【專訪】香港情慾創作歌手「鹽焗雞」：色情面具下的情感實相，每一首歌、每一句歌詞都是真的我

文：陳子云｜攝影：鍾健華（本文原發表於2021年1月24日）

「大家好，我是鹽焗雞，Salty Chick。」

在廣東話裡，「雞」與「鹽」的意象都與色情有關。雞是「妓女」，而鹽是鹹的，廣東話形容別人「鹹濕」，就是指人好色。

從女性本位出發，新晉獨立歌手「鹽焗雞」唱出慾求不滿，不求貞潔但求一夜快感的情感訴求。其唱片《Sorry I am a Fuckgirl》，風格猶如當代港女版本的「風流而不下流」，在2021年的香港獨立樂壇掀起小旋風。從唱片中的歌名，揭示就揭示她的女性情慾觀：她疑惑〈點解好仔都系細J？（為什麼好男人雞雞都小）〉，又頓悟原來〈我唔需要男人只系需要撚（我不需要男人，只需要陽具）〉、談戀愛不如靠自己〈All My Love is Pornhub〉。

在題材大膽的作品之間，也有不少直視關係裡的纏綿心事，雖然〈我乜撚都唔識（我什麼都不懂）〉可是〈今晚好想好想打俾你〉，但又〈其實我只想一個人〉。歌名串連起來，是一個風情萬種又常陷於情感漩渦的都會女子，並非單純譁眾取寵；歌曲風格亦多變不統一，一如時下流行的卧室音樂人（Bedroom Singersongwriter）。

這些作品背後的創作人「鹽焗雞」，在歐洲讀書後已經當地居留數年，與外國人談戀愛或一夜情都是修煉愛情。星期一至五，她是英國的上班族，其他時間她留一半給派對與酒精，另一半留給自己頹廢抑鬱後寫歌。「其實我真的不覺得那是些是很認真的歌。想玩一下，就像上了好幾天班後，讓自己可以緩一緩，用歌寫下自己做愛後的感覺，或者頹廢時想的東西。」

因為男友那話兒很小

旋風來得快去得也快。2020年她回港參加音樂表演，與歌迷見面時，她戴上太陽眼鏡，身穿聖誕節慶風格短裙與及膝襪，後來還問歌迷想不想買她這套「戰衣」，一如她的唱片、相片裡，打扮大膽，卻從來為自己臉孔打碼。性感而神秘的她日前突然在Instagram上宣告休息一段日子，並表示「鹽焗雞」只是一個身份、假面。訪問當日，她一身純黑打扮，甫見面便笑説，近來聲帶起繭，嗓子啞了，唱不出平時的嬌柔唱腔。

「我怕認真。好像人一認真，世界便與你為敵，千方百計整你。網友常言道：認真你便輸了。」鹽焗雞推出處女唱片後，發覺自己必須要思考未來創作方向。「一開始只不過因為某任義大利男友那話兒很小，又反對我搞音樂，覺得『女人搞音樂無非想結識帥哥然後做愛』，我洗澡時就即興哼些歌，罵他那話兒小，性能力不夠好，他根本聽不懂我用廣東話唱歌。後來累積了好些歌，錄好後給朋友聽，都説『鹽焗雞』那個形象有新意，著我認真的灌錄出唱片。但之後要怎樣？怕繼續玩，手法變陳舊，更怕認真會令自己變得相當刻意與計算。」

她覺得當人們聽到那些很爆炸的歌詞時，一定下意識會覺得摸不著頭緒。不過她隨後補充，像男人唱性愛歌或一般言行時，還不是向來直接以陰部形容女人，評頭品足，直把女人斬件發售。所以由女生唱出同樣把男生與陽具分別看待的歌詞，本應平常，但她肯定很多人會覺得奇怪。這就是我想要的效果，她説。

色情面具與情感實相

有時候戴上面具更能夠接近實相。「鹽焗雞」表面上以唱情色題材歌曲為賣點，她卻解釋那些「我唔要男人只系需要撚」不過是緣事而發，直抒胸臆，並非女性主義鉅製，畢竟唱片裡還有其他抒發「Emo」——頹廢、迷惘、疲倦的歌。「每一首歌，每一句歌詞都是真的我。因為坦白説，鹽焗雞是我一個假身份，但是有我最真摯的疑惑與情緒旋渦，不過太過真實的我很可能是血淋淋的，令人受不住的，距離太近對大家都不好。反而我在英國上班，還因為疫情變成長期在家工作，同事和老闆知道我本名和真正身份，卻無從瞭解我最真實的一面。於是那些陌生的網友，偶然聽到我的歌的人，一開始其實便知道真實的我。」

離港四年，旅居過義大利、立陶宛和英國，「鹽焗雞」從前是香港的街頭歌手。除了男友的那話兒外，「鹽焗雞」的誕生原因，還有她一直以來的音樂創作之路，跌跌碰碰不得志。她説「鹽焗雞」的創作與過去以本名的創作最大的分別是，她看待世界的方式轉變了。

她出身香港大學，卻非天子門生，一畢業便失業；面試時，考官見到她本科，馬上緊張問道「你會不會是那些很激進的大學生？」只因為當時著名校友是本土派風頭人物梁天琦。「反送中運動」爆發前，香港社會早已對大學生成見深刻。一時找不到全職工作，在學時便開始街頭演唱，事業尚未成形，談何持續，麵包與理想的老問題，令她決定不搞音樂。也不想面對現實，尚有餘力逃到外地念書。她説完以後都會長久居留在英國後，下意識補充了句——對不起，我是那些「撲街」。

「曾經有段時間我不敢面對以前的自己，也想忘記那些我寫過的歌，但做不到。我以本名寫過一首歌名叫〈Game〉，很正面，很有氣節，説那個世界有很多遊戲規則，好像你不隨波逐流便無法生存，但我們可以向那些遊戲規則説不。現在的我？只是一個半身陷於辦公室日常裡，半身想以音樂維持心理平衡的上班族。其實我已經有點靠近歌曲講的那個充滿遊戲規則的世界，可能幾年後就完全融入成為一份子。」

離散的社會 離散的關係