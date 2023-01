【專訪】香港情慾創作歌手「鹽焗雞」：色情面具下的情感實相，每一首歌、每一句歌詞都是真的我

文:陳子云|攝影:鍾健華(本文原發表於2021年1月24日)

「大家好,我是鹽焗雞,Salty Chick。」

在廣東話裡,「雞」與「鹽」的意象都與色情有關。雞是「妓女」,而鹽是鹹的,廣東話形容別人「鹹濕」,就是指人好色。

從女性本位出發,新晉獨立歌手「鹽焗雞」唱出慾求不滿,不求貞潔但求一夜快感的情感訴求。其唱片《Sorry I am a Fuckgirl》,風格猶如當代港女版本的「風流而不下流」,在2021年的香港獨立樂壇掀起小旋風。從唱片中的歌名,揭示就揭示她的女性情慾觀:她疑惑〈點解好仔都系細J?(為什麼好男人雞雞都小)〉,又頓悟原來〈我唔需要男人只系需要撚(我不需要男人,只需要陽具)〉、談戀愛不如靠自己〈All My Love is Pornhub〉。

在題材大膽的作品之間,也有不少直視關係裡的纏綿心事,雖然〈我乜撚都唔識(我什麼都不懂)〉可是〈今晚好想好想打俾你〉,但又〈其實我只想一個人〉。歌名串連起來,是一個風情萬種又常陷於情感漩渦的都會女子,並非單純譁眾取寵;歌曲風格亦多變不統一,一如時下流行的卧室音樂人(Bedroom Singersongwriter)。

這些作品背後的創作人「鹽焗雞」,在歐洲讀書後已經當地居留數年,與外國人談戀愛或一夜情都是修煉愛情。星期一至五,她是英國的上班族,其他時間她留一半給派對與酒精,另一半留給自己頹廢抑鬱後寫歌。「其實我真的不覺得那是些是很認真的歌。想玩一下,就像上了好幾天班後,讓自己可以緩一緩,用歌寫下自己做愛後的感覺,或者頹廢時想的東西。」

因為男友那話兒很小

旋風來得快去得也快。2020年她回港參加音樂表演,與歌迷見面時,她戴上太陽眼鏡,身穿聖誕節慶風格短裙與及膝襪,後來還問歌迷想不想買她這套「戰衣」,一如她的唱片、相片裡,打扮大膽,卻從來為自己臉孔打碼。性感而神秘的她日前突然在Instagram上宣告休息一段日子,並表示「鹽焗雞」只是一個身份、假面。訪問當日,她一身純黑打扮,甫見面便笑説,近來聲帶起繭,嗓子啞了,唱不出平時的嬌柔唱腔。

「我怕認真。好像人一認真,世界便與你為敵,千方百計整你。網友常言道:認真你便輸了。」鹽焗雞推出處女唱片後,發覺自己必須要思考未來創作方向。「一開始只不過因為某任義大利男友那話兒很小,又反對我搞音樂,覺得『女人搞音樂無非想結識帥哥然後做愛』,我洗澡時就即興哼些歌,罵他那話兒小,性能力不夠好,他根本聽不懂我用廣東話唱歌。後來累積了好些歌,錄好後給朋友聽,都説『鹽焗雞』那個形象有新意,著我認真的灌錄出唱片。但之後要怎樣?怕繼續玩,手法變陳舊,更怕認真會令自己變得相當刻意與計算。」

她覺得當人們聽到那些很爆炸的歌詞時,一定下意識會覺得摸不著頭緒。不過她隨後補充,像男人唱性愛歌或一般言行時,還不是向來直接以陰部形容女人,評頭品足,直把女人斬件發售。所以由女生唱出同樣把男生與陽具分別看待的歌詞,本應平常,但她肯定很多人會覺得奇怪。這就是我想要的效果,她説。

色情面具與情感實相

有時候戴上面具更能夠接近實相。「鹽焗雞」表面上以唱情色題材歌曲為賣點,她卻解釋那些「我唔要男人只系需要撚」不過是緣事而發,直抒胸臆,並非女性主義鉅製,畢竟唱片裡還有其他抒發「Emo」——頹廢、迷惘、疲倦的歌。「每一首歌,每一句歌詞都是真的我。因為坦白説,鹽焗雞是我一個假身份,但是有我最真摯的疑惑與情緒旋渦,不過太過真實的我很可能是血淋淋的,令人受不住的,距離太近對大家都不好。反而我在英國上班,還因為疫情變成長期在家工作,同事和老闆知道我本名和真正身份,卻無從瞭解我最真實的一面。於是那些陌生的網友,偶然聽到我的歌的人,一開始其實便知道真實的我。」

離港四年,旅居過義大利、立陶宛和英國,「鹽焗雞」從前是香港的街頭歌手。除了男友的那話兒外,「鹽焗雞」的誕生原因,還有她一直以來的音樂創作之路,跌跌碰碰不得志。她説「鹽焗雞」的創作與過去以本名的創作最大的分別是,她看待世界的方式轉變了。

她出身香港大學,卻非天子門生,一畢業便失業;面試時,考官見到她本科,馬上緊張問道「你會不會是那些很激進的大學生?」只因為當時著名校友是本土派風頭人物梁天琦。「反送中運動」爆發前,香港社會早已對大學生成見深刻。一時找不到全職工作,在學時便開始街頭演唱,事業尚未成形,談何持續,麵包與理想的老問題,令她決定不搞音樂。也不想面對現實,尚有餘力逃到外地念書。她説完以後都會長久居留在英國後,下意識補充了句——對不起,我是那些「撲街」。

「曾經有段時間我不敢面對以前的自己,也想忘記那些我寫過的歌,但做不到。我以本名寫過一首歌名叫〈Game〉,很正面,很有氣節,説那個世界有很多遊戲規則,好像你不隨波逐流便無法生存,但我們可以向那些遊戲規則説不。現在的我?只是一個半身陷於辦公室日常裡,半身想以音樂維持心理平衡的上班族。其實我已經有點靠近歌曲講的那個充滿遊戲規則的世界,可能幾年後就完全融入成為一份子。」

離散的社會 離散的關係