冰河期歐洲洞穴岩畫上的點痕、標記代表什麼意思？倫敦家具修復師可能找到了答案
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洞穴岩畫散布在歐洲各地的山洞裡，大都是馴鹿、魚和牛之類的動物圖形，但考古學界很久以來都困惑於這類岩畫上那些標記和點痕的意義。於是，培根決定嘗試解開這個謎。
距今二萬餘年，冰河期的歐洲洞穴岩畫，出自誰之手？表達了什麼意思？有什麼目的？
解答這些問題的鑰匙，據信被倫敦一位家具修復師找到了。
本・培根（Ben Bacon）分析了兩萬年前洞穴岩畫上的標記後斷定，它們可能代表了陰曆。
一個專家小組聞訊跟蹤研究，最終證明，遠古時期歐洲的狩獵採集者已經開始記錄動物的生殖週期。該團隊的研究結果發表在《劍橋考古雜誌》 （Cambridge Archaeological Journal）上。
培根說，第一次解開冰河期岩畫的密碼令人感到難以置信的 「詭異 」。
洞穴岩畫散布在歐洲各地的山洞裡，大都是馴鹿、魚和牛之類的動物圖形，但考古學界很久以來都困惑於這類岩畫上那些標記和點痕的意義。
於是，培根決定嘗試解開這個謎。
他在網上搜索，到大英圖書館查閲，花了大量時間收集了 「盡可能多的數據並開始尋找重覆的模式 」。
特別是，他檢查了一些畫作上的 「Y」符號，他認為這可能是 「分娩」的象徵，因為它顯示了一條線從另一條線生長出來。
隨著研究的推進，他帶來了朋友和資深學者。他們鼓勵他繼續調查，儘管培根先生 「實際上堪稱是個足不出戶的人」。
他與一個團隊合作，其中包括杜倫大學的兩名教授和倫敦大學學院的一名教授，通過計算當今類似動物的出生週期，他們推斷洞穴壁畫上的標記數量是按陰曆月份的動物交配季節記錄。
該團隊的研究結果發表在《劍橋考古雜誌》上。
杜倫大學的保羅・佩蒂特（Paul Pettitt）教授說，他很高興在培根與他聯繫時自己 「認真對待」。
「結果表明，冰河時代的狩獵採集者是第一個使用系統日曆和標記，來記錄該日曆中主要生態事件信息的人。」
他補充說：「於是，我們能夠證明，在法國的拉斯科和西班牙的阿爾塔米拉的洞穴中留下了壯觀的藝術遺產的先人也留下了早期計時的記錄，而這種計時方式逐漸變得司空見慣。」
培根說，我們的祖先「比我們以前想像的與我們更相像。這些與我們相隔千萬年的祖先突然間變得更親近了」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
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