Business of Fashion & 麥肯錫：2023全球時尚與精品商業報告摘要

文：無鴉片評論

Business of Fashion是世界上時尚與精品首屈一指的商業媒體：創辦人Imran AMED出身傳統策略顧問龍頭麥肯錫（McKinsey），在十年前帶著對時尚、精品、織品、零售的信心與熱情，離職創辦。

至今BOF是我看過最具有洞見的商業媒體，舉凡局勢分析、個案拆解，執筆鏗鏘有力。除了先前提過的貝恩顧問報告，若對此產業有興趣，我強烈建議將BOF列為新知來源。

這次的2023年報告於2022年最後一週釋出（全檔連結在此），是BOF與麥肯錫的協力之作。此篇文章是我個人的摘要，我將條列我認為重要的關鍵資訊，並且跳過BOF對於企業領導人，如中東最大的精品銷售渠道Chalhoub Group 、美國輕奢品牌如Coach與Kate Spade母集團Tapestry的專訪內容等。

由於我個人感興趣的的主題不見得符合不同讀者的偏好，看完這篇若有興趣，依舊推薦讀者閱讀原文報告。

那我們開始吧。

2023最關鍵的策略方向：未知下韌性的不同樣貌（Resilience in the Face of Uncertainty）

不同於過去兩年，全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）已經不再扮演商業中的風險角色。在疫苗施打率大幅拉高以及弱化的病毒強度下，跨國境的旅遊重啟，不只刺激消費者重新進行消費，流暢的物流系統諸如供應鏈（Supply Chain Strategy）路徑以及出貨量級都逐漸復甦，部分甚至已經達到疫情前的水準，使2022前半年產業表現強勁。

然而，2022年2月爆發的俄烏戰爭卻成為新的經濟風險：這個因為地緣政治而起的重大事件，除了短期內造成的戰亂、難民問題，俄羅斯與烏克蘭作為能源供給的重大供應與轉運者，也不再能夠提供穩定的天然氣資源，原物料、能源等作為企業的固定成本也自然成為營運壓力。

長期影響不僅於此：飆高的能源價格同時也拉抬了民生所需花費，讓世界大型經濟體諸如歐洲、北美受到直接的通膨衝擊（Inflation）。連帶而來的經濟緊縮，也直接反應在消費者對於購物的選擇上：即便炫耀性以及定價極高端的精品消費客群，僅是從「多買」變得「少買」；然而被歸類為一般消費品的時尚、織品消費客群，則有可能進入負成長。若想知道這兩種類型的企業定位違和，建議閱讀舊文〈時尚與精品不是同義詞：企業營運的定位策略（Positioning）〉。

簡而言之，BOF 與麥肯錫提出的 2023 年關鍵預期數據如下：

全球主要大經濟體GDP成長率預期分別為歐洲1%；美國1.5%；中國5-7%

全球精品產業（Luxury Industry）成長率約為5-10%

個別市場精品產業成長率則為歐洲3-8%；美國5 - 10%；中國9-14%

全球非精品之時尚產業（Non-Luxury Fashion）成長率約為2-3%

個別市場非精品時尚產業成長率則為歐洲-4-1%；美國1-6%；中國2-7%

Photo Credit: Business Of Fashion & 麥肯錫：2023 全球時尚與精品商業報告摘要

值得一提的是，其他較小但是成長強勁的市場，諸如開發中市場東南亞，亦或是成長紅利未減，同時又受惠於原物料價格飛漲的中東市場，都將有不俗的表現。

產業經營者對於自我品牌是否要定為為「精品（Luxury）」還是「時尚（fashion）」，或許亦可以從經濟萎縮時期的市場驅動力進行策略性考量。

大盤緊縮：全面審視現有訂價與生產策略

總體經濟造成的營運壓力下，BOF與麥肯錫提出幾項策略供企業自處。以下將以所需時間以成效顯現的速度為軸進行摘要。

因應毛利壓力：收益項&成本項需雙管齊下

根據BOF與麥肯錫對企業主的調查顯示，產業為了因應原物料上漲的成本問題，以及消費者因為通膨而轉變的消費模式，為了維持毛利率水準，收益項與成本項分別都必須調整。以銷售面而言：

低價格彈性之經典款項，將增高定價（Revenue Up）確保利潤空間

總體而言，精品與時尚產業為了維持獲利能力，將會適度把通膨成本轉嫁給消費者。尤其廣受消費者喜愛以及具有品牌忠誠度的經典類項，由於價格彈性對比其他品項較低，有較高的加價空間。根據問券，約有75%的受訪企業將加價。

高價格彈性之入門與特殊款項，將降價刺激消費，以確保清倉

較不受到消費者待見的特殊款項以及存貨量過高的基本款項，則將會以折扣方式在節慶大量出清，刺激消費者消費，以減少積壓的存貨成本。

同理，為了確保企業策略的一致性，以生產面而言，如下：

減少總產品類項，以降低生產營運成本

維持多量的產品線，雖然提供目不暇給的選擇，然而過多的產品對於生產線的要求過高。在減少營運成本的目標下，企業應該適度減少產品類項。必要時亦可以挪移營運資源至低成本類項，用以兼顧生產量級與成本控制。

重尋低價或是在地供應鏈，拉快出貨生產週期

總體而言，目前採購以及出貨的時間週期約為18週。然而，由於原物料上漲造成的運輸成本，重新找尋更低價或是更靠近銷售市場的供應鏈夥伴，將是生產面的主要方向。目前已有眾多企業主考慮，重新與供應鏈夥伴議價或是重尋合作對象。

審視銷售通路，必要時候外包

不少時尚與精品企業擁有不同類型的銷售渠道，然而，維持銷售渠道的成本也可能是一筆支出。就算是自營電商，此種相較而言成本較低的選項也還有改善空間。若不介意品牌與渠道的形象矛盾，出貨與倉儲外包給第三方平台公司，如電商物流平台Amazon也是一個選項。

關於倉儲管理以及通常時裝的生產與採購週期，可以從舊文〈營運與行銷的關鍵節點：時裝周不只潮，它可是門好生意〉中，理解時裝產業裡各產品類項的基本營運模式。而為什麼品牌形象有可能與數位通路互斥，也可參考另文〈精品電商的板塊挪移：品牌形象與數位轉型的兩難選擇〉。

基本營運之外的長期投資：永續為首，元宇宙為後

除了上述企業必須及時調整的中短期策略，精品與時尚企業，針對長期而言的投資策略也有方向上的基本共識。而其中，永續性（Sustainability）與元宇宙（Metaverse）值得借鏡。簡而言之，如下：

永續性之所以劇烈影響企業營運，在於極端氣候造成的原料供應問題

精品、時尚與織品產業最重要的供貨地，在2022年遭遇眾多因極端氣候而起的自然災難。巴基斯坦洪災、4次巴西洪災、印巴熱浪等，不僅造成織品原物料供應困難，災害造成的基礎建設破壞，如電力、水力、交通等更加劇了供貨在量與質的短缺問題；就更別提災害後人力資源難以快速填補，使許多現有的供應鏈路徑無法穩定維繫。企業有更直接的誘因更換或是尋找現有原物料的綠色替代品。