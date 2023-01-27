親戚的騷擾、暴力行為也屬於「家暴」，最好的阻止方式就是聲請保護令

最近因為藝人小甜甜的家暴事件，讓家暴的議題被大家廣泛討論。或許有些人覺得發生家暴的原因可能不會只是單方面的問題，但也有許多人認為只要出手就是不對。確實，夫妻間本來就會有很多的摩擦以及問題需要溝通，假如沒有好好溝通，就直接以暴力解決，絕對是最糟糕的處理方式

然而家暴這件事情不僅僅是會發生在夫妻之間，就連親戚之間也可能會有出現暴力的行為，而無論是肢體的暴力或是言語的暴力，基本上都是屬於家暴的一種，並不會因為只是出言辱罵就不算是家暴。

親戚間的行為，也屬於家暴

近日有網友上網控訴，自己的堂哥瘋狂對自己家做出騷擾、暴力行為，不只長期騷擾自己與其他家人，喝酒後還會發狂作勢打人，甚至拿三秒膠封住自家的大門門鎖、謊報火災，讓這位網友疲於奔命，表示報警處理了也沒有用。在這篇文發酵後，當地警方也解釋他們已經有通知這位鬧事的表哥到案調查，並且也已經針對他的家暴行為，協助聲請保護令。

雖然有看到不少網友留言說報警處理最快，並不會有什麼報警沒用的情況——畢竟撇除其他行為，謊報火災這點就已經非常嚴重。

謊報火災不只會影響鄰居的安寧，更是會讓消防隊救護車勞師動眾，犧牲其他真正需要幫助的人的權益，這種謊報行為實際上也已經違反社維法，是會受到裁罰的。

此外，許多網友們也忽略了保護令這點。

最好的阻止方式，就是聲請保護令

或許大家聽到網友與堂哥的關係，並不會直觀想到家暴的問題，不過在《家庭暴力防治法》中其實有明確提到，只要是家庭成員間的暴力行為就會屬於家暴，而所謂的家庭成員不僅限於父母、配偶、子女，就連四等親內的旁系血親及姻親都是在家庭成員的範圍內，並且不管是現在或曾經的親戚都算。

在事件中，網友與堂哥的關係就是屬於四等親內的旁系血親，所以堂哥跑到家中鬧事、喝酒醉打人、破壞家中門鎖，這些行為其實都已經算是家暴的範疇，因此最好的阻止方式就是聲請保護令。

只要有了保護令，一旦堂哥再度來騷擾或做出肢體攻擊，就可以依違反保護令罪去提告，讓他受到應有的懲罰。

很多時候，各個家庭裡發生的糾紛及暴力或許會讓人覺得難以介入，然而，當你自己遭遇到類似的事情時，就一定要記得去申請保護令來保護自己，不用擔心會遭到無視，只要蒐集到相關證據，就能讓法院核發來保護你，讓對方因為忌憚於違反保護令的處罰而不敢再來騷擾你。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航