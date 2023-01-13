馬雲「放手」螞蟻集團：阿里巴巴集團的小螞蟻，如何成長為萬億級的大象？

1月7日，螞蟻集團發布公告，公布了一系列股東投票權的變化，其結果是，其創始人馬雲將不再是螞蟻集團的實際控制人。

2020年年末，螞蟻在港交所上市已進入倒計時，但在突然而至的巨大監管壓力下，放棄潛在募資規模370多億美元的上市計劃。

螞蟻集團是中國資金流量最大的網路金融企業，覆蓋支付、儲蓄、借貸、保險、投資等服務，月度活躍用戶超過7.3億人。

2022年10月馬雲在上海外灘金融峰會上的演講中批評傳統銀行有「當鋪思想」，「害了很多企業家」；「好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管」。

這些言論引起官方的反彈，馬雲隨即被四個中國監管部門約談，螞蟻集團上市被叫停，並在監管部門要求下，開展整改。

本次螞蟻股東投票權變更後，有聲音認為螞蟻將開始凖備重新上市。該集團回應，專注整改，未啟動上市計劃。

根據港交所的規定，如果企業的實際控制人變化，需要再等一年才能上市；而A股科創板規定的等待期是兩年。

如何變更？

具體而言，此次變更之前，杭州雲鉑投資的四位股東馬雲（34%）、井賢棟（22%）、胡曉明（22%）、蔣芳（22%）簽署了一致行動協議，而該公司旗下的兩家公司杭州君瀚和杭州君澳，分別持股螞蟻集團31.04%和22.42%。

通過這種安排，馬雲可以間接控制螞蟻集團53.46%的表決權，成為該集團的實際控制人。

但1月7日的公告稱，上述一致行動協議終止。杭州雲鉑投資則由不包括馬雲在內的井賢棟等五人分別持股20%；與此同時，雲鉑投資從杭州君瀚退出，另一家公司杭州星滔則入伙杭州君瀚，這家杭州星滔則由包括馬雲在內的五人分別持股20%。

而且調整完成後，上述各股東承諾不與任何其他方達成任何形式的一致行動安排。

這次調整意味著，螞蟻集團的表決權更加分散，馬雲的持股比例為6.2%，投票權也從53.46%大幅降至6.2%。

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小螞蟻演變史

在兩年前公布的招股書中稱，「我們將公司命名為『螞蟻』，是因為始終相信：小，即是美好；小，蘊含力量」。2011年脫胎於阿里巴巴集團的「螞蟻」用不到十年的時間，在私募市場估值超過1500億美元，早已成長為「大象」。

如果上市成功，意味著馬雲及其團隊打造出繼阿里巴巴之後第二個萬億級企業。

最初為淘寶的用戶打造一種安全方便的交易工具，阿里巴巴打造了支付寶。然而，阿里巴巴當時的大股東是雅虎與軟銀，而按照中國的規定，金融牌照需由內資掌握。

馬雲以此為由，將支付寶從阿里巴巴集團剝離。一時間輿論嘩然，有輿論指責馬雲竊取股東利益。後者當時反駁，雅虎與軟銀希望以「假內資、真外資」的VIE（可變利益實體，俗稱「協議控制」）方式繞過法律監管獲得支付領域相關牌照，在馬雲看來，這種方式屬於違規，因而終止了VIE協議。後來雙方達成協議，分享利潤和交納技術轉讓費等方式和解。

此後十年，隨著中國網路購物的興起，支付寶作為螞蟻集團前身螞蟻金服的一部分，其交易量和用戶數也水漲船高，使用支付寶進行支付的用戶，越來越多地選擇使用平台上的餘額寶等理財產品，花唄等信貸產品，以及相互保等保險產品。

起家於支付的螞蟻集團不再僅僅局限於Paypal一樣的僅以支付為主的商業模式。比如，其消費信貸產品——花唄、借唄、網商貸等，主要面向個人和小微經營者，逐漸成長為一頭「現金牛」。僅2020年上半年，收入達285.86億元，同比增長59.5%，佔總營收的四成。

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爭議

但這些貢獻頗豐的業務，也在中國屢遭詬病，被指鼓吹過度消費，以及增加了金融系統性風險。

過度消費背後，有各類消費貸和現金貸產品推波助瀾。無論是螞蟻旗下的「借唄」和「花唄」，還是京東旗下的「白條」，以及騰訊、小米、美團、蘇寧，中國網路巨頭幾乎都推出自家的現金貸和消費貸產品，並且用快速批核、無抵押、高額度、現金返款等方式吸引消費者使用。

對於消費者個體而言，網貸泛濫下很容易掉入消費金融陷阱，拆東牆補西牆，過度負債。比如，中國媒體曾報導稱，一名南京大學生一年內申請網貸56筆，無力償還，催債壓力下，選擇輕生。

對於整個經濟體而言，網絡小貸業務公司通過高槓桿撬動遠超自身出資額的貸款，推高系統性風險。

在2020年底中國監管層公布新規，對開展網絡小貸業務公司動用的槓桿率進行了嚴格限制，比如，通過非標凖形式融資不得超過淨資產的1倍，通過標凖化形式融資則不得超過4倍；再比如，在單筆聯合貸款中，開展網絡小貸業務的小貸公司的出資比例不得低於30%。

目前螞蟻旗下開展「花唄」和「借唄」業務的兩家子公司沒有達到這一要求。螞蟻集團近年來力推的聯合貸款業務模式，即是以其兩家子公司與金融機構（銀行、信託）共同出資發放貸款，螞蟻子公司根據約定比例少量出資。

具體而言，螞蟻在其招股書中披露，2020年上半年，由金融機構進行放款或已實現的資產證券化的比例合計約為98%。螞蟻用這種方式，通過360億元的資產撬動了近2萬億的聯合貸款，自己卻只承擔較小的風險。

辦法施行後，螞蟻在監管壓力下要麼補充資本，要麼收縮信貸規模，以保證監管合規。即便如此，再次上市時，合規調整勢必影響其估值。