近代緬甸建國歷程：緬甸國父翁山將軍竟曾住過花蓮玉里？為什麼緬甸僧侶會上街抗議？

每年10月中旬是緬甸第二大節日點燈節，緬甸政府會在各大城市大肆慶祝。在中和的華新街更會有熱鬧的踩街活動與演唱會。然而，今年參與街區活動的人數比起疫情之前明顯增加。

為什麼呢？

有緬華淡淡地提到「因為這幾年很難再回去了啊。」

2021年2月1日的凌晨，軍方發動政變。當時總理與國務資政遭到逮捕。正處在疫情威脅下，卻又遭到政治上的動盪，迫使境內再次出現大批的移民至海外的浪潮。

選擇留在緬甸的人民開始從在街上發起和平示威的春天革命到採取CDM（公民不合作運動），甚至成立PDF（人民防衛軍）反抗軍方。民選議員也聯合境內其他族群以及政治領袖等組成抗衡軍方的平行政府：民族團結政府（NUG）。

接近兩年後，雖然這半年的情勢漸漸在軍政府的掌控下看似平靜，海外的人們漸漸開始往返於緬甸，但在各地仍不時傳來軍政府非人道的清肅政策。

在台灣的緬甸人民成立了台灣緬甸聲援聯盟，舉辦多場反政變的遊行與講座，試圖讓台灣人理解，加入幫助緬甸的行動。但緬甸對多數台灣人而言，彼此明明是近鄰，卻陌生又遙遠。

事實上，我們有著許多相似的軌跡，除了共同都是奶茶愛好者外，都曾經歷殖民、軍事強人政治，更在1980-1990年代有過多場社會運動。

有緬甸國父之稱的翁山將軍更短暫居住過花蓮玉里。

社會運動的前奏：佛寺與大學

一談起緬甸的社會運動，多數人會第一時間想起1988年8888民主化運動以及2007年的袈裟革命。事實上，追溯至1906年代的英殖民時期，緬甸就有由一群知識青年組成的「青年佛教協會」（Young Men's Buddhist Association），他們發動多次與文化、佛教關聯的活動，讓殖民政府修改法條。

佛教又是什麼時候影響全緬甸文化的呢？

從王朝時代的開始，國王仰賴佛教的寺院體制與佛學考試。這不僅促成緬甸的高識字率，同時也肩負社會道德、文化傳承以及培養王朝官員的重要場域，甚至法師有參與司法審判的權力；對百姓而言，除了教育費用全免之外，佛學考試是他們向上流動的重要機會。法師不僅象徵宗教權威，更是政治與司法權力的高知識份子。

Photo Credit：郭曜軒 緬甸仰光街上的僧侶。佛寺教育制度有分級考試與獎賞制度，僧侶需要通過佛學考試才能成為法師。

英國政府初來乍到之時，曾訝異於緬甸男女的高識字率。它雖然以現代化西式教育取代佛學考試的學歷認證，也取消法師的政治權力，卻在每年舉行佛學試驗，以表示對緬甸文化的尊重。寺院制度成為不僅是宗教，更是緬甸文化的精神象徵。

1878年，加爾各答大學的分校設立在仰光，以培養商科與公共行政人才為目標。1920年代，政府通過大學法，仿照英國的劍橋與牛津大學，成為現在的仰光大學。大學成為緬甸人接受高等教育的新興途徑。

但，英國卻利用大學法刻意排擠緬籍學生的入學機會，這讓「青年佛教協會」與大學生進行多次抗議活動。（註1）英國政府將宗教與教育制度分離結果，破壞緬甸原有的教育體系，當時受教育的人口嚴重下滑，沒有完成小學的學生比例接近9成。（註2）

Photo Credit：郭曜軒 緬甸仰光大學的會議廳大樓。

緬甸人對英政府的不滿更包含人口與經濟的政策。

英方為了提高產量而鼓勵印度人移民至緬甸。大量的印度人湧入緬甸，也比緬甸人的各方條件（人力成本、主觀上的工作效率以及語言能力等）佔有絕對優勢，讓緬甸人民頓時失業。

另外，無論是銀行或物資分配的機關都由印度人掌握（光是仰光市就有9成以上），他們是實際握有緬甸經濟命脈的族群。印度商人隨著英殖民在各地收購農田與壟斷當地的銀行經濟。他們以低價收購緬甸的農田，再以高利貸的方式，向當地農民收取利息。（註3）

最讓緬甸人不能忍受的是印度人更相較他們有機會擔任公務員或管理階層，來「管理」他們。這讓人群怒火中燒，在街頭發動多場起排斥印度人的運動。

在主要影響經濟與政治權力都不再是緬甸原有的王權或地主，而是外來的殖民政府與商人的情況下，知識分子的重要性被大幅提升。他們知道激起這些對立問題的根本來自英政府的種族政策。

10年後，1930年代全球的「經濟大恐慌」的浪潮衝擊全世界原物料的價格：米、糖、木材與礦產，農業維生的緬甸因殖民而被捲入低迷的全球市場，進而促成緬甸民族運動的開展。這年正是主張民族精神與積極反英殖民的「德欽黨」（Thakin Party）成立。

此時，法師的權力雖然受到英政府大幅削減，卻無法熄滅他們對國家的關心。當時，著名的法師吳歐德瑪（U Ottama）積極參與「青年佛教協會」的事務，支持各項示威、罷工遊行，更公開反對英國的殖民。

英國殖民緬甸所實行的新式教育制度所培養的新知識份子，以及人口普查政策所創造出種族的基礎分類，默默推動緬甸產生民族意識的關鍵原因。然而，佛教更是早在現代化政策實行之前，統一人們的思想與時間。

因此，我們可以說佛教是緬甸民族意識的基礎。

圖片來源：維基公有領域 緬甸民族主義運動的基地─仰光大學的學聯會大樓。

金色戰鬥孔雀：學運與民族主義

翁山（Aung San）還是仰光大學英文系學生時，已是學生會的代表之一，並創辦校刊《孔雀之聲》。他與後來緬甸獨立建國的重要人物，例如兩位總理吳努（U Nu）與奈溫（Ne Win）都曾一起在大學裡，抗議英方殖民的統治。

1936年，他曾在校刊刊登反英殖民的文章，連同吳努，遭校方開除學籍。但在發動一場罷課活動後，校方態度才軟化，恢復他們的學籍。