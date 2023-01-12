2023/01/12,
健康

諾羅病毒好發季節到，上吐下瀉是常見症狀，家有兒童感染注意3個脫水徵兆

諾羅病毒好發季節到，上吐下瀉是常見症狀，家有兒童感染注意3個脫水徵兆
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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每年11月至隔年3月為諾羅病毒流行期，對於疑似感染諾羅病毒者會以支持性療法為主，不過諾羅病毒可能造成嚴重嘔吐及腹瀉，導致體液流失，在病程中要注意水分和電解質的補充，本身有慢性病或者是年紀較小的兒童要特別小心是否出現脫水症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等。

（中央社）諾羅病毒流行期到，上吐下瀉是常見症狀。小兒科醫師提醒，家長照顧感染諾羅的兒童時注意，尿量減少、精神反應不佳、哭鬧眼淚減少3徵兆恐已脫水，病程中適度補充水分很重要。

8歲的阿傑日前出現噁心、嘔吐和肚子痛症狀，就診時體溫37.6度，檢查顯示腸音偏快合併上腹壓痛，醫師詢問病史發現爸爸和媽媽在2、3天前也有類似症狀，伴隨腹瀉，懷疑是諾羅病毒感染。

每年11月至隔年3月，台灣就會出現許多和阿傑一家類似的情況。書田診所小兒科主治醫師蘇軏昨（11）日透過新聞稿說明，諾羅病毒沒有疫苗防疫，傳染力很強，容易引發群聚感染，大人與小孩都可能罹患，有時候會誤以為是食物中毒，目前沒有特別的抗病毒藥物能使用。

蘇軏進一步解釋，對於疑似感染諾羅病毒者會以支持性療法為主，不過諾羅病毒可能造成嚴重嘔吐及腹瀉，導致體液流失，在病程中要注意水分和電解質的補充，本身有慢性病或者是年紀較小的兒童要特別小心是否出現脫水症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等。

蘇軏說，受到諾羅病毒感染，經過12到72小時潛伏期後會出現症狀，多數在1到3天內會好轉，常見症狀有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛等。常見感染途徑，包含摸到病毒污染物體再觸碰自己的眼、口、鼻、眼睛黏膜等，因此，手部衛生是防感染關鍵之一。

蘇軏提醒，由於酒精性消毒劑對諾羅病毒效果不佳，患者接觸過的環境及器物表面建議以稀釋過的漂白水消毒，在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手乳正確洗手，千萬不要因為天冷而隨便洗手，更強調只要家中有病人就建議盡量避免共食。

另外，食入被病毒污染的食物或水，及吸入患者的嘔吐物、排泄物產生的飛沫也可能被感染。避免透過飛沫傳染，接觸患者或是在處理其嘔吐物、排泄物時應配戴口罩。研究指出，有些患者即使症狀緩解，散播病毒的能力仍可以持續長達2週。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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