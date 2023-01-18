2023/01/18,
心理

《你發生過什麼事》：歐普拉與創傷專家教你認識自己——你過去的遭遇不是藉口，但是可以提供解釋

《你發生過什麼事》：歐普拉與創傷專家教你認識自己——你過去的遭遇不是藉口，但是可以提供解釋
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

《你發生過什麼事》這本書，其主軸是以歐普拉與創傷專家的培理醫生，為對話式並搭配相關的科學證據。就連自己都可能不太了解自己，那又要別人多了解自己呢？因此，時常我們都會碰到不懂為何對方要這麼做，彷彿總是陷在相似的關係漩渦中，或是碰到類似的問題就會開始逃避。當下的行為不僅是因為受到特定刺激或情境所引發的，而是在我們過去發生的種種事件中所積累下的反應模型。書中所提到的，就有以下三大主軸。

文：Jamie.K

反轉命運與自我療癒

「你過去的遭遇不是藉口，但是過去可以提供解釋：爲什麽我會做出這種行爲？爲什麽我會有這種感覺？過去的遭遇往往要過很多年才會顯現。要正面檢視自己的行爲，需要很大的勇氣，不過，這就是療癒的起點。

曾經發生在你身上的事，能夠成為你的力量。所有時間、所有時刻，你都在培養堅強。」——歐普拉（Oprah）

《你發生過什麼事》介紹

《你發生過什麼事》這本書，其主軸是以歐普拉與創傷專家的培理（Perry）醫生，為對話式並搭配相關的科學證據。

就連自己都可能不太了解自己，那又要別人多了解自己呢？因此，時常我們都會碰到不懂為何對方要這麼做，彷彿總是陷在相似的關係漩渦中，或是碰到類似的問題就會開始逃避。

當下的行為，不僅是因為受到特定刺激或情境所引發的，而是在我們過去發生的種種事件中所積累下的反應模型。書中所提到的，就有以下三大主軸。

  • Trauma（創傷）

創傷是指對重大事故，所產生綜合複雜的情緒反應，像是童年疏忽，強姦、家暴、霸凌、虐待及天災等。事件發生後會產生壓抑或否認等防衛機轉。長期影響讓我們在之後會產生引發特定情緒發生，甚至也會有些生理症狀如頭痛或噁心。經歷創傷之後，通常會出現適應困難的狀態。

  • Resilience（心理韌性）

Psychological resilience，個體面對外力擠壓時能夠回彈的能力，亦即面對壓力能仍發展良好的狀態。可分為三種定義。結果性：面對嚴重威脅，個體依然能發展良好；過程性：將心理韌性看作是一個發展的過程，心理韌性是指在具有威脅環境中良好發展的能力；品質性：將心理韌性看作是個人的能力

  • Healing（康復或痊癒）

在此應是指self-healing。自我康復指的是患者恢復的過程，可藉由直覺與引導來復原，能夠透過個人獨特的經驗與指引加速個人的修復過程。

依附理論

接下來，想談一下依附理論。

嬰兒在六個月到兩歲之間，會與主要照顧者形成依附關係，也就是說，完全無法自己解決各種需求的嬰兒，只能依靠這個主要照顧者滿足生理需求，還有最重要的安全感與愛的需求。

依附關係的重要性，會在當嬰兒長大成人時與他人建立的關係上，是能夠建立下安全穩定的關係，又或是在關係當中依然感到不安，甚至是認為自己不配擁有一段好的關係。

若在嬰兒時期建立下，安全依附不僅是在未來成人時，更能與他人建立下良好關係的基石，安全的依附又像是船錨，是能夠給我們足夠的安全與自信感去探索未知，因為我們知道，當遇到困難時還有個堅實的避風港可以依靠。

大腦功能：腦幹－間腦－邊緣系統－大腦皮質

接著想和大家介紹人體構造，也影響了我們的情緒以及所作所為。

  • 腦幹：包含中腦、橋腦及延腦調節呼吸作用、心跳、血壓、眨眼、瞳孔縮放、消化等生理機能，是負責生理活動的重要系統。
  • 間腦：由視丘與下視丘組成，為感覺訊息傳至大腦的中繼站，整合神經系統並控制內分泌系統進而調節器官的運作。
  • 邊緣系統：包含杏仁核與海馬迴，支援多種功能例如情緒、行為、睡眠、學習及長期記憶。
  • 大腦皮質：額葉皮質負責高階的認知功能，例如語言、學習、判斷、抽象思考；頂葉皮質處理身體的感覺、空間認知，也統整視覺和身體感覺；顳葉皮質負責聽覺、嗅覺，以及長期記憶；枕葉皮質負責視覺的處理。

結語：你發生過什麼事為何那麼重要

我們的各種行為、情緒與人生的規劃等都不是單一事件，而是像一顆大樹上的一片葉子，底下的樹幹與樹根，就是我們過去發生的事件所帶給我們的養分，不論是能有韌性面對壓力情境，或是當碰到困難時就選擇逃避，這都是因為過去發生在我們身上的事所建立下現在反應的模型。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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