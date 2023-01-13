2023/01/13,
綜藝

都說先Set好了，為何還是炸鍋？三面向分析《炎上王世堅》之正反論戰

都說先Set好了，為何還是炸鍋？三面向分析《炎上王世堅》之正反論戰
Photo Credit: STR Network - 薩泰爾娛樂 

我們想讓你知道的是

相信王議員與博恩先前就有培養熟悉感，針對他的內容假如他肯接受，別人倒真的沒立場硬替他護航。不過從他事前+事後被訪的反應，好像不太知情？且又牽扯到另一個問題：別人感受呢？

文：肚臍君的電影窗簾 ╮（╯▽╰）╭

Roast（火烤）是喜劇的一種形式，在台灣常見叫吐槽大會，本意就是用羞辱吐槽的方式營造笑料，不冒犯不好笑~但多會有事先聲明請觀眾切勿過度當真！連甄嬛傳裡的太監要推沈眉庄入池時，畫面也要上「戲劇效果、請勿模仿」，但到底誰會把這些當真啊？

2023年初，由薩泰爾娛樂籌辦的《炎上》節目，基於博恩夜夜秀歷年累積的粉絲與該頻道高曝光量，票券開賣即秒殺。網紅/喜劇演員們順利搭上政治社論的話題列車，在一次次的歡笑聲中越爬越高。這次節目卻引發粉絲派與反對派激烈的網戰。但這可是ROAST、都已經有預防性聲明了耶！

這篇不是討戰、而是分享「戰之前先思」，有立場很好，但可以有不同面向的思考。

反派的聲音：這太超過了

「一直攻擊外貌實在不有趣」、「這次超過底線了吧」、「人身攻擊，有口無德」、「這不算幽默了是攻擊」、「這麼多人愛看這種？社會怎麼了？」

其實段子表現方式如同往常，並沒有特別不一樣。王議員其實上網一查就知道會面臨什麼挑戰。即使不是每一種都列出清單說可以玩，照理說不會毫無防備。結果在節目砲火之下多有尬笑，讓部分網友感到這樣不好笑。

覺得不好笑是主觀感受，留言表達感受是個人自由，殊不知節目方不少粉絲「不能接受不同的聲音」，我們再看看擁派粉絲們的回應。

擁派的回應：本來就是要這樣

「炎上就是要這樣玩」、「到底多沒見識？這就是炎上」、「華國老人正奔赴戰場」、「你不是他本人乾你P事」、「都馬先Set好的、弱智嗎？」、「不要替別人玻璃心」、「舊時代的老人又要來哭囉~」

從卡米地現場、網路頻道《零捌卡好笑》，再到近年大紅的薩泰爾娛樂系統。結合時事和政治社會議題讓喜劇圈擴大了。就算不是喜劇演員或綜藝咖，有些名人或政治人物也能在這舞台展現不同的魅力，這樣的模式行之有年。

但是，明明越來越多人開得起玩笑，很多人都看過含政治人物吐槽的喜劇呀！怎麼這次炎上到的對象不是來賓是網友？

三大面向看幽默、界線與影響

1. 個人修養的衝擊——不是演員、可以不開心嗎？

連太監推沈眉庄入水時，畫面都要上「戲劇效果、請勿模仿」了。擅長掌握群眾與輿論的薩泰爾不可能不預防，先看看下圖：

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Photo Credit: 取自售票網頁聲明

節目會有事先聲明畫面、而去現場的群眾本來就吃重玩笑，大家稍微心裡有底就好。過度聲明所有段子都Set過經本人同意，就很「解」。

有些細節不見得會完全RE過，但喜劇有趣的其一就是看對方促及不防、再默默期待這個來賓有個神回應、笑嘻嘻的酸回主持人那。有時觀眾感受到「這段好像沒RE過」時更能贏得滿堂轟笑。

但幽默可以到哪？隱形的底線由誰而定呢？先舉兩個例子：

  1. 如果還記得《康熙來了》裡的年終道歉大會，就知道上節目的人不是沒界線，追求節目效果的同時還能適時收手、兼顧主題內容是高明主持手腕。即使不小心戳到對方了，也是有一些別的方法圓一下。
  2. 2021年的「龍K事件」一發，牽扯越來越廣，當時大概快一個月每天被相關新聞洗版，姑且不論誰是誰非，但可以從此事件知道沒有共識界線是危險的。

通告藝人上康熙、喜劇演員表演段子，這個領域打滾多年的人都可能不開心。那麼政治人物呢？

相信王議員與博恩先前就有培養熟悉感，針對他的內容假如他肯接受，別人倒真的沒立場硬替他護航。不過從他事前+事後被訪的反應，好像不太知情？

且又牽扯到另一個問題：別人感受呢？

質詢被罵垃圾　王世堅要柯文哲對市民道歉
Photo Credit: 中央社

2. 家庭關係的挑戰——我可以，他們呢？

平時面臨家暴、膚色、種族，大家都處理得小心翼翼，從歐美在這個部分更是狂打預防針避免被冠上歧視的帽子（看看迪士尼）。

所幸經過喜劇與整個社會的被教育，大眾找到了另一種方式與標籤共存。黑人三不五時自戳膚色、胖子常拿體重自嘲、男女生哪邊小⋯⋯

進這個場域，很多事情不用認真。但是沒進來的人怎麼辦？

當然會有人說：「不要對號入座、人不要活在過去。這些人早在社群時代成功擺脫陰霾、學會幽默了！」

如果說婚外情當初造成更多人的傷害，或許王議員與當事人一直等待輿論過去、這件事情已經不新鮮了。結果多年後再次被推上新聞頭條，讓她們再次面對三姑六婆的口語？

「父母愛子之情，為之計深遠」。謝議員多年前送子出國，好不容易等愛子跟毒品新聞慢慢淡去，這幾天再度成為焦點新聞，是否影響到當事人日常生活呢？

如果謝議員事先得知有此段、也接受了，不知他太太與兒子是否也欣然接受？

這裡不論該事件可不可以被上節目，僅討論：如果你是父母、會有什麼感受？

3. 社會文化的演進——喜劇與洗劇

脫口秀／喜劇真的有種神奇魔力，能夠激發人的反應力與訊息接收方式。不知從何時開始「胖子」已不見得是惡劣標籤，而是一個可以拿來自嘲、開話題、讓新朋友對你印象深刻的工具。

但也不知何時開始，蹭政治、各種洗臉攻擊也占了喜劇相當篇幅。富有創意技巧地點到為止真能讓人會心一笑，但不設限反覆操作也有疲乏之感。

當幽默的號誌燈一亮，所有話題列車通行無阻。在馬路上的行人若不讓路、就要被冠上老人、過度敏感、正義魔人的標籤嗎？

若身邊好友圈吐槽、在私人俱樂部大開砲倒無可厚非。

選擇進影城、上串流廣傳的數位內容無遠弗屆傳播，默默有著影響力。會不會有心智未熟的年齡層流行起來，將洗劇變成日常？

是公眾人物還是公眾「玩」物

外貌、身材、髮量、大不大成為喜劇的搞笑橋段是常態，但是一直反覆戳，考驗來賓的長時間反應與表情管理。

如果來賓不是常見的班底、網紅、藝人，是否被做過充足心理建設和訓練？本業不是靠幽默賺錢，沒有一票相似領域的朋友長時耳濡目染、學會與之相處。到了陌生場子乍然變成公眾玩物時表情管理不當、又難找週邊支援。或許有些不在場觀眾感受不到現場氛圍，看表情特寫時捏了把冷汗，甚至產生同理。


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