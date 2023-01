俄傭兵瓦格納集團稱攻下烏東鹽礦小鎮，烏克蘭否認；俄軍指揮官「末日決戰將軍」被撤換

(中央社)俄羅斯傭兵組織瓦格納集團宣布,已經掌控烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾(Soledar);烏軍強調持續激戰中,否認俄軍掌控當地。與此同時,美國宣布將訓練約百名烏克蘭人員使用及維護愛國者系統。

俄稱拿下蘇勒答爾承認傷亡慘重,烏否認鹽鎮陷落

瓦格納集團(Wagner Group)創辦人普里格津(Yevgeny Prigozhin)宣布,「瓦格納部隊已控制蘇勒答爾全部地區」。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,俄軍行動「戰術成功,但是那代價高昂,我們的戰士壯烈成仁。」

不過烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂(Serhiy Cherevatyi)強調,烏軍沒有讓俄軍突破前線,「現正持續激戰中,當地情況複雜」、「巴赫姆特(Bakhmut)附近戰況激烈程度堪比第二次世界大戰。」蘇勒答爾鎮位在巴赫姆特東北方,兩地相隔約僅7公里。

美:將訓練百名烏軍操作愛國者

美國國防部發言人賴德(Pat Ryder)准將10日告訴記者:「訓練烏克蘭部隊使用愛國者防空系統(Patriot)的工作最快下週將在奧克拉荷馬州的西爾堡(Fort Sill)展開…這項訓練將讓90到100名烏克蘭軍人在預計持續數個月的訓練過程中操作、維護並維持這套防禦系統。」

俄羅斯駐美國大使安托諾夫(Anatoly Antonov)對此回應,美方計劃訓練烏克蘭軍人,教他們使用愛國者飛彈,這是美方參與在烏克蘭衝突的進一步證明,「再次證實華府站在基輔當局納粹罪犯這一邊」、美國要「藉烏克蘭之手,在戰場上盡可能地對俄羅斯造成傷害。」

杜魯道:採購美製防空系統贈烏

美國總統拜登(Joe Biden)、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)在墨西哥首都墨西哥市參加北美領袖高峰會。兩人10日結束會談後,杜魯道表示,加拿大將採購美製國家先進防空系統(NASAMS)捐贈烏克蘭。

加拿大國防部長安南德(Anita Anand)說,這套系統價值3.02億美元(約新台幣92億元),可協助烏克蘭抵抗俄羅斯大規模轟炸烏國重要基礎設施。

德外長突訪烏東,承諾更多武器助入歐盟

德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)10日突然造訪烏東哈爾科夫巿(Kharkiv),承諾對烏提供更多武器,並給予「更多具體協助」,幫烏克蘭加入歐盟。

作為增加軍事支援的一環,繼德國上週承諾提供烏克蘭「貂鼠式」(Marder)戰車後,貝爾伯克承諾再給更多武器,但未具體說明是哪些武器。她還表示,德國政府將提供2000萬歐元(約新台幣6.64億元)用在排雷工作,另提供2000萬歐元讓烏國使用星鏈(Starlink)網路終端機。

俄再撤換烏克蘭戰事指揮官,末日決戰將軍下台

俄羅斯國防部今天(當地時間11日)指出,俄國已撤換烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金(Sergey Surovikin)。素以殘忍作風聞名的他被俄媒封為「末日決戰將軍」,但上任僅3個月就遭撤換。

《法新社》報導,俄羅斯國防部表示:「俄軍參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)將軍已獲任命,擔任(駐烏克蘭)聯合特遣編組兵力指揮官(Commander of the Joint Grouping of Troops)。」

另一方面,原任烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金將擔任吉拉西莫夫的副手。根據俄國國防部聲明,蘇洛維金將與其他兩位將軍薩柳科夫(Oleg Salyukov)及金恩(Alexei Kim)共事。

蘇洛維金素以殘忍作風聞名,被俄媒封為「末日決戰將軍」(General Armageddon)。他是俄羅斯在車臣及敘利亞戰場的老將,曾獲得俄國總統普亭(Vladimir Putin)授勳。

他於去年10月獲命擔任烏克蘭戰事指揮官,取代時任指揮官日德科(Gennady Zhidko),但僅上任3個月就下台。

蘇洛維金曾建議從烏克蘭赫爾松(Kherson)及第聶伯河(River Dnipro)西岸撤軍,但遭不滿的人士指責。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航