TNL+ 2023/01/31,
美加

麥卡錫將訪白宮商議美債違約，拜登拒絕「削減開支換取調高上限」， 為何美兩大黨無法取得共識？

麥卡錫將訪白宮商議美債違約，拜登拒絕「削減開支換取調高上限」， 為何美兩大黨無法取得共識？
美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《華爾街日報》（The Wall street Journal）認為，美國債務違約造成的影響難以預測，但有相當的可能會導致「全球嚴重衰退」，畢竟美國公債市場是全球金融體系的基礎，亦是全球央行及投資者的避風港，一旦債務出現違約，必會對全球多項資產類別、國家與地區產生連鎖效應。

編譯：張瑞邦（Tucker Chang）

新任美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預計將於2023年2月1日前往白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）商討美國聯邦債務上限、避免違約等相關事宜。麥卡錫呼籲拜登應重新考慮其身為眾議院領袖，所提出的「削減開支，以換取提高債務上限」方案。

共和黨籍的麥卡錫近日在接受美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）政論節目《面對全國》（Face the Nation）專訪時表示：「我想制定一項能把美國往前推進的協議，讓我們不會身處債務危機的風險之中。」

「我知道總統可能不會想就債務上限問題進行任何討論，但我認為尋求共識對聯邦政府的運作非常重要，美國應找到合理、負責任的方式來提高債務上限，同時控制好各項財政支出。」麥卡錫強調。

據《美國廣播公司》（ABC）轉述一位白宮高層的說法表示，該場會面是美國第118屆國會會期開始後，白宮與眾議院議長將展開的諸多會議之一，總統也將詢問麥卡錫，是否會履行美國憲法義務，避免聯邦政府債務違約。

巴基斯坦財金媒體《商業紀事報》（Business Recorder）指出，本次會談若順利舉行，將是麥卡錫擔任眾議院議長後，首次與總統拜登進行的正面交鋒。

美國債務問題有多嚴重？

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，美國國會於2021年12月，修法將債務上限規定在31.4兆美元，然而當前的美國聯邦政府債務規模，已在今（2023）年1月19日達31.4兆美元的法定上限。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。