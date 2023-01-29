海洋運輸減少污染的新技術：電力水翼船、合成氣、人工樹葉、多桅帆船
我們想讓你知道的是
全球貿易90%要通過海上航運。國際海運行業的排放佔全球總排放的3%。如果把行業看作一個國家，那麼它的排放排列世界第六。航運業能實現自我清潔嗎？
「貝爾法斯特先鋒號」在水上滑行，安靜而流暢，後面沒有留下多少航跡。
阿提米絲技術公司（Artemis Technologies）的項目主任卡特麗娜・湯普森（Katrina Thompson）說，「在有大風大浪的時候，這種在浪尖上掠過的方式具有顯而易見的好處。」
阿提米絲技術公司研發的先鋒號是世界上投入市場的第一艘電力水翼船。
水翼即船體下的翼狀結構，借助水翼升力，船體能被抬出水面，極大減少航行阻力。
據阿提米絲技術公司說，水翼加上他們的電機，能夠把船隻航行的燃料消耗減少90%，而且沒有排放。
湯普森博士說，「這是一種變革性質的技術」。
湯普森博士在貝爾法斯特被稱為水手城（Sailortown）的地區長大。那裡是重工業聚集之地。她父母在船上工作，她童年時期很多時間都在碼頭玩耍。
後來她離開貝爾法斯特成了一名航空工程師，為勞斯萊斯和龐巴迪做飛機設計工作。後來她返回自己的家鄉，並帶回自己的專業技術。
湯普森博士說，「我父親對這個船搞不明白。在我給他看了船體下面後，他說，原來有個機翼。」
阿提米絲公司聚集了賽車行業的專家，航空工程師，飛行控制專家和物理模型專家以及船舶設計師。
湯普森博士說，先鋒號長11.5米，很適合用作向風電站接送人員。
「船隻要頂風駛向風電站，停靠讓乘員下船。這是種低耗能的航行。」
海上航行留下的航跡能夠侵蝕海岸，減少生物棲息地。因為他們的船沒有航跡 ，阿提米絲獲准在港口附近以高於其他船隻的速度運營，因此也能大幅減少航行時間。
湯普森博士說，「我們所在的行業傳統上適應新技術很慢。如果我們現在開始做，我們能向停止碳排放平滑過渡。」
全球貿易90%要通過海上航運。國際海運行業的排放佔全球總排放的3%。如果把行業看作一個國家，那麼它的排放排列世界第六。
2018年國際海事組織（IMO）制定了一個目標，即從2008年到2050年把行業排放減少50%。不過專家說，要實現把全球變暖控制在1.5攝氏度內的目標，行業排放應該減少100%。
但航運業能實現自我清潔嗎？
短途航運，船隻可以使用電力，但是對於國際航運，有人建議可以使用氫基燃料，促進整個行業實現去碳化。
但是轉用氫能源需要改變燃料基礎設施結構。燃料儲存和成本都會面臨巨大挑戰，另外船舶需要改裝才能使用氫能源。
為解決這個問題，一些研究人員正在對一些革命性技術進行研究。
劍橋大學的專家說，人工光合作用產生的合成氣能夠在化石燃料轉向清潔氫能源中間發揮橋樑過渡作用。
劍橋大學的研究員安德烈（Virgil Andrei）博士說，「合成氣是氫氣和一氧化碳混合的燃料氣體，是諸如汽油之類常規燃料生產過程中的中間產物。如果我們實現了可持續生產合成氣，我們就不需要化石燃料了。」
康河中，撐篙船上坐滿了觀光客，小船穿過嘆息橋，經過聖約翰學院。水波粼粼 ，水面漂浮著金黃和紅色的秋葉。一片葉子看起來似乎「很不合群」，安德烈博士遮住它，似乎怕它被饑餓的水鴨叼走。
他說，這個塑料片應該很堅固，不會像一般樹葉那樣受到動物的破壞。
安德烈博士說，「事實上把水面覆蓋到某種程度，到50%，也不會影響野生動物，這樣甚至還有好處，如防止灌溉河渠水蒸發。」
安德烈博士和他在劍橋大學的團隊研發了一種人工樹葉，它能用陽光和水產生新能源，最終能夠在海面進行大規模應用。
這種葉子有兩種吸收陽光的的方式。一個是利用光譜中的藍光從水中生成氧氣。另外就是利用光譜中的紅光把二氧化碳和質子變成合成氣或氫氣。
安德烈博士說，這種極薄，柔軟的裝置成本很低，而且能漂浮在水面自主運行，這意味著它們能被用作可持續生產能源的方式，替代汽油，也不用佔用陸地空間。
「這樣就應該能在偏遠地方有這種非集中化的燃料生產設施，諸如在海岸附近，湖泊，島嶼附近。我們也能有為船舶續添燃料的地方。」
這是首次在水上生成清潔能源，如果擴大規模，這種人工樹葉也能應用於有污染的航道，在港口或海上，這樣就能減少全球海洋運輸業對化石燃料的依賴。
將這種技術投入應用還有很長一段距離，但也有人致力於恢復已經沿用了幾百年的傳統海運方式。
茱莉亞・米爾莫爾（Julia Milmore）是Sailcargo公司的總裁，該公司2014年成立於哥斯大黎加的紅樹林濕地。
這家公司的旗艦Ceiba號正在哥斯大黎加這個中美洲國家的造船廠建造中。這艘船定於2024年下水航行。
這艘45米長的船有3個桅桿，因此它是一艘多桅帆船。它能裝載250噸貨物，相當於九個海運標凖集裝箱。
米爾莫爾女士說，一旦建成，這艘船就是世界上最大的無污染清潔貨船。
「船員知道他們在船上拉起帆索的每次操作都會為一個更大的目標做出很大貢獻，這個意義超出了那艘船本身。」
另外一艘Vega號是向一個瑞典家庭購得，並經過改裝，這艘船已經可以啟航在美洲國家之間航行，運輸「公平貿易」的有機咖啡。
Vega號將往返於哥倫比亞的聖瑪爾塔和美國的新澤西之間，每年航行八次。每次航行耗時16天，另外港口停泊還需要另外六天時間。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）