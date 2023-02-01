兩起事件讓艾爾多安撿到槍：卡芬蘭瑞典入北約逾半年，土耳其成攔路虎為哪樁？
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北約歷史性東擴見不見得曙光，除了芬蘭及瑞典如何做到讓艾爾多安滿意外，還得從他的競選連任考量說起。土耳其5月中將舉行總統及國會選舉。這對帶國家「走入」經濟泥淖的艾爾多安政府而言，無疑是背水一戰。
文：鍾佑貞（中央社駐伊斯坦堡特派員）
北約去年簽署芬蘭及瑞典入盟協議書後，成員國代表歡喜大合照，不料土耳其半年來一路攔阻，近期瑞典境內焚燒古蘭經事件無異讓土耳其撿到槍，為北約歷史性東擴大戲按下暫停鍵。兩國要加入，恐怕還得等。
芬蘭和俄羅斯的國界長達1300公里；而瑞典位於波羅的海的哥特蘭島（Gotland）與俄國海軍基地加里寧格勒州（Kaliningrad）僅有300公里之遙，去年2月下旬烏克蘭戰爭爆發後，兩國危機感爆棚，一改多年中立傳統，於同年5月正式申請加入北大西洋公約組織（NATO）。
北約成員國土耳其卻憑自身握有否決權頻頻攔阻，芬蘭、瑞典與土耳其簽訂3方合作備忘錄處理土耳其對兩國境內庫德族好戰團體的疑慮外，也陸續解除對土國的武器禁運，土耳其仍不願放行，稱芬蘭及瑞典對庫德族議題處理不力。
向來牽動土耳其敏感國安神經的庫德族人數眾多，卻無國土，散居於土耳其、伊朗、敘利亞及亞美尼亞等地。第一次世界大戰鄂圖曼土耳其帝國瓦解後，許多庫德族人推動建國，但隨中東地區遭瓜分，庫德族人想望多年的獨立國家始終未能出現。
庫德工人黨（PKK）1973年崛起，試圖於以庫德人為主的土耳其東南地區獨立建國，1984年成立武裝游擊隊，與土耳其政府及軍隊正式展開武裝對抗，超過4萬人在血腥衝突中喪生。庫德工人黨如今已是土耳其最直接的安全威脅。
然而，90年代以來，庫德工人黨逐漸獲得國際同情，主要得力於旅居歐洲第二代的土耳其庫德族人。這批新血大多受過歐洲良好教育，反對流血和暴力，加入庫德工人黨後，一改過去草莽游擊隊形象，強調走國際政治路線，以弱者姿態爭取歐美國家的同情與支持。
其中瑞典長期致力促進人權及對少數民族的尊重，並對難民張開雙臂而成為逾10萬名庫德族的安身立命地點，遭土耳其批「非法庫德族激進分子的避風港」。芬蘭境內的庫德族人口比瑞典少得多，但兩國外交政策相似。
近期「艾爾多安人偶」倒吊瑞典街頭，及丹麥極右翼政黨黨魁獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒古蘭經兩起事件，等於讓土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）撿到槍，隨即宣布土耳其不支持瑞典加入北約，並且無限延後相關會談。
北約歷史性東擴見不見得曙光，除了芬蘭及瑞典如何做到讓艾爾多安滿意外，還得從他的競選連任考量說起。土耳其5月中將舉行總統及國會選舉。這對帶國家「走入」經濟泥淖的艾爾多安政府而言，無疑是背水一戰。
而艾爾多安循成功經驗法則，了解自己對外越是強硬，越能營造「各方都需要土耳其」的強人姿態、操作一波土耳其獨立自主外交政策勝利榮光，以爭取選民支持，並轉移社會對百物齊漲的痛感。另有一說認為庫德族只是假議題，土耳其牽制北歐兩國入北約意在取得F-16戰鬥機。
土耳其2019年獲得俄羅斯S-400防空飛彈系統後，遭美國下一代F-35戰機聯合開發計畫排除。土耳其接著安排購買新的F-16戰機並對現有同型機隊進行升級。這項交易同樣遭擱置。芬蘭及瑞典申請加入北約，無疑天賜良機。土耳其趁勢把持身為成員國所擁有的否決權，作為促使美國讓步的籌碼。
如果F-16真如願「入袋」，一方面必然大幅推升艾爾多安威望及進一步鞏固民意，同時也能維持空優，緩解世仇希臘空軍實力近年急起直追帶來的焦慮感。
土耳其遲不批准芬蘭及瑞典加入北約的背後，也有俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的影子。土耳其近年面臨嚴峻貨幣危機，若干分析師判斷土國經濟可能在去年夏季前崩盤，多虧俄羅斯挹注資金，及強化雙邊貿易為土耳其闢一條活路。艾爾多安願否甘犯普亭大忌放行北約東擴，不無疑問。
艾爾多安拖延戰術引發「是否應把土耳其踢出北約」的討論。不過，北約創始文件中並未列入暫停或取消成員資格的正式機制。在30個成員國中，土耳其更提供安全保障主力，不但擁有僅次於美國的第2大軍隊，還位處北約防禦體系東南翼，可阻俄羅斯南下擴張，北約恐怕沒有失去土耳其的空間。
華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）樂觀認為，無論土耳其5月大選結果如何，國會批准兩國加入北約案的可能性高。
他分析，如果在野黨勝選，土耳其新執政團隊渴望得到歐盟（EU）及美國支持，以讓全球資金流入土國活絡經濟，因此將迅速批准北約東擴。如果艾爾多安成功連任，也同樣會開綠燈，以與美國總統拜登及歐盟重啟合作，及換取選後美歐對其政府的公開支持。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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