英國擬修「罷工法」強制維持罷工期間最低限度服務，工會：不民主、不可行、不合法的提案

《BBC》今日（當地時間10日）報導指出，英國商業大臣夏普斯（Grant Shapps）計劃提出新的罷工法。該法案規定，在公共部門服務的行業，於罷工期間將被要求達到最低服務標準，員工經僱主通知後仍拒絕者，可能會面臨解僱的懲罰，且服務該維持的最低限度由相關部會大臣決定。該法案會影響消防、救護車、鐵路、衛生、教育、核能與邊境管理產業的人員。英國各工會皆表示，該法案是不民主、不可行且不合法的。

因應持續上漲的生活成本，英國護理師為爭取更好的工資和工作條件，於去（2022）年12月發起罷工。罷工延燒至各行各業，截至目前，除了護理師以外，救護車、公車司機，鐵路、高速公路工人、駕照考官、郵政人員、老師、大學教職員皆加入罷工的行列。

持續性的罷工讓英國社會損失巨大，尤其醫療業罷工使病患就醫受延誤，夏普斯表示，政府絕對相信罷工的權利，但保護大眾的生命和生計是他的義不容辭的責任，為保障公共安全，他必須通過這個罷工法。他也指出，該法與西班牙和法國的現行法律相似，沒有違反歐洲人權法。

雖然這個法案仍在提議階段，還需要經過議會表決、討論，不一定會通過。且若真的通過，也需等到今（2023）年下半年才會生效，並不會影響現在的罷工。但該法案還是引來社會許多討論與批評。

消防隊工會秘書長拉克（Matt Wrack）稱該法案是對民主和重要工人可恥的攻擊。鐵路、海事和運輸工會負責人林區（Mick Lynch）則認為，此法是英國政府在懲罰要求合理工資和工作條件的工人。代表某些救護車司機的GMB公會則表示，此法剝奪了他們基本權。英國工會聯盟也表示，將在2月1日發起示威以反對該法案。

除了民間，英國在野黨工黨對罷工法的批評聲浪也非常巨大。工黨承諾，若他們贏得了下一屆大選，將會廢除該法。工黨副黨魁雷納 （Angela Rayner）也怒指，夏普斯從感謝護理師到提議解僱護理師的行為，非常愚蠢且侮辱人。她補充，大家都想要最低標準的安全、服務和人力。這是政府未能提供的。大眾每天都因罷工危機和人員短缺而處於危險之中。這是政府的錯，而非罷工的工人。

Photo Credit: GettyImages 英國工黨副黨魁雷納

政府嘗試用一次性紓困解決罷工危機

據《BBC》報導，各工會希望在今年就可以獲得加薪，但政府與工會的所有談判皆聚焦在明（2024）年的加薪事宜，也讓政府與工會談判陷入僵局。

結合《BBC》與《衛報》報導，為解決危機，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在一次與衛生工會的會面中，提出了給予一次性紓困的解決方案。

部會大臣們表示，願意以救濟金的形式，給予大眾一次性付款，度過難關。對此，衛生工會持開放與樂觀的態度。工會消息人士表示，雖然他們更希望永久性的加薪，但他們渴望能達成一項決議，因此準備就一次性紓困提議進行討論。

然而，《BBC》政治編輯梅森（Chris Mason）指出，一次性紓困的提議過於模糊。目前紓困金額、紓困對象是哪些產業、什麼時候才會提供紓困等資訊，皆還沒有公布，因此他感覺工會高層仍對一次性紓困抱持懷疑。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺