《致勝心態》：頂尖運動員的賽前儀式、考生迷信幸運物，為什麼有助於提升表現？

文：丹尼爾．麥金（Daniel McGinn）

過去30年來，運動心理學家進行過數十項研究，探討運動員在競賽前會做些什麼，而這些研究的結論顯示：通常始終如一地執行一套例行程序的人，比沒有任何例行程序的人，表現得更好。

一些針對上場前準備程序的研究，是描述性研究。舉例來說，有一項針對跳水運動員的研究，用碼表記錄跳水運動員跳下前，在跳水板上花了多長時間；結果發現運動員跳水之前，進行的準備動作時間愈長，通常成績愈好。

這些研究有的用了「干預」，教導不使用上場前準備程序的運動員，組合出一套準備動作，再將他們使用前後的成績和對照組做對比。在描述性研究中，「干預」通常顯示學會每次做同樣事情的運動員，成績更好。

「在上場前執行精心安排的準備程序，據信是極為重要的行為方法，可幫助運動選手取得好成績。」英國溫徹斯特大學（University of Winchester）運動心理學家史都華．柯特里爾（Stewart Cotterill）寫道，他曾針對保齡球、水球、射箭、橄欖球、標槍等不同運動的上場前準備程序的既有研究，進行後設分析研究。傳統的看法是，上場前準備程序對於沒有防守方干擾的非競爭性活動，比如罰球（籃球）或推桿（高爾夫球）尤其有幫助，因為仰賴的是技巧，且著重在成功重複運動員已經練習幾千次的機械性動作。

問題是：為什麼上場前的準備程序，會有幫助？

這個問題沒有明確的答案。

柯特里爾引用其他研究人員提出的理論和假設：例行準備程序可幫助運動員集中注意力、減少分心，有利「觸發」他們練習的動作，有助於感到樂觀、精力充沛，並處於自信的心理狀態。

這些理論都有道理，但無從證明到底是什麼機制在起作用。正如柯特里爾寫的：「總括來說，還是不清楚例行準備程序究竟起了什麼作用，應該由哪些要素組成，或者最有效的教導方式是什麼。」

上場前準備程序的幫助，不只在體育運動層面上。作家兼外科醫師阿圖．葛文德（Atul Gawande）在其著作《清單革命》（The Checklist Manifesto）中，探討過這個議題。葛文德的靈感來自飛機機師，他們的訓練是以書面檢查清單來執行飛行前後、飛行期間的活動，萬一有緊急情況，可減少意外發生率；他也描述自己如何將臨場檢查清單引進手術室。他還記錄自己拿起手術刀前，按部就班遵循同一組步驟如何改善結果。

無論是奧運體育活動還是複雜的外科手術，上場前準備程序定義中的關鍵詞是：任務相關性（task related）。葛文德在正式進手術房前所做的一切，都牽涉到即將進行的「手術」；奧運跳水選手在跳水板上所做的一切，是讓他做好「跳水」這個實際任務的準備。

史蒂芬．寇柏特在表演喜劇節目前的例行準備程序，有些部分同樣也和主持電視節目有任務相關性，如化妝和穿上西裝。

但是寇柏特按下小鈴、咬筆蓋、掌摑自己的臉、盯著牆上的某一點，又是怎麼一回事？那些動作和任務並不相關， 與上電視表演也沒有明顯關聯。

這些事項，或許當成一種儀式會比較恰當，也就是每次以同樣方式做的事。請注意，所有的上場前準備程序，都可稱為「儀式」，因為每次都以相同方式進行；但並非所有儀式都可稱為「例行準備程序」，因為儀式包含與任務不相關的動作。

頂尖職業運動員，也有自己的賽前儀式

美國職籃巨星勒布朗．詹姆斯（LeBron James）就有一大套具任務相關性的上場前例行程序，包括暖身投籃、纏繃帶、冰敷雙腿，但他有另外一套複雜的賽前儀式，是隨著職業生涯逐漸演變而來的。2010年時，包括：在美國國歌唱完之後，用手指組成3——3——0的數字（他的家鄉俄亥俄州阿克倫鎮的區域碼），和14名隊友一一來個獨特的握手或碰拳，接著請裁判給他一顆比賽用球，以便在跳球之前輕輕地摩擦，最後將滑石粉灑向記錄台桌子旁的空中。

現代棒球界最有儀式感的球員，可能是1980年代及1990年代擔任三壘手（大多是在紅襪隊）的韋德．波格斯（Wade Boggs）。他每次比賽前會吃雞肉，每次內野練習要接117顆滾地球，如果是夜間比賽的話就會在賽前傍晚5點17分準時做打擊練習；雖然他不是猶太人，但在走向本壘板打擊時，會在泥土地上刮出一個詞：chai，希伯來語的意思是「生命」。

運動儀式十分普遍，甚至現在的電動遊戲都容許玩家自己創造的選手，除了有客製化設計的身體特徵（包括身高、膚色、髮型），還能指定特定的賽前儀式。在我兒子最喜歡的電玩遊戲《NBA 2K16》中，現成的賽前儀式包括激勵觀眾的動作（如捶打胸膛），做出保齡球或棒球投手擺動手臂的準備動作，或是頭頂籃框支柱。

儀式的效用就跟上場前準備程序一樣，並沒有令人信服的科學解釋。一般人覺得儀式有鎮定或安撫作用。大部分人認為儀式可減輕焦慮感，只是不清楚為什麼；有些人認為儀式可在不確定的情況中，給人一種支配掌握或自我效能的感覺。

「穩定可靠的例行程序，會給人的心理能量養成一種習慣狀態，有助擊退情緒的支配。」知名部落格作家梅森．柯瑞（Mason Currey）寫道，他在《創作者的日常生活》（Daily Rituals）一書中蒐羅了偉大作家與思想家的每日作息清單。