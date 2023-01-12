王必勝指兩度向對岸表達疫情合作意願，中方稱未收到訊息
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針對中國大陸近期的疫情，總統蔡英文在元旦講話中表示願就對岸疫情提供必要協助；疫情指揮中心指揮官王必勝則指已2度表達互助合作意願，有待中方回應需求。對此，大陸國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會上稱，「據我了解，兩岸醫藥衛生合作協議大陸窗口單位沒有收到相關信息」。
王必勝指兩度表達疫情合作意願，國台辦稱未收到
（中央社）中國大陸放寬管制措施後COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）染疫人數急升，疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示，已兩度向對岸表達願互助合作的意願，有待中方回應需求；大陸國台辦昨（11）日則回應說未收到相關訊息。
中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行記者會，據官方《人民網》，有台媒在會中提問說，針對中國大陸近期的疫情，總統蔡英文在元旦講話中表示願就對岸疫情提供必要協助，王必勝則指已兩度表達互助合作意願，「請問大陸是否願意接過民進黨當局遞來的橄欖枝？」
國台辦發言人馬曉光回答時表示，「據我了解，兩岸醫藥衛生合作協議大陸窗口單位沒有收到相關信息」。
他說，疫情發生3年來，兩岸民眾相互關懷、守望相助，武漢疫情告急時，很多台灣企業、團體和人士為大陸提供防疫物資；台灣試劑短缺、疫苗荒的危急時刻，大陸支持企業和民間組織向台灣民眾捐贈、提供大量疫苗、檢測試劑和急需醫療器具。
馬曉光表示，在中國大陸疫情防控轉段之後，仍有很多台灣各界人士表達問候、善意和祝福，「我們在此表示感謝」。
不過，他也批評，台灣疫情發生以來，一些政客利用疫情進行政治操弄，或「以疫謀獨」，或對中國大陸進行攻擊汙衊，或煽動「反中抗中」，「這些劣跡都將被記在兩岸關係歷史上」。
馬曉光還表示，中國大陸目前流行的病毒株之前已經在世界其他各地傳播，任何地方都有可能出現新的毒株。中國大陸當前的疫情防控措施優化調整，形勢可控，「民進黨當局唯獨針對大陸赴台旅客進行核酸檢測，顯然與科學防疫無關」。
中國稱未收到願助防疫訊息，陸委會：國台辦沒掌握動態
（中央社）中國大陸疫情嚴峻，政府此前指已2度向對岸表達願互助合作的意願。大陸國台辦昨指，沒有收到相關訊息；陸委會晚間回應，國台辦沒掌握相關動態，應加強內部橫向聯繫。
針對中國大陸近期的疫情，總統蔡英文在元旦講話中表示願就對岸疫情提供必要協助；疫情指揮中心指揮官王必勝則指已2度表達互助合作意願，有待中方回應需求。
對此，大陸國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會上稱，「據我了解，兩岸醫藥衛生合作協議大陸窗口單位沒有收到相關信息」。
馬曉光還表示，中國大陸目前流行的病毒株之前已經在世界其他各地傳播，任何地方都有可能出現新的毒株。中國大陸當前的疫情防控措施優化調整，形勢可控，「民進黨當局唯獨針對大陸赴台旅客進行核酸檢測，顯然與科學防疫無關」。
陸委會晚間以書面回應指出，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥已澄清說明有傳送EMAIL與打電話確認陸方收到。
陸委會接著說，「至於國台辦為何沒有掌握相關動態，我方不願揣測，但也呼籲國台辦可強化內部橫向聯繫，發揮兩岸正向互動積極功能。」
陸委會也表示，中國大陸近期疫情升溫，但仍宣布自1月8日起開放中國公民可以出境旅遊，引起各國的關注，紛紛強化邊境檢疫措施。
陸委會強調，指揮中心為保障國人健康安全，並且防範及偵測高風變異株，自1月1日起至1月31日止，搭乘自中國大陸4個直航航線及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液進行PCR檢測。
陸委會並引述中央流行疫情指揮中心的話表示，入境篩檢考慮目前中國大陸屬於大規模感染，監測有無新興變異株，符合科學防疫。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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