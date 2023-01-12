2023/01/12,
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美國宣布將在日本部署新陸戰隊單位，《路透社》：美日領袖將討論對中國半導體出口管制

美國宣布將在日本部署新陸戰隊單位，《路透社》：美日領袖將討論對中國半導體出口管制
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我們想讓你知道的是

日本《共同社》也報導，日美外交消息人士11日透露，岸田與拜登13日將在華盛頓舉行首腦會談，擬就加強核能發電和液化天然氣（LNG）等能源領域合作達成共識。據報導，為抗衡中國，日美將在包括半導體、人工智慧（AI）、量子等最尖端技術在內的經濟安保領域擴大合作。會談結束後，預計將發表寫入強化日美同盟的聯合文件。

《路透社》：美日領袖峰會將討論對中國半導體出口管制

（中央社）美國政府高級官員告訴《路透社》，美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄在13日峰會上，預計將商討兩國共同安全及全球經濟議題，可能討論對於中國的半導體出口管制。

《路透社》引述這名美國官員所言指出，拜登與岸田這兩名親密盟友間的會談內容，可能包括對兩國戰略對手中國的半導體出口管制。

這名官員指稱，美國正就此議題與日本密切合作，即便兩國法律結構有所不同，相信兩國仍有相似願景；支持這些管制措施的國家和重要參與者愈多，它們就會愈有效。

此外，日本《共同社》也報導，日美外交消息人士11日透露，岸田與拜登13日將在華盛頓舉行首腦會談，擬就加強核能發電和液化天然氣（LNG）等能源領域合作達成共識。

據報導，為抗衡中國，日美將在包括半導體、人工智慧（AI）、量子等最尖端技術在內的經濟安保領域擴大合作。會談結束後，預計將發表寫入強化日美同盟的聯合文件。

《共同社》報導，有關半導體等最尖端技術，中國正在加速「軍民融合」政策。美國在半導體對中出口限制上要求日本配合，日美首腦會談可能就此進行磋商。

因應中國威脅，美宣布將在日本部署新陸戰隊單位

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天（當地時間11日）表示，美國將在日本南部島嶼沖繩部署新的陸戰隊機動單位，以更妥善地因應中國升高的威脅。

《法新社》報導，奧斯汀與日本防衛大臣和外務大臣舉行會談，他會後在聯合記者會上說，將在2025年前把部隊重新組織為「陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment），以因應「日趨嚴峻的安全環境」。

《路透社》報導，美國總統拜登與日本首相岸田文雄本週稍晚預計將舉行會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，美方讚揚日本要在2027年前將防衛經費增加一倍的決定。

布林肯在與奧斯汀和日本外務及防衛大臣召開記者會時也說，美國本週稍晚將與日本簽署在太空領域合作的新協議。

在中國於衛星發展上取得快速進展之際，布林肯今天表示，美國與日本將考慮把太空攻擊當作觸發日美安保條約第5條的事件。

《法新社》報導，布林肯在記者會上指出，太空事件「構成明顯的挑戰」，可能會觸發日美安保條約第5條，即對美日任何一方的攻擊，將被視為對雙方的攻擊。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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