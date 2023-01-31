麥卡錫將訪白宮商議美債違約，拜登拒絕「削減開支換取調高上限」， 為何美兩大黨無法取得共識？

編譯：張瑞邦（Tucker Chang）

新任美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預計將於2023年2月1日前往白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）商討美國聯邦債務上限、避免違約等相關事宜。麥卡錫呼籲拜登應重新考慮其身為眾議院領袖，所提出的「削減開支，以換取提高債務上限」方案。

共和黨籍的麥卡錫近日在接受美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）政論節目《面對全國》（Face the Nation）專訪時表示：「我想制定一項能把美國往前推進的協議，讓我們不會身處債務危機的風險之中。」

「我知道總統可能不會想就債務上限問題進行任何討論，但我認為尋求共識對聯邦政府的運作非常重要，美國應找到合理、負責任的方式來提高債務上限，同時控制好各項財政支出。」麥卡錫強調。

據《美國廣播公司》（ABC）轉述一位白宮高層的說法表示，該場會面是美國第118屆國會會期開始後，白宮與眾議院議長將展開的諸多會議之一，總統也將詢問麥卡錫，是否會履行美國憲法義務，避免聯邦政府債務違約。

巴基斯坦財金媒體《商業紀事報》（Business Recorder）指出，本次會談若順利舉行，將是麥卡錫擔任眾議院議長後，首次與總統拜登進行的正面交鋒。

美國債務問題有多嚴重？

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，美國國會於2021年12月，修法將債務上限規定在31.4兆美元，然而當前的美國聯邦政府債務規模，已在今（2023）年1月19日達31.4兆美元的法定上限。