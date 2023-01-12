2023/01/12,
歐洲

俄傭兵瓦格納集團稱攻下烏東鹽礦小鎮，烏克蘭否認；俄軍指揮官「末日決戰將軍」被撤換

俄傭兵瓦格納集團稱攻下烏東鹽礦小鎮，烏克蘭否認；俄軍指揮官「末日決戰將軍」被撤換
於頓內次克進行軍事行動的烏克蘭軍隊｜Photo Credit: GettyImages

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德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）10日突然造訪烏東哈爾科夫巿（Kharkiv），承諾對烏提供更多武器，並給予「更多具體協助」，幫烏克蘭加入歐盟。作為增加軍事支援的一環，繼德國上週承諾提供烏克蘭「貂鼠式」（Marder）戰車後，貝爾伯克承諾再給更多武器。

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團宣布，已經掌控烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar）；烏軍強調持續激戰中，否認俄軍掌控當地。與此同時，美國宣布將訓練約百名烏克蘭人員使用及維護愛國者系統。

  • 俄稱拿下蘇勒答爾承認傷亡慘重，烏否認鹽鎮陷落

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布，「瓦格納部隊已控制蘇勒答爾全部地區」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄軍行動「戰術成功，但是那代價高昂，我們的戰士壯烈成仁。」

不過烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）強調，烏軍沒有讓俄軍突破前線，「現正持續激戰中，當地情況複雜」、「巴赫姆特（Bakhmut）附近戰況激烈程度堪比第二次世界大戰。」蘇勒答爾鎮位在巴赫姆特東北方，兩地相隔約僅7公里。

  • 美：將訓練百名烏軍操作愛國者

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將10日告訴記者：「訓練烏克蘭部隊使用愛國者防空系統（Patriot）的工作最快下週將在奧克拉荷馬州的西爾堡（Fort Sill）展開…這項訓練將讓90到100名烏克蘭軍人在預計持續數個月的訓練過程中操作、維護並維持這套防禦系統。」

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）對此回應，美方計劃訓練烏克蘭軍人，教他們使用愛國者飛彈，這是美方參與在烏克蘭衝突的進一步證明，「再次證實華府站在基輔當局納粹罪犯這一邊」、美國要「藉烏克蘭之手，在戰場上盡可能地對俄羅斯造成傷害。」

  • 杜魯道：採購美製防空系統贈烏

美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在墨西哥首都墨西哥市參加北美領袖高峰會。兩人10日結束會談後，杜魯道表示，加拿大將採購美製國家先進防空系統（NASAMS）捐贈烏克蘭。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說，這套系統價值3.02億美元（約新台幣92億元），可協助烏克蘭抵抗俄羅斯大規模轟炸烏國重要基礎設施。

  • 德外長突訪烏東，承諾更多武器助入歐盟

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）10日突然造訪烏東哈爾科夫巿（Kharkiv），承諾對烏提供更多武器，並給予「更多具體協助」，幫烏克蘭加入歐盟。

作為增加軍事支援的一環，繼德國上週承諾提供烏克蘭「貂鼠式」（Marder）戰車後，貝爾伯克承諾再給更多武器，但未具體說明是哪些武器。她還表示，德國政府將提供2000萬歐元（約新台幣6.64億元）用在排雷工作，另提供2000萬歐元讓烏國使用星鏈（Starlink）網路終端機。

俄再撤換烏克蘭戰事指揮官，末日決戰將軍下台

俄羅斯國防部今天（當地時間11日）指出，俄國已撤換烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）。素以殘忍作風聞名的他被俄媒封為「末日決戰將軍」，但上任僅3個月就遭撤換。

《法新社》報導，俄羅斯國防部表示：「俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍已獲任命，擔任（駐烏克蘭）聯合特遣編組兵力指揮官（Commander of the Joint Grouping of Troops）。」

另一方面，原任烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金將擔任吉拉西莫夫的副手。根據俄國國防部聲明，蘇洛維金將與其他兩位將軍薩柳科夫（Oleg Salyukov）及金恩（Alexei Kim）共事。

蘇洛維金素以殘忍作風聞名，被俄媒封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）。他是俄羅斯在車臣及敘利亞戰場的老將，曾獲得俄國總統普亭（Vladimir Putin）授勳。

他於去年10月獲命擔任烏克蘭戰事指揮官，取代時任指揮官日德科（Gennady Zhidko），但僅上任3個月就下台。

蘇洛維金曾建議從烏克蘭赫爾松（Kherson）及第聶伯河（River Dnipro）西岸撤軍，但遭不滿的人士指責。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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