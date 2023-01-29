TNL+ 2023/01/29,
動漫

【動畫】《孤獨搖滾！》：唯有在「日常系」的敘事下，才能讓陰角成為英雄，孤獨變得搖滾

【動畫】《孤獨搖滾！》：唯有在「日常系」的敘事下，才能讓陰角成為英雄，孤獨變得搖滾
動畫《孤獨搖滾！》劇照，曼迪傳播發行

我們想讓你知道的是

《孤獨搖滾！》或許就是新世代的「CGDCT」—可愛的女孩們不單做著可愛的事情，也做著很酷（Cool）的事情。一里她們的搖滾，就是「Cute Girls Doing Cool Things」的搖滾。

動畫《孤獨搖滾！》第八集有這樣的一幕：團結Band正式成軍後的首次演出，遇上了颱風吹襲，原本打算到場支持的觀眾，最終在惡劣天氣下大都無法前來。四人的表現明顯受冷清的現場影響，由演唱到演奏，都發揮不出應有水準。

就在演出瀕臨崩潰之際，一里行動了。她撥弦彈起吉他獨奏，展現了藉多年苦練累積而來的演奏實力。全場氣氛在一里充滿力量的獨奏下為之一變，所有人——包括樂隊成員們——的注意力，都再沒有辦法從一里身上移去。這刻的一里，終於成為真正的「吉他英雄」，帶領樂隊扳回一成，為團結Band的初次演出畫下雖不完美，卻令人印象深刻的句號。

Solo——當這個辭彙作形容詞去使用的時候，解作「獨自、單獨」；作為名詞去使用的話，則解作「獨奏」。如此的雙重詞義，正好是一里這個人，以至《孤獨搖滾！》這部作品的最佳寫照。

當「獨自」意味孤獨，作為一個主角想要奮力擺脫的狀態之際，故事就透過音樂，將「獨自」轉換成「獨奏」，換掉原來的負面意義，讓一里透過吉他獨奏成就英雄之舉，從此成為樂隊裡不可或缺的一員。與此同時，故事亦透過樂隊這一群體，讓一里的「孤獨」化作名為「小孤獨」的親暱，最終讓她擺脫寂寞，在友誼中重新理解，並構築自我——而如此敘事，正是我們可以將《孤獨搖滾！》歸入「日常系」，並加以討論的原因。

如同在芳文社旗下的漫畫雜誌《Manga Time Kirara》及其姊妹誌上連載的大部份作品一樣，要討論《孤獨搖滾！》，就不能繞過「日常系」這一作品類型。《孤獨搖滾！》的原作漫畫以「陰鬱的話就去玩搖滾！」為旗號，亦唯有在「日常系」的敘事下，才能讓陰角成為英雄，孤獨變得搖滾。

2002年，老牌出版社芳文社推行改革，創辦了漫畫雜誌《Manga Time Kirara》。雜誌以連載萌系四格漫畫作品為賣點，專攻年輕男性市場。其後芳文社亦迅速擴張其「Kirara」一系的雜誌版圖，分別在2004年及2005年將兩本原為增刊的《Manga Time Kirara MAX》及《Manga Time Kirara Carat》獨立成書，前者以大幅起用新人漫畫家為特色，後者則主要起用女性漫畫家。

以當下目光回顧「Kirara」一系的發展史，就會發現《Manga Time Kirara》雖為系列的「始祖」，但論到讓「Kirara」進入廣大動漫迷以至大眾視野，則可能是《Manga Time Kirara MAX》及《Manga Time Kirara Carat》有更大功勞。

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