《致勝心態》：頂尖運動員的賽前儀式、考生迷信幸運物，為什麼有助於提升表現？
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知名商業財經記者、《哈佛商業評論》執行主編丹尼爾．麥金在此書中深入爬梳最新的心理學研究成果，並採訪多位知名運動員、軍人及演藝人員，儘管他們的職業都是需要經過多年的訓練才能取得最佳成績，但他們也透露，唯有在需要拿出最佳表現的時刻能如常地展現實力，他們的能力與天賦才有機會得到認可。
文：丹尼爾．麥金（Daniel McGinn）
過去30年來，運動心理學家進行過數十項研究，探討運動員在競賽前會做些什麼，而這些研究的結論顯示：通常始終如一地執行一套例行程序的人，比沒有任何例行程序的人，表現得更好。
一些針對上場前準備程序的研究，是描述性研究。舉例來說，有一項針對跳水運動員的研究，用碼表記錄跳水運動員跳下前，在跳水板上花了多長時間；結果發現運動員跳水之前，進行的準備動作時間愈長，通常成績愈好。
這些研究有的用了「干預」，教導不使用上場前準備程序的運動員，組合出一套準備動作，再將他們使用前後的成績和對照組做對比。在描述性研究中，「干預」通常顯示學會每次做同樣事情的運動員，成績更好。
「在上場前執行精心安排的準備程序，據信是極為重要的行為方法，可幫助運動選手取得好成績。」英國溫徹斯特大學（University of Winchester）運動心理學家史都華．柯特里爾（Stewart Cotterill）寫道，他曾針對保齡球、水球、射箭、橄欖球、標槍等不同運動的上場前準備程序的既有研究，進行後設分析研究。傳統的看法是，上場前準備程序對於沒有防守方干擾的非競爭性活動，比如罰球（籃球）或推桿（高爾夫球）尤其有幫助，因為仰賴的是技巧，且著重在成功重複運動員已經練習幾千次的機械性動作。
問題是：為什麼上場前的準備程序，會有幫助？
這個問題沒有明確的答案。
柯特里爾引用其他研究人員提出的理論和假設：例行準備程序可幫助運動員集中注意力、減少分心，有利「觸發」他們練習的動作，有助於感到樂觀、精力充沛，並處於自信的心理狀態。
這些理論都有道理，但無從證明到底是什麼機制在起作用。正如柯特里爾寫的：「總括來說，還是不清楚例行準備程序究竟起了什麼作用，應該由哪些要素組成，或者最有效的教導方式是什麼。」
上場前準備程序的幫助，不只在體育運動層面上。作家兼外科醫師阿圖．葛文德（Atul Gawande）在其著作《清單革命》（The Checklist Manifesto）中，探討過這個議題。葛文德的靈感來自飛機機師，他們的訓練是以書面檢查清單來執行飛行前後、飛行期間的活動，萬一有緊急情況，可減少意外發生率；他也描述自己如何將臨場檢查清單引進手術室。他還記錄自己拿起手術刀前，按部就班遵循同一組步驟如何改善結果。
無論是奧運體育活動還是複雜的外科手術，上場前準備程序定義中的關鍵詞是：任務相關性（task related）。葛文德在正式進手術房前所做的一切，都牽涉到即將進行的「手術」；奧運跳水選手在跳水板上所做的一切，是讓他做好「跳水」這個實際任務的準備。
史蒂芬．寇柏特在表演喜劇節目前的例行準備程序，有些部分同樣也和主持電視節目有任務相關性，如化妝和穿上西裝。
但是寇柏特按下小鈴、咬筆蓋、掌摑自己的臉、盯著牆上的某一點，又是怎麼一回事？那些動作和任務並不相關， 與上電視表演也沒有明顯關聯。
這些事項，或許當成一種儀式會比較恰當，也就是每次以同樣方式做的事。請注意，所有的上場前準備程序，都可稱為「儀式」，因為每次都以相同方式進行；但並非所有儀式都可稱為「例行準備程序」，因為儀式包含與任務不相關的動作。
頂尖職業運動員，也有自己的賽前儀式
美國職籃巨星勒布朗．詹姆斯（LeBron James）就有一大套具任務相關性的上場前例行程序，包括暖身投籃、纏繃帶、冰敷雙腿，但他有另外一套複雜的賽前儀式，是隨著職業生涯逐漸演變而來的。2010年時，包括：在美國國歌唱完之後，用手指組成3——3——0的數字（他的家鄉俄亥俄州阿克倫鎮的區域碼），和14名隊友一一來個獨特的握手或碰拳，接著請裁判給他一顆比賽用球，以便在跳球之前輕輕地摩擦，最後將滑石粉灑向記錄台桌子旁的空中。
現代棒球界最有儀式感的球員，可能是1980年代及1990年代擔任三壘手（大多是在紅襪隊）的韋德．波格斯（Wade Boggs）。他每次比賽前會吃雞肉，每次內野練習要接117顆滾地球，如果是夜間比賽的話就會在賽前傍晚5點17分準時做打擊練習；雖然他不是猶太人，但在走向本壘板打擊時，會在泥土地上刮出一個詞：chai，希伯來語的意思是「生命」。
運動儀式十分普遍，甚至現在的電動遊戲都容許玩家自己創造的選手，除了有客製化設計的身體特徵（包括身高、膚色、髮型），還能指定特定的賽前儀式。在我兒子最喜歡的電玩遊戲《NBA 2K16》中，現成的賽前儀式包括激勵觀眾的動作（如捶打胸膛），做出保齡球或棒球投手擺動手臂的準備動作，或是頭頂籃框支柱。
儀式的效用就跟上場前準備程序一樣，並沒有令人信服的科學解釋。一般人覺得儀式有鎮定或安撫作用。大部分人認為儀式可減輕焦慮感，只是不清楚為什麼；有些人認為儀式可在不確定的情況中，給人一種支配掌握或自我效能的感覺。
「穩定可靠的例行程序，會給人的心理能量養成一種習慣狀態，有助擊退情緒的支配。」知名部落格作家梅森．柯瑞（Mason Currey）寫道，他在《創作者的日常生活》（Daily Rituals）一書中蒐羅了偉大作家與思想家的每日作息清單。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）