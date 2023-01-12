中國嗆日韓差別對待入境旅客「辱華」，暫停兩國公民過境免簽，將增加歡迎陸客國家航班

中國疫情不透明，反嗆韓國差別對待入境旅客辱華

（中央社）中國媒體不滿韓國差別對待入境旅客並抨擊分明辱華要求合理解釋，但北京當局公布的染疫數據與實情不符，對於各方質疑中國疫情不透明，官方至今仍未澄清反更添疑慮。

中國媒體《環球網》昨（11）日報導，2日韓國政府暫停核發自中國赴韓的短期簽證，並暫停從中國起飛的航班增班計畫，同時來自中國的旅客只能從仁川機場入境，此後韓國針對中國旅客的限制一路加碼。

報導說，最近幾天中國網友爆料，韓國方面針對中國旅客的防疫措施帶有侮辱性，而且檢查只針對中國人，除了被拒絕入境的旅客帶往小黑屋扣留，自費隔離點條件極為簡陋，甚至沒有床和熱水等。

最引人注目的就是掛黃牌爭議，不少網友稱，一下飛機就被發黃牌而且必須掛在脖子上，接著猶如罪犯被帶往指定區域。

香港網路媒體《香港01》則引述微信公眾號「真故研究室」9日的發文，化名徐風的上海某家物流公司員工6日赴韓國出差，空服員在機艙裡發給他黃色入境卡，並說要掛在胸前。

抵達仁川機場，徐風跟著同樣來自中國的旅客被引導至專門的出關通道，兩旁的韓國記者不停拍照。面對此起彼落的快門聲，徐風表示深感無地自容又難堪，「像是被當街遊行一樣，沒有隱私」。

《環球網》報導，上述情況若屬實，韓國方面應合理解釋，並說韓方在限制入境政策與執行上大做文章，這難免讓人懷疑其中是否存在政治作秀的因素。

但是中國去（2022）年12月放寬防疫管制後疫情大爆發，《美國之音》（VOA）1月9日報導，美國衛生官員說，中國這波疫情嚴峻，但提供的數據非常有限，因此衛生專家認為，中國疫情資訊不詳實，可理解予以限制的必要性。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去年12月29日也說：「在缺乏來自中國的全面訊息的情況下，世界各國正在以他們認為可能保護其人口的方式採取行動，這是可以理解的。」

布朗大學（Brown University）公共衛生學院大流行病中心主任努佐（Jennifer Nuzzo）表示，考量當前中國疫情的規模及透明度，可以理解為什麼各國都很緊張，並試圖減緩病毒的輸入，直到能夠了解更多資訊。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）更指出，中國仍繼續要求入境中國的人出示核酸陰性檢測證明，所以中國沒資格批評西方的旅行限制措施，何況北京曾執行世界上最具懲罰性和嚴苛的旅行限制。

Photo Credit: GettyImages 衛生工作者在仁川國際機場的COVID-19檢測中心前引導來自中國的旅客。

中國再祭反制措施，暫停韓國日本公民過境免簽

（中央社）中國前天暫停審發韓國、日本公民赴中國簽證後，中國國家移民管理局昨天進一步宣布，暫停韓、日公民到中國的過境免簽政策。

由於中國疫情嚴重且資訊不透明，韓國、日本對來自中國的旅客入境採限制措施，中方先前即揚言要採取「對等措施」回應。

中國國家移民管理局網站11日發布公告，針對近期少數國家對中國公民實施「歧視性」入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民來中國實行72/144小時過境免簽政策。

在此之前，中國駐韓國大使館10日發布關於暫停簽發韓國公民赴華短期簽證的通知。

「通知」稱，根據國內指示，自即日起，中國駐韓國使領館暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅游、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視韓國對中國「歧視性」入境限制措施取消情況再作調整。

10日晚間，中國駐日本大使館也發布通知，自即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。「何時恢復，請候通知。」

中國停發日韓公民短期入境簽證，再度點燃民族情緒

（中央社）中國於10日宣布停發日、韓兩國公民赴中國短期簽證，並稱是對歧視政策的「對等措施」。官方此舉再點燃民族情緒，大批民眾叫好，社群網站上充斥批評日韓的言論並細數兩國「辱華」罪狀。

中國近一個月大幅調整防疫政策，染疫人數激增，並在1月8日放寬邊境，引起諸多國家不敢大意。

韓國政府自2日起要求來自中國旅客入境後須做PCR檢測，5日起還須在搭機前繳交核酸檢測陰性證明。日本政府從2022年12月30日起實施「中國限定」邊境管控強化方案，並從今年1月8日起又進一步實施強化管制措施，從中國本土搭機入境日本的旅客必須出示上機前72小時內核酸檢測陰性證明。

日韓兩國針對中國加強邊境管制引發中方不滿，中國外交部於10日做出反制措施，宣布停發日、韓兩國公民赴中國短期簽證。這項措施毫不意外在中國網路社群引發關注，並且點燃民族情緒。

據《美國之音》報導，多位中國微博KOL（意見領袖）評論此事並獲得大量中國網友支持。署名「路誕先生」的帳號以「哈巴狗」形容日韓兩國，並稱對中國旅客限制措施是在討好美國；另一位署名為「第一眼的意中人」則以「世仇」與「小偷」分別隱射日本與韓國。這類的評論都獲得大量中國網友支持。

另一方面，在網路社群的各式新聞連結下方，可以看到大量辱罵日本與韓國的留言。

「韓國」這個關鍵字甚至一度衝上微博熱搜榜，相關的話題大多都與謾罵有關，更有網友疾呼應祭出限韓令，「懲罰」韓國；另有人則再度提及日本索尼集團（Sony）微博近期因多次「辱華」而遭強制禁言的事件。