，也著實讓你陷入兩難。

在這種情況下，我建議要主動站在舊東家的角度，妥善規劃交接工作的人選與空窗期的應急措施。也就是說，你越能積極幫他解決你的離職帶來的衝擊，你就有越高的機會依期望的時間離開，勿因要離職了，就把衝擊一股腦子丟到舊東家身上。

最完美的分手，就是積極的培養接班人，在你離開時舉薦他接手你的職位，不過這個理想境界很少發生。

再來，為了成全舊東家，免不了稍微吃點新東家的豆腐。給一個好理由延後報到時間一兩週，例如前東家恩重如山，你位居要職、離職衝擊過大等等，大部分未來雇主都會願意接受稍微推遲報到時間。

不過這個豆腐可不要吃過頭，例如一口氣提出延後報到一兩個月以上，若沒有個好理由，這個舉動可能引起對方認為你有二心、想悔婚，轉而與第二人選接洽，到時落得兩頭空則得不償失。

利用你對舊東家的情深義重跟未來雇主宣告：「你會善待每一任前男（女）友。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

雷區二：忍辱負重三千天，最後一刻卻選擇玉石俱焚

在幾次轉職的經驗中，你主要是因為推力（有難以忍受的因素）而轉換還是因為拉力（有更好的機會）？

相信答案推力佔大多數，或者至少是因為推力促使我們對外開始看機會，再因為有了不錯的拉力而堅定辭職。然而這個推力的強度則因人而異，有些人被主管或環境文化折磨了數年，都一路堅持著為五斗米彎著腰走路，卻在最後一刻選擇打直腰桿，來個離職前夕大爆料，把主管或某個長期迫害自己的同事的所作所為公諸於世。

年輕時的我，經常幻想離職時要寫一封萬言書上諫公司，那封信躺在信箱草稿，每年都改一版，但（還好）始終沒有寄出。如果這個公司或老闆在某些面向讓你失望了10年，你為何會認為來個離職大爆料就可以撥亂反正，或是你只是簡單粗暴地想，反正都要離職了，再也沒有包袱？因為你的爆料（諫言），公司決定介入調查？

我還真遇過這種案例，但坦然說機率非常低。

如果你真心過意不去，不希望工作的這麼痛苦，你應該分析勝算，於在職期間步步為營、設法抗衡，或者蒐集證據，待有適當時機進行反應，而不是選擇在離職這一刻寫黑函；若沒有勝算，不如就安靜地走完最後這一段路，既然都忍了幾年，也不差最後幾天。

要麼戒急用忍，要麼用腳投票，最不該做的就是玉石俱焚。

雷區三：圖安逸、做自己，「被離職」才感嘆喪失工作選擇權

第三個雷區常見於中高齡工作者，即所謂職場的中年危機。因學習與成長空間有限，輕易就被便宜又有拼勁的後浪所取代，又因為薪資高、技能窄，工作機會寥寥無幾而被迫低就（降職降薪）。

中年危機通常不需要等到邁入中年才發生，而在30~40這個年紀區間就開始萌芽，除了工作技能與產出價值的停滯或落後會直接導致工作危機外，工作者在下列情境的選擇，也會影響公司繼續僱用的意願：

公司實施各種變革措施時，你常扮演唱衰反抗者，還是先行改變者？

改朝換代時，你總是緬懷前人好，還是積極適應新的管理者？

作為單位裡的資深人員，你是主動成為資淺者與領導階層間的橋樑，分憂解勞，還是更甘於獨善其身？

當你成為資深員工後，你讓同事覺得你是他們堅實的後盾，還是難搞的老屁股？

還有很多類似問題可以預估一個人被離職的機率。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

台灣的就業市場，對中高齡就業者的不友善是不爭的事實，然而以一己之力很難與社會現象對抗，我們能做的是確保自己居安思危、活到老學到老、積極適應改變，因為每個人都有步入中年這一天。

與時俱進，為自己保值，當危機來臨時，你至少擁有重新站起來的本事。

在職時兢兢業業、離職時紛紛擾擾，這是我們最不想看到的。公司或主管的社會影響力與身為小員工的你是不對等的，因此你沒有不歡而散的選項。

職場恩仇記不是一本壞人最終都會罪有應得的暢銷小說，和平分手已經是最好的結局。

已知前方有雷，務必小心行走。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航