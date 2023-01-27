《去書店買個好人生》：我建議最好能在出社會的人生早期階段，躋身每年讀完三百本書的群體

文：千田琢哉

花在書本上的錢與年收入成正比

我敢斷言，這個世界上最不會背叛你的投資，就是花在書本上的錢。

透過有聲書或網路影片學習，當然也是有效的投資。

但是說到價格便宜，而且隨時隨地都能反覆吸收知識的媒介，書本依然出類拔萃。

頂多投資個一、兩千日圓（約二百二十、四百四十元新台幣），就能接觸各領域專家提供的智慧，這樣的媒介除了書本之外不做他想。

雖然網路新聞與文章也是有效的資訊來源，但是花在產出上的時間，依然遠遠比不上書本。

資訊→知識→智慧，確實隨著花費的時間進化。



資訊是零碎的事實，而資訊＋資訊＝知識。

新聞頂多只達到知識的程度，而知識本身已經無法轉換成金錢。

因為現在透過網路，就能快速且免費取得源源不絕的知識。

但知識必須透過有機的方式結合。如果不經由人類的大腦，不可能獲得知識×知識＝智慧。

智慧能夠變成無限的財富。

但代價是必須付出時間。

書本是不花時間就無法誕生的媒體，光是這樣就充滿了致富的線索。

花越多的時間撰寫，智慧的價值就越高。

資訊與知識可以免費取得，智慧的價值卻會持續增加。

沒有人因為買太多書而變窮

不管買多少書都沒什麼大不了。

不只書本，投資自己的頭腦，在這個世界上絕對是風險最低，報酬最高的投資。

即使每天買一本書，一個月也頂多花一千五百日圓×三十天＝四萬五千日圓（約等於三百三十×三十天＝九千九百元新台幣）。



如果這樣會導致自己破產，那麼每周買一本書，一個月也只需花一千五百日圓×四周＝六千日圓（約等於三百三十×四周＝一千三百二十元新台幣）。

無論是電子書、有聲書還是影片，只要適合自己就是最好的學習方式，但假設每天拚命地投資自己的頭腦，只要出人頭地大獲成功，立刻就能回本。

每周讀一本書，一年就讀完五十二本書，而每天讀一本書，一年就能讀完超過三百本書。這樣的閱讀量與一年讀不完一本書的人相比，將會產生驚人的差距。

這樣的差距，幾乎連溝通都會有問題。

讀書的人與不讀書的人，就連建立只在早上打個招呼的關係都已經精疲力盡。

一旦出現了這樣的差距，鴻溝就很難弭平。

我建議出社會之後，最好能在人生早期的階段，躋身每年讀完三百本書的群體。

我至今共事過的商業人士超過一萬人，沒有任何一個人因為買太多書而變窮。

相較之下，沒讀過書的人很多都是窮人。

最好每天讀一本書，如果有困難至少每周讀一本。

一年之後就會產生驚人的差距。

不是因為有錢才有書房，而是有書房才變有錢

即使多少有點勉強，也要擁有自己的書房，這麼一來年收就會增加。

長大之後擁有自己的書房，也有利於孩子的教育。

多數的家庭有孩子的房間，卻沒有父母的書房。所以父母總是躺在客廳的沙發上看電視。

這對孩子來說是最壞的榜樣。

孩子不想變成這樣的大人，更不可能尊敬無法崇拜的父母。 這樣的教育，反而會讓孩子覺得「長大之後會變得很悲慘。」

反之，如果父母有書房，孩子就會覺得嚮往。



孩子心裡會想「我長大之後也想要擁有那樣的書房」。

實際上，能在書房裡確保獨自閱讀時間的人，就能出人頭地獲得財富。

「就算你這麼說，我家無論如何都騰不出空間」，這樣的人也別擔心。

如果只是兩坪左右的學生雅房，花點小錢一定就能租到。實際上也有越來越多上班族租學生雅房來取代書房。

這其實就是最棒的投資，將來一定能夠連本帶利賺回來。

就算有點勉強，也要擁有一間相當於「智慧倉庫」的書房。

因為讓你賺回好幾千萬的機率，絕對遠高於買彩券。

認真執行致富書的內容，真的能成為富翁

常有人說「不管讀多少致富書，能賺錢的都只有作者」。

這是錯的。

致富書裡真的充滿了讓你致富的線索。

現在的出版業如此不景氣，如果出版冒牌的致富書，立刻就會被社會淘汰。

只要虛心坦然閱讀致富書，就能從書裡學到重要的事情。

我在大學的時候，透過不斷地閱讀而確定了一件事情，那就是「雖然不知道會不會變有錢，但至少這輩子都不會為錢煩惱！」

因為我既然吸收了大量讓自己變得這麼幸福的文字，那麼出了社會之後，也能理解工作的本質就是帶給別人喜悅，所以不會煩惱。

仔細想想，所有的職業都匯集了「帶給人幸福」與「帶給人喜悅」的事情。

我確定語言的力量也有相應的價值。

我至今讀過的致富書，估算一下至少也應該有五百本以上。

換句話說，這些書籍用五百種方式告訴你「想想自己能夠透過什麼方法帶給別人喜悅。」

只要認真思考並且持續執行的人，就能真的變有錢。

不需要在意旁人的眼光，貪婪地閱讀「致富書」吧！

這麼一來你必定能夠找到屬於自己的致富方程式。

書籍介紹

本文摘錄自《去書店買個好人生：日本百萬暢銷作家，教你從閱讀養成8大能力，解決職場煩惱、關係焦慮、未來迷茫》，今周刊出版

作者：千田琢哉

譯者：林詠純

繪者：Bianco Tsai

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本書作者千田琢哉，在成為著作等身的百萬級暢銷作家前，曾是個只看漫畫的問題學生，從未讀完半本書。某天他偶然迷上商業書，決心展開一場「紙上挑戰」，在大學期間讀完一萬本書。這些知識，為他奠定了日後展開財富自由的人生基礎。