TNL+ 2023/01/12,
歐洲

電費、糧價飆漲，聯合國非物質文化遺產「法國長棍麵包」太貴面臨出爐危機

電費、糧價飆漲，聯合國非物質文化遺產「法國長棍麵包」太貴面臨出爐危機
Photo Credit: GettyImages

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36歲的法國麵包店業主佩杜塞爾 （Baker Julien Pedussel）提及，他可能需要將原本售價為1歐元的長棍麵包，調高至每條3或4歐元，才能抵銷天價般的電費、維持麵包店原有的收益。然而佩杜塞爾也深知，若真的將長棍麵包漲至3歐元以上，勢必會造成顧客的流失。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

談到法國最具代表性的主食之一，外皮金黃酥脆、內裡柔軟彈牙的法國長棍麵包（French baguettes）絕對榜上有名。這個象徵法國百年飲食文化傳統的國民食物，不僅被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）盛讚為「250公克的魔法與完美」，更於2022年11月下旬，被聯合國教科文組織（UNESCO）授予「非物質文化遺產」地位。

然而，法國人民心愛的長棍麵包，近期卻遇上大麻煩。根據《法國24電視台》（France 24）報導，在過去一年半的時間裡，糖、奶油、麵粉的價格大幅上漲，甚至連電費也不斷飆漲，導致許多法國麵包店苦撐無果，最終選擇關店。

於法國北部城鎮布瓦西勒沙泰勒（Boissy-le-Châtel）經營烘焙坊的魯塞爾（Damien Roussel）對此表示：「即使政府願意提供補貼，我預估今（2023）年我所經營的麵包店，還是會較過去多支出1.2萬歐元的電費。」

「我會堅持營業到2023年1月底，但能不能撐到2月？這我實在不敢保證，多數麵包店其實跟我一樣，正在觀望能源供應方是否會調整電費售價。」魯塞爾在接受《美國廣播公司》（ABC）採訪時如此說道。

法國的電費、麵包價格究竟飆漲了多少？

據《美國廣播公司》轉述法國長棍麵包師傅伯納德・雷格納德（Julien Bernard-Regnard）的說法指出，其在法國東部小鎮布加爾特羅夫（Bourgaltroff）所經營的麵包店，過往電費約為每月400歐元，但現在卻遽增至每月1500歐元。

伯納德・雷格納德表示，由於無法負擔如此高昂的電費，他已於2022月12月上旬選擇不再營業，其稱：「我無法想像一張電費帳單，竟會迫使我關閉經營5年的麵包店，並結束我在這個地區的生活。」

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