2023/01/12,
交通

酷航起飛前行動電源起火，運安會判定非屬重大運輸事故，攜帶含鋰電池產品上飛機注意8件事

酷航起飛前行動電源起火，運安會判定非屬重大運輸事故，攜帶含鋰電池產品上飛機注意8件事
Photo Credit: 中央社（旅客郭小姐提供）

我們想讓你知道的是

前天一架酷航從桃機將起飛班機上，發生旅客行動電源起火事件。民航局昨天提醒，攜帶含鋰電池的產品上飛機，須注意8件事，包括使用時勿過度放電、充完電記得移除充電電源等。

運安會：酷航班機行動電源冒煙起火，非屬重大運輸事故

（中央社）國家運輸安全調查委會昨（11）日表示，前天一架在桃園國際機場將起飛的酷航班機，旅客行動電源冒煙起火。經檢視，判定非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍，相關資料轉給新加坡調查單位參考。

運安會發布新聞稿說明，前晚7時47分，一架空中巴士320機型的酷航TR993航班，表定自桃園國際機場起飛至新加坡樟宜機場，機上載有飛航組員2員，客艙組員4員，乘客187名（包括1名嬰兒）。飛機於05R跑道頭等待離場時，1名乘客的行動電源冒煙起火，經客艙組員以滅火器撲滅後，航機返回停機坪，1名乘客輕微燙傷。

運安會於接獲通報後，立即指派先遣小組2員前往桃園機場，訪談受傷乘客、駕駛艙組員以及客艙組員，並對駕駛員進行酒測，另登機勘查，並取回酷航班機座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器以及燒毀的行動電源，昨天凌晨2時帶回運安會下載，昨天上午10時30分依據所蒐集的資料，召開事故認定會議。

運安會表示，依照運輸事故調查法及國際民航組織附件，判定這起事件非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍。

運安會說，會將所蒐集的資料轉予新加坡運輸事故調查局，供後續安全參考。

行動電源閃燃釀火災 新加坡酷航班機未起飛（1）
Photo Credit: 中央社（旅客郭小姐提供）
空服員發現行李起火後立即拿出滅火器滅火，雖然火勢不大，但是煙很多也聞到燒焦味。
酷航台灣起飛班機行動電源冒煙起火釀1傷
Photo Credit: 中央社（運安會提供）
日前一架自台灣起飛的酷航班機因旅客行動電源冒煙起火，造成1名乘客輕微燙傷，經國家運輸安全調查委會檢視非調查範圍，相關資料將轉給新加坡調查單位參考。

酷航起飛前行動電源起火，攜含鋰電池產品上機注意事項一次看

（中央社）前天一架酷航從桃機將起飛班機上，發生旅客行動電源起火事件。民航局昨天提醒，攜帶含鋰電池的產品上飛機，須注意8件事，包括使用時勿過度放電、充完電記得移除充電電源等。

民航局發布新聞稿，依據國際民航組織及國際空運協會對於組員及旅客可攜帶或託運上機危險物品的規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機（大於100瓦特小時且小於160瓦特小時須經航空公司同意，數量限制為2個）。

民航局說，目前一般市售的3C產品（如筆記型電腦、平板、相機、手機等），其鋰電池多小於100瓦特小時，而旅客於旅行中經常攜帶的行動電源，若其容量小於100瓦特小時，根據規定，多可攜帶上機，但不允許託運，僅限個人使用且有數量限制。

民航局說，由於行動電源內含鋰電池因產品瑕疪、不當使用（如充電線材短路、過度充電、過度放電、外部高溫）或曾遭撞擊，皆可能起火或冒煙並產生高熱，而託運行李於航行過程中置於機上無人可及之處，機上組員無法第一時間應變，因此，國際規範不允許行動電源放置於託運行李中上機，以降低行動電源上機的潛在風險。

民航局提醒，攜帶鋰電池的產品上機，務必注意以下列8件事，確保安全：

  1. 購買時認明具有商品安全標章（如經濟部標準檢驗局BSMI認證或經聯合國38.3測試通過）的鋰電池產品。
  2. 使用前要詳閱產品說明書，並依照指示安全使用。
  3. 完成充電時記得移除充電電源，避免過充導致危險，另外，避免睡覺時插上充電。
  4. 使用時勿過度放電（也就是用電量只剩極低），以免造成危害。
  5. 鋰電池產品嚴禁敲打、摔碰及撞擊。
  6. 攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路。
  7. 當鋰電池發生異常或外觀膨脹、破損或其他變化時，應更換。
  8. 旅客於機上若發現鋰電池起火，請第一時間通知機上組員，以利第一時間滅火，降低危害。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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