土耳其大選將至人民生活困頓，年輕世代「用腳投票」離鄉背井

（中央社）經濟困頓及高壓政治讓越來越多的土耳其年輕人赴外尋找未來。同在新聞業的奧默（Omer）對《中央社》說：「我們全都想走，你們（外媒）卻一直來，我不理解。」大選將近，更多人已「用腳投票」離鄉背井。

25歲的土耳其大數據學者傅希吉（Bulut Ficici）被挖角赴荷蘭工作時，他毫不猶豫地打包，拋下在伊斯坦堡的生活及友人。他對《外交政策》（Foreign Policy）雜誌說：「我愛土耳其，但再也無法負擔住在伊斯坦堡這樣城市的開支。」

他說：「政治及經濟情勢持續走下坡，是該離開的時候了。」

傅希吉並非出走首例，隨著5月14日的大選逼近，許多土耳其人因為不信任政府、言論自由遭打壓、通貨膨脹及不斷惡化的商業環境而離去。

德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）最近一項調查顯示，18至25歲的土耳其人中，逾70％的受訪者表示更樂意居住他處，超過60％表示看不到土耳其的美好未來。此外，不只年輕人苦尋出路，根據土耳其反對黨共和人民黨（Republican People's Party）2021年的報告，土耳其外移的百萬富翁數量居世界第3。

這份報告指出，2000年至2021年間，約2.3萬商業人士離開土耳其，其中百萬富翁就有1萬人。土耳其2020年資本外流達到近440億美元（約新台幣1.3兆元），比2012年的外流金額高40億美元。

土耳其境況並非一直如此，更一度是區域經濟火車頭。現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2003年首次擔任總理時，土耳其經濟繁榮，失業率下降。如今迎來建國百年，土耳其本應歡欣慶祝國家發展蒸蒸日上，但倫敦都會大學（London Metropolitan University）政治學副教授奧茲圖克（Ahmet Erdi Ozturk）表示，艾爾多安試圖建立的「新土耳其」逐漸陷入威權主義。

土耳其共和國成立以來已有幾波移民潮，但自從政府2013年鎮壓伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動及2016年的失敗政變以來，又掀起一波外移潮，無論是學生、年輕專業人士、名人、中上層階級甚至宗教團體，紛紛加入近幾十年來主要於歐洲定居的僑民社群。

根據土耳其外交部數據，目前逾650萬名土耳其人在國外居住。

這樣的狀況可能不會好轉。執政黨正義發展黨（AK Party）因經濟不佳等因素，支持率不斷下降，眼前的選舉恐怕是場苦戰，但是6大在野黨迄今還沒有宣布總統候選人。

奧茲圖克說，人們需要國家積極轉型才願考慮回歸，如果政府更迭且有恢復至過往的發展，「可能會看到回流」，但現在大多數離開的人都看不到改變的希望。「看來在選舉後，我們可能會看到另一波想離開土耳其的人。」

傅希吉雖說很享受在荷蘭的工作及生活，但他希望30或40多歲的時候，能回家裡「過好日子」。他認為自己這一代人是不幸的，回憶成長過程，當時經濟更佳，家裡的狀況也並非瀕臨生存邊緣，自己更開心。

他指出：「今天，我認識的大多數人都很緊繃，不僅是因為經濟困頓，還因為政府。我們害怕在社群媒體說出心聲或分享想法。有種集體恐懼讓人們想離開。」

人口外流也使土耳其付出代價。華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（ Carnegie Endowment for International Peace ）研究員糾西昆（Alper Coskun）指出：「我們聽聞許多人在談離開的事情，這是嚴重的問題。」人才是土耳其的重要資本，卻正在流失。執政黨及其政策明顯與年輕世代脫節，老一輩人挺執政黨的力度則較強。

39歲的電機工程師登薩（Gokce Tunca）不支持自家政府，2019年起旅居法國南部。她表示：「過去20年裡，我們看到的是同一個政府。他們有自己的風格，不適合我。」

她說：「如果情況好轉，我一定回土耳其。現在我感到無能為力，無法改變任何事情。這些年來購買力一步步下降，我不相信政治制度。這就是我決定離開的部分原因。」

「法國是宜居的好地點，但不是家」，登薩說道。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺