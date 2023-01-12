即日起至2024年底「舊車換電動車」補助1.5萬，車齡10年以上可申請

（中央社）環保署汰舊汽車換電動車方案昨（11）日正式公告，預計實施至明（2024）年底；依環保署所提供的最低獎勵及補助計算，民眾汰換10年以上的舊車購買電動車，至少可獲得新台幣1萬5000元。

行政院環境保護署公告「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」。如果民眾淘汰舊車換購電動車輛或低碳排車輛後，將其減量效益歸屬給環保署，依減空污、減碳項目及換新車種不同，可獲得不同金額補助，實施日期自今年1月1日起至明年12月31日止。

環保署昨天舉辦「老舊車輛汰舊換新2.0 減碳減空污換現金」記者會。

原訂草案內容，老舊車輛是指2007年12月31日前出廠的燃油小客車、小貨車及小客貨兩用車；2006年9月30日前出廠的柴油大客車、大貨車。環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，草案經過研商後，為避免民眾或車商混淆，因此正式公告的版本統一時間為申請日往回推，滿10年的老車。

蔡孟裕指出，經統計，台灣10年以上的機車有630萬輛，小客貨車400萬輛、大客貨車12萬輛；占比以北部32％最多，其次為中部22％及高屏占18％。

值得一提的是，蔡孟裕說，由於汰舊機車新購電動車制度已經上路一段時間，原訂舊車是指2007年6月30日之前出廠燃油機車，這次同步修改定義為10年以上的舊車；為鼓勵2007年之前的老舊機車加速汰換，若民眾在今年底前報廢，可以再多領2000元的汰換補助。

蔡孟裕解釋，若以環保署提供的方案來計算，溫室氣體減量獎勵為1000元、空污減量補助為1000元，既有的回收獎勵機制為300元，因此10年以上的老舊機車可領至少2300元；若是2007年之前的舊車則可領4300元。

蔡孟裕表示，其他燃油小客車、貨車等，獎勵及補助方式皆與草案相同。以老舊汽油小客貨車為例，汰舊換電動車所獲得的減碳憑證同意移轉給環保署後，可獲得空污補助2000元、減碳獎勵1萬2000元，另外，再加上舊車回收獎勵金1000元，等於最多可領1萬5000元。

蔡孟裕說，環保署「廢車回收一站通」網站上已整合機車、小客貨車、柴油車等相關選項，方便民眾選擇。

就業者部分，蔡孟裕強調，未來也會邀集有減碳需求的業者，如科學園區等，加入收購行列，且提供的獎勵金不得低於環保署；為鼓勵業者盡早加入，環保署也提供優惠方案，以汽車為例，原估算每輛汽車減碳效益為19.3噸，若今年開發單位釋出需求並提供獎勵金，即可抵1.5倍減碳效益、明年起降為1.25倍，預計2025年優惠就停止實施。

蔡孟裕提醒，由於空污有區域性，因此空污抵換須在同一個空品區（以北部為例就是北北基桃地區），溫室氣體抵換則是全台都可以互通。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航