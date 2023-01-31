《紐約時報》：中國大撒幣外交挖走台灣友邦，索羅門群島民眾反感益增
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索國民眾深覺，北京充滿自信並以金錢驅動的外交，與其說是個良性夥伴，更像是專橫和腐敗的力量，只會增加衝突的風險。現年50歲的酋長柯塞姆（Peter Kosemu）說，民眾對中國及中國代理人的失望情緒正不斷累積，大家受夠了訴求被政府無視的局面，抗議可能是讓他們傾聽的唯一途徑。
（中央社）中國大撒幣外交頻挖台灣牆腳，2019年南太島國索羅門群島終結與中華民國自1983年締結的邦交，不過《紐約時報》（The New York Times）報導，如今索國民眾非常反感中國的財大氣粗，並說對中國的失望正加劇。
紐時30日報導說，中國與索羅門建交逾3年，雙方簽署安全、航空、電信等秘密協議，闢建了相當可觀的中國大使館，中國建交前承諾的宏偉體育館已開始動工。
場館前面掛著醒目以中英文鼓吹友誼、合作與安全的標識，但工人卻說這一切都是謊言，「大家都想罷工，因為工資低，而且不安全」。
還有工人氣憤控訴：「他們不明白我們。」並說在工地的時薪比酒店打工還少，中方承諾的食物和交通補貼從未兌現，他們沒有接受安全培訓就上工了，語言不通的中國工頭用手勢跟他們溝通，做錯了就被敲頭。
另據反對黨領導人指控，中國鼓吹拖延索國選舉，並展開賄賂，以確保中國的盟友永續執政；民間社會團體聲稱，中國的資金用於購置筆電，在社區集會播放歌頌中國的政治宣傳片。
反對陣營的國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）說，兩名政府官員最近向他父親的堂表親賄賂近200萬美元（約新台幣6016萬元），意圖慫恿對方與他在選舉打對台，甚至一年多前還拱另個親戚參選，回報是75萬美元。他認為，如果沒有中國的資金，金額不可能大到這種地步。
至於先前中國與索羅門簽署安全協議，外洩文件顯示，原來這是中國政府斥資，透過之前由台灣資助成立的「國家發展基金」作為管道，匯款給50名議員中的39人，每人獲得約2萬5000美元。
澳洲智庫學者曾警告，透過這項安全協議，中國極可能派遣解放軍前往當地甚至興建軍事設施。
此外，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）又宣布，同意由中國國企中國港灣工程有限責任公司負責闢建161座華為基地台，同時中國將提供貸款7000萬美元。
類似種種看在索國民眾眼裡，這就好比有個不請自來的木匠大搖大擺走進某人家廚房，比劃一番什麼也不說，就開始自顧自地東拆西建，並日益憤怒且擔憂中國巨額支出與貸款的存心漸漸發酵。
索國民眾深覺，北京充滿自信並以金錢驅動的外交，與其說是個良性夥伴，更像是專橫和腐敗的力量，只會增加衝突的風險。
甚至更有許多人抱怨，2019年蘇嘉瓦瑞宣布與台灣斷交後，越來越多的中國企業在當地落戶，但新來的中國人對待員工（和顧客）就像對待苦力一樣，尤其中國籍的老闆們往往站在高台上收銀，俯視所有來店裡消費的顧客。
現年50歲的酋長柯塞姆（Peter Kosemu）說，民眾對中國及中國代理人的失望情緒正不斷累積，大家受夠了訴求被政府無視的局面，抗議可能是讓他們傾聽的唯一途徑。
南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪（Audrey Wong）表示，中國遠沒有人們普遍認為的那麼成功，他們認為用錢收買是實現中國政府願望的一種更快、更有效的方式，實情則是只會引發強烈反彈，而且行不通。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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