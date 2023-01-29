資深HR：好聚好散，沒有你想的那麼簡單！三個你最好小心避開的離職雷區
我們想讓你知道的是
在職時兢兢業業、離職時紛紛擾擾，這是我們最不想看到的。公司或主管的社會影響力與身為小員工的你是不對等的，其中不乏搞得烏煙瘴氣兩敗俱傷，以下是三種常見的「令人遺憾的分手方式」。
文：麥卡沙
從事人力資源工作20年，擔任主管職超過15年，看過數百上千個形形色色工作者離開一家公司的方式，其中不乏搞得烏煙瘴氣兩敗俱傷的，歸納以下三種常見的「令人遺憾的分手方式」。
雷區一：不管現任什麼職位、在職資歷有多深
勞基法規定預告期幾天就幾天走，不給協商空間
依規定預告天數離職有什麼不對嗎？
勞基法所規定的離職天數，是法令的最低限度標準，提供給聘雇雙方遵循，也就是說那只是基本原則，多數情況可以適用，但特殊情況就需要加以變通。例如一位無事可做也無心工作的資深員工提出離職，實際上一兩天就可以交接完成，只要雙方協調得宜，甚至今天提出、明天就可以走人。不過受僱者基於自己的法定權益，一定會堅持領足薪水到滿預告天數為止。
這裡要談的情況反過來，是你依法定時間預告離職，但公司需要你待更久一點這種情況。
首先要建立以下心態：
舊東家希望你待久點，通常不是在凹你！而是他真有需要。
我曾經看過在職期間深受重用的關鍵崗位主管七月提出離職，老闆怎麼都留不住人，於是提出希望對方待到年底。老闆想的是「我要時間找人，還要你來帶這個人，上手了才能離開，你這麼資深了怎麼連這個都想不到！」
看到這裡我知道你可能噗哧笑了「我是簽了賣身契了嗎？離開一份工作，有沒有人接手也成了我的責任？」其實，有這種想法的老闆並不少見，舊東家軟硬兼施，也著實讓你陷入兩難。
在這種情況下，我建議要主動站在舊東家的角度，妥善規劃交接工作的人選與空窗期的應急措施。也就是說，你越能積極幫他解決你的離職帶來的衝擊，你就有越高的機會依期望的時間離開，勿因要離職了，就把衝擊一股腦子丟到舊東家身上。
最完美的分手，就是積極的培養接班人，在你離開時舉薦他接手你的職位，不過這個理想境界很少發生。
再來，為了成全舊東家，免不了稍微吃點新東家的豆腐。給一個好理由延後報到時間一兩週，例如前東家恩重如山，你位居要職、離職衝擊過大等等，大部分未來雇主都會願意接受稍微推遲報到時間。
不過這個豆腐可不要吃過頭，例如一口氣提出延後報到一兩個月以上，若沒有個好理由，這個舉動可能引起對方認為你有二心、想悔婚，轉而與第二人選接洽，到時落得兩頭空則得不償失。
利用你對舊東家的情深義重跟未來雇主宣告：「你會善待每一任前男（女）友。」
雷區二：忍辱負重三千天，最後一刻卻選擇玉石俱焚
在幾次轉職的經驗中，你主要是因為推力（有難以忍受的因素）而轉換還是因為拉力（有更好的機會）？
相信答案推力佔大多數，或者至少是因為推力促使我們對外開始看機會，再因為有了不錯的拉力而堅定辭職。然而這個推力的強度則因人而異，有些人被主管或環境文化折磨了數年，都一路堅持著為五斗米彎著腰走路，卻在最後一刻選擇打直腰桿，來個離職前夕大爆料，把主管或某個長期迫害自己的同事的所作所為公諸於世。
年輕時的我，經常幻想離職時要寫一封萬言書上諫公司，那封信躺在信箱草稿，每年都改一版，但（還好）始終沒有寄出。如果這個公司或老闆在某些面向讓你失望了10年，你為何會認為來個離職大爆料就可以撥亂反正，或是你只是簡單粗暴地想，反正都要離職了，再也沒有包袱？因為你的爆料（諫言），公司決定介入調查？
我還真遇過這種案例，但坦然說機率非常低。
如果你真心過意不去，不希望工作的這麼痛苦，你應該分析勝算，於在職期間步步為營、設法抗衡，或者蒐集證據，待有適當時機進行反應，而不是選擇在離職這一刻寫黑函；若沒有勝算，不如就安靜地走完最後這一段路，既然都忍了幾年，也不差最後幾天。
要麼戒急用忍，要麼用腳投票，最不該做的就是玉石俱焚。
雷區三：圖安逸、做自己，「被離職」才感嘆喪失工作選擇權
第三個雷區常見於中高齡工作者，即所謂職場的中年危機。因學習與成長空間有限，輕易就被便宜又有拼勁的後浪所取代，又因為薪資高、技能窄，工作機會寥寥無幾而被迫低就（降職降薪）。
中年危機通常不需要等到邁入中年才發生，而在30~40這個年紀區間就開始萌芽，除了工作技能與產出價值的停滯或落後會直接導致工作危機外，工作者在下列情境的選擇，也會影響公司繼續僱用的意願：
- 公司實施各種變革措施時，你常扮演唱衰反抗者，還是先行改變者？
- 改朝換代時，你總是緬懷前人好，還是積極適應新的管理者？
- 作為單位裡的資深人員，你是主動成為資淺者與領導階層間的橋樑，分憂解勞，還是更甘於獨善其身？
- 當你成為資深員工後，你讓同事覺得你是他們堅實的後盾，還是難搞的老屁股？
還有很多類似問題可以預估一個人被離職的機率。
台灣的就業市場，對中高齡就業者的不友善是不爭的事實，然而以一己之力很難與社會現象對抗，我們能做的是確保自己居安思危、活到老學到老、積極適應改變，因為每個人都有步入中年這一天。
與時俱進，為自己保值，當危機來臨時，你至少擁有重新站起來的本事。
在職時兢兢業業、離職時紛紛擾擾，這是我們最不想看到的。公司或主管的社會影響力與身為小員工的你是不對等的，因此你沒有不歡而散的選項。
職場恩仇記不是一本壞人最終都會罪有應得的暢銷小說，和平分手已經是最好的結局。
已知前方有雷，務必小心行走。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）