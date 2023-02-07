玩過理財規劃遊戲，你會發現影響財務目標的因素比想像中多得多
我們想讓你知道的是
學校所學的知識會過時，投資的知識也一樣，因此「金融素養」便成為我們處在丕變的經濟環境中，從容應對的基本能量。而在實際的研習中，相較於青少年，成人的想法和邏輯較縝密及具有推演事物脈絡的能力，也因此出現許多不一樣的決策型態。
文：簡浩芮（理財規劃顧問）、張佳瑩（理財規劃顧問／定方股份有限公司業務副總）
生活在現今社會，因著網路發達、資訊快速，訊息每分每秒更迭不斷，有時候我們總感覺似乎跟不上節奏，唯一確定的是，未來知識更新的週期將愈來愈快。
根據聯合國教科文組織（UNESCO）研究，新知識興起到衰退的時間，從18世紀大約80、90年，演進到19世紀、20世紀初大約30年就會淘汰，到21世紀的知識替代時間只剩3年，許多人總感覺跟不上變化的速度，而感到徬徨。
學校教育為因應這樣的變動，將知識教育轉為素養教育，將教育內容更加與生活結合、運用跨領域的方式串連、培養孩子有溝通、邏輯思考能力、探索自己的興趣與熱情，並強調終身學習的態度，與時俱進。
身為成人的我們，許多我們過去在學校所學的知識，過了一段時間知識可能過時了，也因此會對於生活產生很大的影響，例如：怎樣的工作技能、專業知識能夠讓我們在職場上維持長久的優勢？每天看網路資訊，投資理論、理財工具也時常推陳出新，到底怎樣的方法適合我？這些狀況常讓人對於未來與生活感到焦慮與不安。
因應資訊瞬息萬變，未來唯一我們能做的，即是有意識的透過各種方式增強對事物或知識的應對態度和判斷能力，換句話說，從拼命學習知識，轉換成對自我的素養培育。
金融素養即是讓我們處在丕變的經濟環境中，也能從容應對的基本能量，台師大宏觀金融教育研究發展中心籌備處，日前與定方財務顧問於校園金融教育教師能力研習時，設計了一連串關於理財規劃與金融戰略王遊戲的相關活動，過程中我們發現，相較青少年，成人的想法和邏輯較縝密及具有推演事物脈絡的能力，也因此在活動中激起許多思辨火花。
訂好財務計畫就不會有變化嗎？
在學習財務規劃案例的過程中，我們請在場已完成財務計畫的參與教師們，寫下哪些因素可能會讓人們無法達到預計的財務目標——就和下圖一樣，大部分人的回答會是遺產、生病或懷孕等常見狀況。
但在一陣集思廣義後，大家產生的回饋完全跌破眾人眼鏡，例如：被星探發現、被詐騙、投資加密貨幣失敗等，多元又令人詫異的答案，讓整場活動笑聲尖叫聲不斷，反映出人們對於財務目標完成的期待與渴望。
另一方面，無論是台上或是台下，也都經由參與者生動的分享再次深切了解到，原來在財務計畫執行過程，隨機事件總是突然其來，而機率卻是好壞雜參，也因此我們才需要做定期檢視，以PDCA（Plan、Do、Check、Action）的管理循環，在過程中持續優化自身財務計畫。
如學員在活動中驚呼，若擬定後放任自行發展，那恐怕真得等到被星探挖掘或是天外飛來一筆，才有達到自己心中想望目標的可能了。
選股擇時真的適合嗎？
投資，一直是許多人高度感興趣的話題，當然也成為活動中不可或缺的元素，然而在財務規劃核心精神裡，投資並非是財富自由的代表，而是協助人們達成生涯目標的其中一種方法。也因此，投資標的的品質是否能有效且相對安全幫助我們邁向目標，相對驚人報酬更是評估的重點。
我們以2007年至2021年各投資標的報酬率圖（包含：美國S&P500大型股指數、美國羅素2000小型股指數、MSCI新興市場指數、高評級債券、AA資產配置組合等），引導參與教師們每一年以10萬元本金進行投資選擇，最後再結算總金額。隨著大家回想每年歷史事件，例如金融海嘯、武漢肺炎等，參考應用於投資決策中進行虛擬下注，現場驚呼、殘念聲此起彼落。
有趣的是，我們發現投資偏好及風險屬性確實因人而異，相較有些組別堅持選擇大型股指數，部分組別則鍾愛保守型債券資產。然而在有重新選擇標的機會時，若恰巧遇上歷史事件，就出現「跑票」現象，例如金融海嘯時，在眾人一片看壞的情況底下，原先挑選股票資產的參與者，也追尋著群眾智慧轉投資債券。
在回想、思考、決策過程中，教師們也提出不同想法，例如：如果這些歷史事件都是隨機，那為什麼說經濟會是一個循環呢？又或者是，這樣看起來，沒有一個標的是穩贏！好像不能用歷史去推測未來？
透過反覆思慮、辯證及驗證，都堆疊出推測及主動選擇實際執行上的困難度。而當我們若沒有將投資和自身未來目標做適切的連結時，工具的選擇上，就可能出現牛頭不對馬嘴的現象。
例如，短期資金拿去投資高風險商品、在持有期間被新聞媒體或眾人影響出現「跑票」的行為、認為自己無法承受損失而選擇保守，這些認為是謹慎，卻不知是因為不瞭解多少才夠的界線，與自己現況的差距，而讓自己陷於未來無法有更好生活方式選擇的困境。
在活動設計的引領下，參與者們逐漸看見投資，除了應以符合「QVDT原則」，更要切合自身目標及搭配財務計畫進行，才不會發生興沖沖進場投資，結果卻是到頭來一場空。
結論
面對生活大小瑣事例如買房、買車、參與投資等，我們常常必須做出各種可能影響一生的選擇。然而當現今知識來源不只豐富甚至是氾濫的情況之下，能倚賴的僅有自己對事物的判斷及邏輯推演的能力。
素養的培養是從小開始，即使成年後仍需持續維持，唯有不斷的累積相關常識、建立出符合自己價值觀的邏輯思考，才能做出適合自己的每項決定，讓生活成為按部就班、安心踏實夢想的每一步。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
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