馬雲「放手」螞蟻集團：阿里巴巴集團的小螞蟻，如何成長為萬億級的大象？
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香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，過去幾年來看，國內的教訓是對網路等產業的監管，管一定要管，但不能一管就死，政策要留有餘地，政策沒有回頭性不行，會造成一定程度的資源錯配。
1月7日，螞蟻集團發布公告，公布了一系列股東投票權的變化，其結果是，其創始人馬雲將不再是螞蟻集團的實際控制人。
2020年年末，螞蟻在港交所上市已進入倒計時，但在突然而至的巨大監管壓力下，放棄潛在募資規模370多億美元的上市計劃。
螞蟻集團是中國資金流量最大的網路金融企業，覆蓋支付、儲蓄、借貸、保險、投資等服務，月度活躍用戶超過7.3億人。
2022年10月馬雲在上海外灘金融峰會上的演講中批評傳統銀行有「當鋪思想」，「害了很多企業家」；「好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管」。
這些言論引起官方的反彈，馬雲隨即被四個中國監管部門約談，螞蟻集團上市被叫停，並在監管部門要求下，開展整改。
本次螞蟻股東投票權變更後，有聲音認為螞蟻將開始凖備重新上市。該集團回應，專注整改，未啟動上市計劃。
根據港交所的規定，如果企業的實際控制人變化，需要再等一年才能上市；而A股科創板規定的等待期是兩年。
如何變更？
具體而言，此次變更之前，杭州雲鉑投資的四位股東馬雲（34%）、井賢棟（22%）、胡曉明（22%）、蔣芳（22%）簽署了一致行動協議，而該公司旗下的兩家公司杭州君瀚和杭州君澳，分別持股螞蟻集團31.04%和22.42%。
通過這種安排，馬雲可以間接控制螞蟻集團53.46%的表決權，成為該集團的實際控制人。
但1月7日的公告稱，上述一致行動協議終止。杭州雲鉑投資則由不包括馬雲在內的井賢棟等五人分別持股20%；與此同時，雲鉑投資從杭州君瀚退出，另一家公司杭州星滔則入伙杭州君瀚，這家杭州星滔則由包括馬雲在內的五人分別持股20%。
而且調整完成後，上述各股東承諾不與任何其他方達成任何形式的一致行動安排。
這次調整意味著，螞蟻集團的表決權更加分散，馬雲的持股比例為6.2%，投票權也從53.46%大幅降至6.2%。
小螞蟻演變史
在兩年前公布的招股書中稱，「我們將公司命名為『螞蟻』，是因為始終相信：小，即是美好；小，蘊含力量」。2011年脫胎於阿里巴巴集團的「螞蟻」用不到十年的時間，在私募市場估值超過1500億美元，早已成長為「大象」。
如果上市成功，意味著馬雲及其團隊打造出繼阿里巴巴之後第二個萬億級企業。
最初為淘寶的用戶打造一種安全方便的交易工具，阿里巴巴打造了支付寶。然而，阿里巴巴當時的大股東是雅虎與軟銀，而按照中國的規定，金融牌照需由內資掌握。
馬雲以此為由，將支付寶從阿里巴巴集團剝離。一時間輿論嘩然，有輿論指責馬雲竊取股東利益。後者當時反駁，雅虎與軟銀希望以「假內資、真外資」的VIE（可變利益實體，俗稱「協議控制」）方式繞過法律監管獲得支付領域相關牌照，在馬雲看來，這種方式屬於違規，因而終止了VIE協議。後來雙方達成協議，分享利潤和交納技術轉讓費等方式和解。
此後十年，隨著中國網路購物的興起，支付寶作為螞蟻集團前身螞蟻金服的一部分，其交易量和用戶數也水漲船高，使用支付寶進行支付的用戶，越來越多地選擇使用平台上的餘額寶等理財產品，花唄等信貸產品，以及相互保等保險產品。
起家於支付的螞蟻集團不再僅僅局限於Paypal一樣的僅以支付為主的商業模式。比如，其消費信貸產品——花唄、借唄、網商貸等，主要面向個人和小微經營者，逐漸成長為一頭「現金牛」。僅2020年上半年，收入達285.86億元，同比增長59.5%，佔總營收的四成。
爭議
但這些貢獻頗豐的業務，也在中國屢遭詬病，被指鼓吹過度消費，以及增加了金融系統性風險。
過度消費背後，有各類消費貸和現金貸產品推波助瀾。無論是螞蟻旗下的「借唄」和「花唄」，還是京東旗下的「白條」，以及騰訊、小米、美團、蘇寧，中國網路巨頭幾乎都推出自家的現金貸和消費貸產品，並且用快速批核、無抵押、高額度、現金返款等方式吸引消費者使用。
對於消費者個體而言，網貸泛濫下很容易掉入消費金融陷阱，拆東牆補西牆，過度負債。比如，中國媒體曾報導稱，一名南京大學生一年內申請網貸56筆，無力償還，催債壓力下，選擇輕生。
對於整個經濟體而言，網絡小貸業務公司通過高槓桿撬動遠超自身出資額的貸款，推高系統性風險。
在2020年底中國監管層公布新規，對開展網絡小貸業務公司動用的槓桿率進行了嚴格限制，比如，通過非標凖形式融資不得超過淨資產的1倍，通過標凖化形式融資則不得超過4倍；再比如，在單筆聯合貸款中，開展網絡小貸業務的小貸公司的出資比例不得低於30%。
目前螞蟻旗下開展「花唄」和「借唄」業務的兩家子公司沒有達到這一要求。螞蟻集團近年來力推的聯合貸款業務模式，即是以其兩家子公司與金融機構（銀行、信託）共同出資發放貸款，螞蟻子公司根據約定比例少量出資。
具體而言，螞蟻在其招股書中披露，2020年上半年，由金融機構進行放款或已實現的資產證券化的比例合計約為98%。螞蟻用這種方式，通過360億元的資產撬動了近2萬億的聯合貸款，自己卻只承擔較小的風險。
辦法施行後，螞蟻在監管壓力下要麼補充資本，要麼收縮信貸規模，以保證監管合規。即便如此，再次上市時，合規調整勢必影響其估值。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！