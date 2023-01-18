TNL+ 2023/01/18,
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潑糞，陰謀論，絕不妥協──前眾議院議長、美國極右派祖師爺金瑞契

潑糞，陰謀論，絕不妥協──前眾議院議長、美國極右派祖師爺金瑞契
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

金瑞契會在議事廳根本沒人的冷門時段上台發言，讓媒體可以拍攝他痛罵民主黨人的獨白，並指控民主黨人不愛國、「反美國」，在傳播「共產黨的文宣」——這在美國政治極為罕見，議長勃然大怒，說「這是我在國會32年來看過最低級的事」，這也使得金瑞契成功登上頭條，對此金瑞契相當沾沾自喜，向媒體說「我成名了！」

1月7日凌晨，麥卡錫（Kevin McCarthy）終於當選美國眾議院議長——約20位的極右派議員，整整「卡」了麥卡錫、「卡」了共和黨主流15輪，締造164年來的新紀錄，並且要到了許多重要的讓步，包含「一名議員就可以發動罷黜議長」、「提高債限的同時必須刪減支出」、「增加極右派的委員會席次」等等。

少數極右派議員能夠有這麼大的影響力，直接原因當然是眾議院的選舉規則，要求議長當選人獲得絕對多數支持，加上共和黨雖然取得多數席次，但幾乎只是恰好過半。

但是，我們不能忘記，幾年之前麥卡錫已經算是美國政壇的右派，這個現象背後隱含的問題是：長江後浪推前浪，新一個世代的右派，未必真的在價值觀上更「保守」，但在政治手法比上一個世代更極端，而幾年前的右派，現在已經被新的右派看作太過「軟弱」的叛徒。

更進一步說，這一群敢於「卡死」黨內主流派的議員，當然也都不吝於「卡」民主黨主政的白宮（他們這次所爭取到的債限措施，不久的將來一定會影響聯邦政府運作），同時也都是選舉的陰謀論者，都主張拜登（Joe Biden）的勝選並不正當；他們也都是用詞最惡毒的一群人，經常對政敵潑糞，比如波伯特（Lauren Boebert）就曾經說民主黨籍的穆斯林議員屬於「伊斯蘭聖戰組織」。

不常關心美國政治的人，可能會以為這個趨勢是從川普（Donald Trump）才開始，但實際上，這個向極端手段傾斜的故事，早在三、四十年前已展開。

而其中一個關鍵人物，一個重要的「創新者」，就是前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）。

美國政治，如同任何國家的政治，當然從來不曾溫良恭儉讓，但很長一段時間，政治人物會嘗試尋求跨黨派共識，也很少指著政敵的鼻子高喊「叛徒！」，至少在公開場合會表現得溫和有禮——而金瑞契正是打破這個常規的代表性人物。

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