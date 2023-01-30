土耳其大選將至人民生活困頓，年輕世代「用腳投票」離鄉背井
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土耳其共和國成立以來已有幾波移民潮，但自從政府2013年鎮壓伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動及2016年的失敗政變以來，又掀起一波外移潮，無論是學生、年輕專業人士、名人、中上層階級甚至宗教團體，紛紛加入近幾十年來主要於歐洲定居的僑民社群。
（中央社）經濟困頓及高壓政治讓越來越多的土耳其年輕人赴外尋找未來。同在新聞業的奧默（Omer）對《中央社》說：「我們全都想走，你們（外媒）卻一直來，我不理解。」大選將近，更多人已「用腳投票」離鄉背井。
25歲的土耳其大數據學者傅希吉（Bulut Ficici）被挖角赴荷蘭工作時，他毫不猶豫地打包，拋下在伊斯坦堡的生活及友人。他對《外交政策》（Foreign Policy）雜誌說：「我愛土耳其，但再也無法負擔住在伊斯坦堡這樣城市的開支。」
他說：「政治及經濟情勢持續走下坡，是該離開的時候了。」
傅希吉並非出走首例，隨著5月14日的大選逼近，許多土耳其人因為不信任政府、言論自由遭打壓、通貨膨脹及不斷惡化的商業環境而離去。
德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）最近一項調查顯示，18至25歲的土耳其人中，逾70％的受訪者表示更樂意居住他處，超過60％表示看不到土耳其的美好未來。此外，不只年輕人苦尋出路，根據土耳其反對黨共和人民黨（Republican People's Party）2021年的報告，土耳其外移的百萬富翁數量居世界第3。
這份報告指出，2000年至2021年間，約2.3萬商業人士離開土耳其，其中百萬富翁就有1萬人。土耳其2020年資本外流達到近440億美元（約新台幣1.3兆元），比2012年的外流金額高40億美元。
土耳其境況並非一直如此，更一度是區域經濟火車頭。現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2003年首次擔任總理時，土耳其經濟繁榮，失業率下降。如今迎來建國百年，土耳其本應歡欣慶祝國家發展蒸蒸日上，但倫敦都會大學（London Metropolitan University）政治學副教授奧茲圖克（Ahmet Erdi Ozturk）表示，艾爾多安試圖建立的「新土耳其」逐漸陷入威權主義。
土耳其共和國成立以來已有幾波移民潮，但自從政府2013年鎮壓伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動及2016年的失敗政變以來，又掀起一波外移潮，無論是學生、年輕專業人士、名人、中上層階級甚至宗教團體，紛紛加入近幾十年來主要於歐洲定居的僑民社群。
根據土耳其外交部數據，目前逾650萬名土耳其人在國外居住。
這樣的狀況可能不會好轉。執政黨正義發展黨（AK Party）因經濟不佳等因素，支持率不斷下降，眼前的選舉恐怕是場苦戰，但是6大在野黨迄今還沒有宣布總統候選人。
奧茲圖克說，人們需要國家積極轉型才願考慮回歸，如果政府更迭且有恢復至過往的發展，「可能會看到回流」，但現在大多數離開的人都看不到改變的希望。「看來在選舉後，我們可能會看到另一波想離開土耳其的人。」
傅希吉雖說很享受在荷蘭的工作及生活，但他希望30或40多歲的時候，能回家裡「過好日子」。他認為自己這一代人是不幸的，回憶成長過程，當時經濟更佳，家裡的狀況也並非瀕臨生存邊緣，自己更開心。
他指出：「今天，我認識的大多數人都很緊繃，不僅是因為經濟困頓，還因為政府。我們害怕在社群媒體說出心聲或分享想法。有種集體恐懼讓人們想離開。」
人口外流也使土耳其付出代價。華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（ Carnegie Endowment for International Peace ）研究員糾西昆（Alper Coskun）指出：「我們聽聞許多人在談離開的事情，這是嚴重的問題。」人才是土耳其的重要資本，卻正在流失。執政黨及其政策明顯與年輕世代脫節，老一輩人挺執政黨的力度則較強。
39歲的電機工程師登薩（Gokce Tunca）不支持自家政府，2019年起旅居法國南部。她表示：「過去20年裡，我們看到的是同一個政府。他們有自己的風格，不適合我。」
她說：「如果情況好轉，我一定回土耳其。現在我感到無能為力，無法改變任何事情。這些年來購買力一步步下降，我不相信政治制度。這就是我決定離開的部分原因。」
「法國是宜居的好地點，但不是家」，登薩說道。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。