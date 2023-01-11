曾是教廷第3號人物、卻因性侵2名男童入獄，澳洲樞機主教派爾於義大利逝世

（中央社）教會人員今（11）日證實，澳洲樞機主教派爾（George Pell）已在義大利羅馬辭世，享壽81歲。派爾在澳洲曾因性侵男童被定罪，後來定罪撤銷。

雪梨大主教費雪（Anthony Fisher）在提供給《法新社》的聲明中說：「我懷著深切的悲痛證實樞機主教派爾今天凌晨在羅馬辭世。」

「這個消息對我們所有人來說都是一大衝擊，請為派爾樞機主教的靈魂安息禱告，並祈求他的家人和所有愛他並在此時為他悲傷的人能得到安慰。」

派爾先前在羅馬接受髖關節手術，據義大利《晚郵報》（Il Corriere della Sera）報導，派爾10日死於手術相關併發症。

在澳洲入獄前，派爾廣泛被認為是羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的得力助手，位列教廷第3號人物。

2014年，他擔任教廷經濟秘書處（Secretariat for the Economy）主管，負責根除教會腐敗。2017年派爾自願返回澳洲面對性侵指控，他極力否認性侵，直至去世。

一審因陪審團未得出一致結論而告終，但二審認定派爾1990年代性侵2名13歲的唱詩班男孩。

2019年，派爾被判處6年徒刑，並被記錄為性犯罪者。他在墨爾本附近監獄度過了12個月，後經上訴，獲澳洲高等法院撤銷定罪，為他2020年底重返羅馬打開大門。

儘管發生醜聞，派爾仍受到教廷歡迎，2021年還在使徒宮（Apostolic Palace）獲教宗接見，他上週也參加了在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）舉行的教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）葬禮。

澳洲維多利亞州（Victoria）小鎮出身的派爾，是歷來在羅馬天主教會地位最高的澳洲人。

但派爾的爭議未隨他的死而落幕，1名前輔祭員的父親今天透過律師表示，他針對派爾性侵兒子提出的法律訴訟會繼續下去。這名輔祭兒童已於2014年去世。

這名父親指責教會虐待他的兒子，2021年向派爾和墨爾本教區（Archdiocese of Melbourne）提出索賠。此案於去（2022）年7月曝光，澳洲媒體有廣泛報導。

派爾主教極具爭議性的人生，讓天主教徒看法分歧

事實上，派爾一直是相當具爭議性的人物，他的評價也十分兩極。

據《路透社》報導指出，派爾因為他在墨爾本建立世界上第一個補償性虐待兒童的計畫為榮，不過批評者則指稱，該計畫主要為了說服受害者不要採取法律行動。

經過廣泛的調查，人們發現澳洲的教會與相關組織無法為孩童提供持續性的保護，調查中還發現，派爾至少知道有2名牧師在1970年代和1980年代對兒童進行性虐待，卻沒有將他們趕出教會。

《衛報》則指出，學生時期有人稱派爾為精明的領導人，不過也有人批評他是「惡霸」。在他的職業生涯中，派爾一直對同性婚姻、同性戀、墮胎、避孕、安樂死、氣候危機和女性神職人員等議題持強硬態度。

《衛報》過去也曾報導，在派爾作為梵蒂岡教會的成員期間，許多書籍都被禁止，馬克思主義者、神學家和同性戀者不是被逐出教會就是保持沉默。

《衛報》也提到，儘管派爾與方濟各對天主教會的看法不同，但在一系列的法律訴訟中仍持續獲得前教宗方濟各的支持。

派爾的定罪及無罪釋放，也讓世界各地的天主教徒產生分歧。

小說家佐爾克斯（Christos Tsolkias）就認為，「天主教會中的性虐待醜聞是定義我們這個時代的關鍵故事之一。」知名澳洲神職人員弗蘭克・布倫南神父（Father Frank Brennan）則堅信派爾是無辜的，「毫無疑問，他成了代罪羔羊。」

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺