《你發生過什麼事》：歐普拉與創傷專家教你認識自己——你過去的遭遇不是藉口，但是可以提供解釋
我們想讓你知道的是
《你發生過什麼事》這本書，其主軸是以歐普拉與創傷專家的培理醫生，為對話式並搭配相關的科學證據。就連自己都可能不太了解自己，那又要別人多了解自己呢？因此，時常我們都會碰到不懂為何對方要這麼做，彷彿總是陷在相似的關係漩渦中，或是碰到類似的問題就會開始逃避。當下的行為不僅是因為受到特定刺激或情境所引發的，而是在我們過去發生的種種事件中所積累下的反應模型。書中所提到的，就有以下三大主軸。
文：Jamie.K
反轉命運與自我療癒
「你過去的遭遇不是藉口，但是過去可以提供解釋：爲什麽我會做出這種行爲？爲什麽我會有這種感覺？過去的遭遇往往要過很多年才會顯現。要正面檢視自己的行爲，需要很大的勇氣，不過，這就是療癒的起點。
曾經發生在你身上的事，能夠成為你的力量。所有時間、所有時刻，你都在培養堅強。」——歐普拉（Oprah）
《你發生過什麼事》介紹
《你發生過什麼事》這本書，其主軸是以歐普拉與創傷專家的培理（Perry）醫生，為對話式並搭配相關的科學證據。
就連自己都可能不太了解自己，那又要別人多了解自己呢？因此，時常我們都會碰到不懂為何對方要這麼做，彷彿總是陷在相似的關係漩渦中，或是碰到類似的問題就會開始逃避。
當下的行為，不僅是因為受到特定刺激或情境所引發的，而是在我們過去發生的種種事件中所積累下的反應模型。書中所提到的，就有以下三大主軸。
- Trauma（創傷）
創傷是指對重大事故，所產生綜合複雜的情緒反應，像是童年疏忽，強姦、家暴、霸凌、虐待及天災等。事件發生後會產生壓抑或否認等防衛機轉。長期影響讓我們在之後會產生引發特定情緒發生，甚至也會有些生理症狀如頭痛或噁心。經歷創傷之後，通常會出現適應困難的狀態。
- Resilience（心理韌性）
Psychological resilience，個體面對外力擠壓時能夠回彈的能力，亦即面對壓力能仍發展良好的狀態。可分為三種定義。結果性：面對嚴重威脅，個體依然能發展良好；過程性：將心理韌性看作是一個發展的過程，心理韌性是指在具有威脅環境中良好發展的能力；品質性：將心理韌性看作是個人的能力
- Healing（康復或痊癒）
在此應是指self-healing。自我康復指的是患者恢復的過程，可藉由直覺與引導來復原，能夠透過個人獨特的經驗與指引加速個人的修復過程。
依附理論
接下來，想談一下依附理論。
嬰兒在六個月到兩歲之間，會與主要照顧者形成依附關係，也就是說，完全無法自己解決各種需求的嬰兒，只能依靠這個主要照顧者滿足生理需求，還有最重要的安全感與愛的需求。
依附關係的重要性，會在當嬰兒長大成人時與他人建立的關係上，是能夠建立下安全穩定的關係，又或是在關係當中依然感到不安，甚至是認為自己不配擁有一段好的關係。
若在嬰兒時期建立下，安全依附不僅是在未來成人時，更能與他人建立下良好關係的基石，安全的依附又像是船錨，是能夠給我們足夠的安全與自信感去探索未知，因為我們知道，當遇到困難時還有個堅實的避風港可以依靠。
大腦功能：腦幹－間腦－邊緣系統－大腦皮質
接著想和大家介紹人體構造，也影響了我們的情緒以及所作所為。
- 腦幹：包含中腦、橋腦及延腦調節呼吸作用、心跳、血壓、眨眼、瞳孔縮放、消化等生理機能，是負責生理活動的重要系統。
- 間腦：由視丘與下視丘組成，為感覺訊息傳至大腦的中繼站，整合神經系統並控制內分泌系統進而調節器官的運作。
- 邊緣系統：包含杏仁核與海馬迴，支援多種功能例如情緒、行為、睡眠、學習及長期記憶。
- 大腦皮質：額葉皮質負責高階的認知功能，例如語言、學習、判斷、抽象思考；頂葉皮質處理身體的感覺、空間認知，也統整視覺和身體感覺；顳葉皮質負責聽覺、嗅覺，以及長期記憶；枕葉皮質負責視覺的處理。
結語：你發生過什麼事為何那麼重要
我們的各種行為、情緒與人生的規劃等都不是單一事件，而是像一顆大樹上的一片葉子，底下的樹幹與樹根，就是我們過去發生的事件所帶給我們的養分，不論是能有韌性面對壓力情境，或是當碰到困難時就選擇逃避，這都是因為過去發生在我們身上的事所建立下現在反應的模型。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。