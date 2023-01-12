【耑悦】公開記者會暨威尼斯犀牛展 1/11開展！

精工落成，司法公園第一排，中路特區永久地標

北台灣百坪豪宅第一指標的中悦建設，2023新春再現新案！【耑悦】位於桃園中路司法特區，司法公園第一排，永久綠意和地標價值，建築坐擁中路最重要的道路十字軸心，60米大興西路與30米正光路口，全棟精工落成，建築外觀輕奢時尚，以白色為主色基調，將渾厚重磅的石材呈現新時代的面貌。戶戶均質百坪，一層兩戶，定位尖端人士入主，延續中悦頂級公設規劃，讓層峰家族在家就能享受奢寵人生。

中路特區最後響亮力作，僅獻88戶尖端主人

【耑悦】是中悦建設在中路特區的最後一座作品，最新與最後的典藏機會！中悦建設在中路特區總計有四座耀眼作品，從中央花園、學府花園、美樹花園、到全新落成的【耑悦】。早期剛開發的中路特區，中悦以遠見觀察提早開發，前三棟作品持續為中路特區帶來嶄新的豪宅地標與眼界，逐漸改變城市的新天際線，中悦建設最後一塊千坪大基地開發，維持中悦一貫堅持，不隨市場趨勢搖擺，堅持頂級豪宅理想，只蓋大坪數，堅持頂尖品質，只獻給88位尖端人士入主典藏。由於【耑悦】總價超過央行對豪宅貸款成數規範，可貸款門檻僅四成，自備款金額高，買房門檻相對提高，目前預約賞屋的客戶素質都相當齊質，能預見將來社區整體素質更高，證明千萬買房、億萬買鄰的隱性價值。

百年珍貴老樹走向城市，從獨賞到共賞

獨一無二的百年珍貴老樹，是中悦家族引以為傲的門庭家風，是中悦董事長送給住戶的無價祝福。但一般民眾不太容易觀賞到價值非凡的老樹，因為以往珍貴樹種都在社區中庭內。唯有全新落成的【耑悦】，特將老樹移植到外庭院，讓沿街退縮的綠帶環腰，更增添駐足欣賞的吸睛度，也讓民眾隨時都能近距離觀賞老樹的姿態，也藉由蒼翠挺拔的老樹身姿彰顯建築永恆價值。【耑悦】中庭內的樹木呈現方式也有改變，以往樹木都在高檯度的花台上，這次不只親近土地、也是更靠近住戶們，能觀能賞能嗅能觸，與自然做更近距離的接觸，彷彿走進大自然裡，感受真實的綠意生態。

強強聯手，中悦支持藝術家，特舉辦建築藝術雙聯展

【耑悦】以尖端禮遇尖端，全新完工，正式對外舉辦公開記者會，特別邀請國際級藝術家施力仁。

人稱犀牛老爹的施力仁2017年受邀參加威尼斯雙年展，其大型景觀雕塑《金鋼犀牛》更成為威尼斯雙年展於公共花園「瑪莉雷瑞莎公園（Marinaressa park）」展出的首位華人藝術家創作作品，2018年主辦單位特別邀請《金鋼犀牛》繼續坐鎮在瑪莉雷瑞莎公園，出展2018年威尼斯建築雙年展，此舉創下首位台灣藝術家作品橫跨藝術和建築雙領域大展肯定，其展出位置乃是此雙年展的標誌性公共展區，而《金鋼犀牛》榮幸能成為威尼斯潟湖邊上最閃耀的景觀。

圖片來源：耑悦 犀牛老爹施力仁作品《鑽石金鋼》。

施力仁的《金鋼犀牛》以當代的語言來表現古老傳統題材，造形富涵當代藝術的手法和後現代主義的奇想，實踐對當代議題的思考與關注。2018年建築雙年展結束後，《金鋼犀牛》獲得義大利文藝復興重要古城巴薩諾之城市博物館邀請，與經典大師「杜勒」進行跨越五百年古今東西藝術對話，藝術成就受到國際藝術領域肯定。

中華文化中，人類曾經信仰並飼養過犀牛，在歷史上犀牛做為文人墨客特別鍾情的對象之一，如李商隱的詩句：「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通」提點出犀牛是最通靈性的動物，藝術家在這個重要藝術載體創作上，融入自身的文化底蘊，也就是華人傳統「天人合一」這樣的一種人與自然理想的狀態，傳遞愛和正能量。

犀牛文化在施力仁個人的藝術史中佔了非常重要的地位，寫實樣貌的犀牛披上鎧甲被視為一種象徵性的轉換與處理，使其擬人化、人格化、幾何形體化，從自然、人文到機械化的動物形態，也像似我們人類進化史的隱喻。他將犀牛角雕塑成大拇指，指紋同心圓象徵著生生不息與永恆──不僅代表著每一個人和每個物種的本質，也表達了對生命的敬畏，犀牛角的形狀正好構成一種衝破桎梏的突出感，昂然向上指向天際，產生積極正面的精神力量。

犀牛做為最古老的動物延續至今，牠見證著整個世界的發展變遷。施力仁以親近自然、關愛生命、結合東西文化藝術之精隨，創作出一件件熠熠動人的作品，透露著對生態環境的關心以及對人類生存境遇的憂慮。

犀牛在施力仁手上不只是一個動物化、人格化的象徵，它成為人類對大自然環境的泛指，對我們人類終極命運的深層關切，而使作品更能觸動人心。

從台灣出發並享譽國際的犀牛老爹「施力仁」聯合中悦以尖端建築加乘尖端藝術。特定於2023年1月11日正式開展，正值農曆過年期間，讓民眾能在年假欣賞建築與藝術，感受台灣金字塔頂端建築、藝術的雙重極致。今年犀牛老爹全新創作「卡漫系列」首展，獻給合作多年的中悦建設【耑悦】，世界首見能將犀牛與卡漫的創意融合，無限童心的創作且富含人生哲理，即將擄獲大人與孩子的心，機會難得，把握開展期間，近距離飽覽建築與藝術的特展。