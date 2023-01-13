Business of Fashion & 麥肯錫：2023全球時尚與精品商業報告摘要
我們想讓你知道的是
《The State of Fashion（2023）》是太精彩的報告，有許多值得深入探討的細節，無論是適切理解世界上的重要潮流、各區域特殊的經營現況還是長期的內部資源分配策略，老話一句，都會是立足亞洲或是台灣的企業主，或是有志於此的專業人士重要的知識彈藥。
文：無鴉片評論
Business of Fashion是世界上時尚與精品首屈一指的商業媒體：創辦人Imran AMED出身傳統策略顧問龍頭麥肯錫（McKinsey），在十年前帶著對時尚、精品、織品、零售的信心與熱情，離職創辦。
至今BOF是我看過最具有洞見的商業媒體，舉凡局勢分析、個案拆解，執筆鏗鏘有力。除了先前提過的貝恩顧問報告，若對此產業有興趣，我強烈建議將BOF列為新知來源。
這次的2023年報告於2022年最後一週釋出（全檔連結在此），是BOF與麥肯錫的協力之作。此篇文章是我個人的摘要，我將條列我認為重要的關鍵資訊，並且跳過BOF對於企業領導人，如中東最大的精品銷售渠道Chalhoub Group 、美國輕奢品牌如Coach與Kate Spade母集團Tapestry的專訪內容等。
由於我個人感興趣的的主題不見得符合不同讀者的偏好，看完這篇若有興趣，依舊推薦讀者閱讀原文報告。
那我們開始吧。
2023最關鍵的策略方向：未知下韌性的不同樣貌（Resilience in the Face of Uncertainty）
不同於過去兩年，全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）已經不再扮演商業中的風險角色。在疫苗施打率大幅拉高以及弱化的病毒強度下，跨國境的旅遊重啟，不只刺激消費者重新進行消費，流暢的物流系統諸如供應鏈（Supply Chain Strategy）路徑以及出貨量級都逐漸復甦，部分甚至已經達到疫情前的水準，使2022前半年產業表現強勁。
然而，2022年2月爆發的俄烏戰爭卻成為新的經濟風險：這個因為地緣政治而起的重大事件，除了短期內造成的戰亂、難民問題，俄羅斯與烏克蘭作為能源供給的重大供應與轉運者，也不再能夠提供穩定的天然氣資源，原物料、能源等作為企業的固定成本也自然成為營運壓力。
長期影響不僅於此：飆高的能源價格同時也拉抬了民生所需花費，讓世界大型經濟體諸如歐洲、北美受到直接的通膨衝擊（Inflation）。連帶而來的經濟緊縮，也直接反應在消費者對於購物的選擇上：即便炫耀性以及定價極高端的精品消費客群，僅是從「多買」變得「少買」；然而被歸類為一般消費品的時尚、織品消費客群，則有可能進入負成長。若想知道這兩種類型的企業定位違和，建議閱讀舊文〈時尚與精品不是同義詞：企業營運的定位策略（Positioning）〉。
簡而言之，BOF 與麥肯錫提出的 2023 年關鍵預期數據如下：
- 全球主要大經濟體GDP成長率預期分別為歐洲1%；美國1.5%；中國5-7%
- 全球精品產業（Luxury Industry）成長率約為5-10%
- 個別市場精品產業成長率則為歐洲3-8%；美國5 - 10%；中國9-14%
- 全球非精品之時尚產業（Non-Luxury Fashion）成長率約為2-3%
- 個別市場非精品時尚產業成長率則為歐洲-4-1%；美國1-6%；中國2-7%
值得一提的是，其他較小但是成長強勁的市場，諸如開發中市場東南亞，亦或是成長紅利未減，同時又受惠於原物料價格飛漲的中東市場，都將有不俗的表現。
產業經營者對於自我品牌是否要定為為「精品（Luxury）」還是「時尚（fashion）」，或許亦可以從經濟萎縮時期的市場驅動力進行策略性考量。
大盤緊縮：全面審視現有訂價與生產策略
總體經濟造成的營運壓力下，BOF與麥肯錫提出幾項策略供企業自處。以下將以所需時間以成效顯現的速度為軸進行摘要。
- 因應毛利壓力：收益項&成本項需雙管齊下
根據BOF與麥肯錫對企業主的調查顯示，產業為了因應原物料上漲的成本問題，以及消費者因為通膨而轉變的消費模式，為了維持毛利率水準，收益項與成本項分別都必須調整。以銷售面而言：
- 低價格彈性之經典款項，將增高定價（Revenue Up）確保利潤空間
總體而言，精品與時尚產業為了維持獲利能力，將會適度把通膨成本轉嫁給消費者。尤其廣受消費者喜愛以及具有品牌忠誠度的經典類項，由於價格彈性對比其他品項較低，有較高的加價空間。根據問券，約有75%的受訪企業將加價。
- 高價格彈性之入門與特殊款項，將降價刺激消費，以確保清倉
較不受到消費者待見的特殊款項以及存貨量過高的基本款項，則將會以折扣方式在節慶大量出清，刺激消費者消費，以減少積壓的存貨成本。
同理，為了確保企業策略的一致性，以生產面而言，如下：
- 減少總產品類項，以降低生產營運成本
維持多量的產品線，雖然提供目不暇給的選擇，然而過多的產品對於生產線的要求過高。在減少營運成本的目標下，企業應該適度減少產品類項。必要時亦可以挪移營運資源至低成本類項，用以兼顧生產量級與成本控制。
- 重尋低價或是在地供應鏈，拉快出貨生產週期
總體而言，目前採購以及出貨的時間週期約為18週。然而，由於原物料上漲造成的運輸成本，重新找尋更低價或是更靠近銷售市場的供應鏈夥伴，將是生產面的主要方向。目前已有眾多企業主考慮，重新與供應鏈夥伴議價或是重尋合作對象。
- 審視銷售通路，必要時候外包
不少時尚與精品企業擁有不同類型的銷售渠道，然而，維持銷售渠道的成本也可能是一筆支出。就算是自營電商，此種相較而言成本較低的選項也還有改善空間。若不介意品牌與渠道的形象矛盾，出貨與倉儲外包給第三方平台公司，如電商物流平台Amazon也是一個選項。
關於倉儲管理以及通常時裝的生產與採購週期，可以從舊文〈營運與行銷的關鍵節點：時裝周不只潮，它可是門好生意〉中，理解時裝產業裡各產品類項的基本營運模式。而為什麼品牌形象有可能與數位通路互斥，也可參考另文〈精品電商的板塊挪移：品牌形象與數位轉型的兩難選擇〉。
基本營運之外的長期投資：永續為首，元宇宙為後
除了上述企業必須及時調整的中短期策略，精品與時尚企業，針對長期而言的投資策略也有方向上的基本共識。而其中，永續性（Sustainability）與元宇宙（Metaverse）值得借鏡。簡而言之，如下：
- 永續性之所以劇烈影響企業營運，在於極端氣候造成的原料供應問題
精品、時尚與織品產業最重要的供貨地，在2022年遭遇眾多因極端氣候而起的自然災難。巴基斯坦洪災、4次巴西洪災、印巴熱浪等，不僅造成織品原物料供應困難，災害造成的基礎建設破壞，如電力、水力、交通等更加劇了供貨在量與質的短缺問題；就更別提災害後人力資源難以快速填補，使許多現有的供應鏈路徑無法穩定維繫。企業有更直接的誘因更換或是尋找現有原物料的綠色替代品。
- 元宇宙依舊在初始發展階段，目前尚不是企業主要著眼之重大投資
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。