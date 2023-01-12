2023/01/12,
印太

美智庫2049計畫研究所主席薛瑞福：2024總統大選前，中共讓台灣人「對未來沒希望」的心理戰不間斷

美智庫2049計畫研究所主席薛瑞福：2024總統大選前，中共讓台灣人「對未來沒希望」的心理戰不間斷
美國智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（中）與顧問卜大年（右）訪台記者會。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

美國防部前印太安全事務部助理部長薛瑞福表示，直到今天都可以看到解放軍在台海周邊進行活動，增加台灣人民的壓力；薛瑞福說，解放軍這些行為有一些目的，除了軍事訓練，更是為了影響台灣社會大眾的整體士氣，「讓他們對未來沒有希望」，他指出，「在2024總統大選前，大部分都是相同的狀況」。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日前公布兵推結果，顯示如果台海爆發戰爭對所有參與者都是損失慘重，目前人在台灣訪問的美國防部前印太安全事務部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今（12）日指出，兵推的結論是「台灣是可以防衛的」，所以不能有自我先放棄的心態，他也提到預計到2024年總統大選前台灣將面臨一系列不只是軍事上，更多是讓台灣民眾「對未來沒有希望」的心理戰。

2049計畫研究所（Project 2049 Institute）由薛瑞福與美國前空軍官員石明凱（Mark Stokes）於2008年創辦，是一家位於華府的智庫，專注於美國在亞太地區的外交政策，尤其是中國和台灣相關的政策。

針對華府智庫CSIS的戰爭兵推報告，薛瑞福表示，得出的結論是如果台海爆發戰爭，對所有參與人員都是損失慘重，就算能預防也是慘勝，所以必須預先做好嚇阻中國的工作。

薛瑞福指出，兵推的另一個結論是，「台灣是可以防衛的」，所以不能有自我先放棄的心態；強調雖然有很多困難、雖然損失慘重，「但仍有辦法取得勝利」。

薛瑞福說，兵推讓台美有更多的資訊和知識能提前計畫，能做好萬全的準備，尤其是物資輸送和彈藥囤儲，事先建立台灣在能源與糧食方面的韌性；對於戰時美方補給，薛瑞福坦言雖然很困難，但他認為不是不可行，能透過事先讓溝通與補給管道暢通，兵推結果也提供更多資訊可以提前計畫。

兵推是為了讓美國賣武器給台灣？卜大年：中國媒體假訊息

有中國軍事專家指出，CSIS的兵推結果「沒有意義」，只是美國想賣武器給台灣的藉口，為此與薛瑞福一同訪台的美國企業研究院（AEI）研究員卜大年（Dan Blumenthal）表示，這是中國媒體假訊息的例證之一，他說美國軍售給台灣是有《台灣關係法》的法源依據的，這不是任何政府的自己決定，是要讓台灣能防備自己；另外美國也非常鼓勵其他國家軍售給台灣，也鼓勵台灣發展自己的國防產業，最終目標是讓台灣可以做足準備，「至於軍備從哪裡來，我們沒有那麼在意」。

不過因烏克蘭戰爭，台灣向美國採購的武器多有延遲交付的情況，卜大年坦言，本次訪台的確有感受到台灣對武器需求的急迫性。

2024總統大選前，軍演、心理戰不斷

薛瑞福指出，直到今天都可以看到解放軍在台海周邊進行活動，增加台灣人民的壓力；薛瑞福說，解放軍這些行為有一些目的，除了軍事上的意涵，透過訓練軍隊測試台灣的回應、支持者的反應，還有影響台灣社會大眾的整體士氣、讓他們對未來沒有希望，這些不同目的「是可以同時進行的」，他也警告，「在2024總統大選前，大部分都是相同的狀況」。

卜大年也指出，台灣每天都在遭受威脅，不是軍事上的攻擊，而是心理戰、解放軍灰色地帶的行為、以及分化台灣社會大眾對未來沒有希望，他建議台美在準備迎接可能的軍事衝突外，也要想辦法來因應這樣的行為。

面對解放軍的多重目的，薛瑞福說必須讓解放軍與共產黨去了解到，這些威嚇的行為「是有代價的」：

「我們可以做的就是支持台灣，提供台灣需要的保障，總統大選前我們必須持續的支持台灣，解放軍進行挑釁行為時，我們也可以考慮過去有什麼沒有做過的做法，像是強化美台軍事國防的合作，我不確定美國會有什麼決定，但我覺得這個方向是非常好的。」

薛瑞福說，美國這一屆國會有新的對中委員會，可以持續關注接下來的作為；他強調支持台灣是美國國會跨黨派的共識，像是上一屆國會通過的《台灣政策法》與《國防授權法》都是非常支持台灣的法案，相信接下來至的政策也會有高度一致性。

肯定台灣義務役延長一年，薛瑞福：可以有強度更高的訓練

對於台灣義務役延長一年的政策，薛瑞福也予以肯定，他說這次訪台在軍隊訓練上有很多討論，2049計畫研究所也很支持台灣提升訓練品質和強度，可以確保台灣能有更有效強大的軍力。

薛瑞福說，烏克蘭與北約和西方國家有很多訓練行動，戰爭時是非常大的幫助，這是環環相扣的，如果義務役只有3個月的訓練時間，能進行的訓練有限，因為時間太短了；延長一年的話有更機會可以進行強度更高的訓練，2049計畫研究所非常支持這樣的可以強化台灣軍隊、後備軍力、公民防衛的決定。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
美國2049計畫研究所訪團於外交部舉行訪台記者會。

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核稿編輯：翁世航


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