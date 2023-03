台灣流行音樂史上被忽略的一章：60年代的「阿哥哥」風潮

文:林老師

自從開始了台灣80年代迪斯可音樂的研究計畫後,我一介過去在太平洋島嶼田野打滾的人類學家,慢慢跨越時空摸索進入台灣的大眾聲響世界,並且很幸運地結識了一群在此浸淫已久的專家同好。在過去兩年多,我們見證了這個領域豐碩的書寫成果:學界專書有葉莞妤的《誰來唱我們的歌:流行歌曲中台灣原住民族的現聲╱身》(2020)、洪芳怡的《曲盤開出一蕊花:戰前台灣流行音樂讀本》(2020)、陳俊斌的《前進國家音樂廳!:台九線音樂故事》(2020)、陳培豐的《歌唱台灣:連續殖民下台灣歌曲的變遷》(2020)、徐登芳的《留聲曲盤中的台灣:聽見百年美聲與歷史風情》(2021)、石計生的《歌流傳社會學.洄流迴路與台灣流行歌》(2022);《文化研究》期刊在2022秋季出了「音樂的躁動」專號,論文集則有Made in Taiwan: Studies in Popular Music(2020)和Resounding Taiwan: Musical Reverberations(2021)。

在大眾作品方面,有熊一蘋的《我們的搖滾樂》(2020)、鍾永豐的《菊花如何夜行軍》(2022)、熊儒賢的《我的流行音樂病》(2022)、林良哲的《留聲機時代:日治時期唱片工業發展史》(2022);外國學者也帶來重要的貢獻,如Andrew Jones的Circuit Listening: Chinese Popular Music in the Global 1960s(2020)和Meredith Schweig的Renegade Rhymes: Rap Music, Narrative, and Knowledge in Taiwan(2022)。除此之外,吳庭寬的《歌自遠方來:印尼移工歌謠採集與場景書寫》(2021)也值得一提。在這樣琳瑯滿目的題目下,還有什麼沒有被說出來的音樂故事、聽聞到的時代聲音呢?

十一月中的一個晚上,我們串連起來的線上社團「流行音樂研究同好社」邀了熟稔兩岸流行音樂的Andrew Jones教授與我們分享他的專書Circuit Listening。「迴路」(circuit)的概念在他更早的著作《留聲中國:摩登音樂文化的形成》中已經初步探索過了,之後石計生將之應用在台灣從日本時代以來的「混血歌」研究中。在Circuit Listening一書裡,他討論輕便的半導體收音機如何讓60年代的聽眾更親密地接收以及感受來自遠方的流行聲響,使之透過身體經驗流入在地生產與消費迴路中,創造出新的時代之聲。

在之後的交流時間中,我們把握機會從各自關懷的角度提問,長期關注台灣熱門音樂和爵士樂史的朱夢慈老師此時問了一個我心坎裡的疑問:台灣戰後流行音樂有沒有那種讓人聽了會想扭動身軀的「舞動」(grooving)傳統?畢竟我們熟悉的鄧麗君、文夏、群星會歌星、乃至於70年代民歌時期歌手都沒有這種節奏感。Andrew表示他覺得還是有的,那就是60年代後期的「阿哥哥」音樂。

阿哥哥的由來

相信大家聽過「阿哥哥」(a go-go)這個詞彙,有在聽饒舌的大概耳邊立刻想起MC HotDog的「我的阿妹妹快來跟我跳阿哥哥」,但作為一種音樂風格它實際的內容究竟是什麼?若要討論起,得先從一間法國的夜店說起。1947年的時候,來自馬賽的生意人Paul Pacini在巴黎的博若萊街上開了一間夜店名喚Whisky À Gogo,Whisky是他愛喝的飲品,À Gogo在法文則是豐餘歡愉的意思,而這也是蘇格蘭作家Compton Mackenzie在同年出版的小說Whisky Galore的法文翻譯。

這間店號稱有當時法國第一台點唱機,主要放的是爵士樂。1952年一位在此工作的女服務生Régine Zylberberg受不了點唱機總是在放同一批歌曲,以及換唱片時的片刻空缺,出了一個主意在夜店內部設置DJ台,桌上放兩台唱盤不間斷地來回播放音樂,人客可以慵懶地坐著飲酒聽歌,或到舞池中隨著節奏舞動。法國人稱此為discothèque,也就是迪斯可舞廳的前身。Régine之後成為知名的夜店經營者,版圖橫跨巴黎、布宜諾斯艾利斯、吉隆坡與洛杉磯,有「夜之女王」的雅號。她在去年以92歲的高齡過世。

這股夜店樂舞風潮在50年代末也來到了美國,1958年芝加哥首先出現了一間Whisky a Go Go夜店,1964年洛杉磯旁的西好萊塢也開一間同名店家,但它的經營方式將使之名流千史。在此首先必須先交代一下當時的美國流行文化背景。60年代是美國大眾舞蹈最富創意的時代,且與流行的節奏藍調和搖滾音樂水乳交融,風靡了不分黑白膚色的青少年群眾。此時出現的舞步包括The Twist、The Millie、The Fly、Locomotion、Watusi、Hully Gully、Mashed Potato、The Monkey、The Pony、The Swim、The Jerk、The Frug、The Limbo、The Elephant Walk等等族繁不及備載,其中尤以「扭扭舞」(The Twist)最受歡迎。這個不斷扭動腳踝、臀部、上肢的舞步不需要依靠舞伴,自己在原地扭動就可以充分享受,也因此有著性解放、個人主義的自由意涵。