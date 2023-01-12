美國宣布將在日本部署新陸戰隊單位，《路透社》：美日領袖將討論對中國半導體出口管制
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日本《共同社》也報導，日美外交消息人士11日透露，岸田與拜登13日將在華盛頓舉行首腦會談，擬就加強核能發電和液化天然氣（LNG）等能源領域合作達成共識。據報導，為抗衡中國，日美將在包括半導體、人工智慧（AI）、量子等最尖端技術在內的經濟安保領域擴大合作。會談結束後，預計將發表寫入強化日美同盟的聯合文件。
《路透社》：美日領袖峰會將討論對中國半導體出口管制
（中央社）美國政府高級官員告訴《路透社》，美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄在13日峰會上，預計將商討兩國共同安全及全球經濟議題，可能討論對於中國的半導體出口管制。
《路透社》引述這名美國官員所言指出，拜登與岸田這兩名親密盟友間的會談內容，可能包括對兩國戰略對手中國的半導體出口管制。
這名官員指稱，美國正就此議題與日本密切合作，即便兩國法律結構有所不同，相信兩國仍有相似願景；支持這些管制措施的國家和重要參與者愈多，它們就會愈有效。
此外，日本《共同社》也報導，日美外交消息人士11日透露，岸田與拜登13日將在華盛頓舉行首腦會談，擬就加強核能發電和液化天然氣（LNG）等能源領域合作達成共識。
據報導，為抗衡中國，日美將在包括半導體、人工智慧（AI）、量子等最尖端技術在內的經濟安保領域擴大合作。會談結束後，預計將發表寫入強化日美同盟的聯合文件。
《共同社》報導，有關半導體等最尖端技術，中國正在加速「軍民融合」政策。美國在半導體對中出口限制上要求日本配合，日美首腦會談可能就此進行磋商。
因應中國威脅，美宣布將在日本部署新陸戰隊單位
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天（當地時間11日）表示，美國將在日本南部島嶼沖繩部署新的陸戰隊機動單位，以更妥善地因應中國升高的威脅。
《法新社》報導，奧斯汀與日本防衛大臣和外務大臣舉行會談，他會後在聯合記者會上說，將在2025年前把部隊重新組織為「陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment），以因應「日趨嚴峻的安全環境」。
《路透社》報導，美國總統拜登與日本首相岸田文雄本週稍晚預計將舉行會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，美方讚揚日本要在2027年前將防衛經費增加一倍的決定。
布林肯在與奧斯汀和日本外務及防衛大臣召開記者會時也說，美國本週稍晚將與日本簽署在太空領域合作的新協議。
在中國於衛星發展上取得快速進展之際，布林肯今天表示，美國與日本將考慮把太空攻擊當作觸發日美安保條約第5條的事件。
《法新社》報導，布林肯在記者會上指出，太空事件「構成明顯的挑戰」，可能會觸發日美安保條約第5條，即對美日任何一方的攻擊，將被視為對雙方的攻擊。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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