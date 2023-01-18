不管年終領多少，小資也能變大戶！數位經濟時代必備的永豐DAWHO數位帳戶

年關將近，相信不少人都想在這個時機好好整頓未來一整年的財務規劃，領到的年終獎金該如何有效配置也至關重要。在2022年10月舉辦的「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動上，主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家曾分享動盪經濟局勢下的投資觀念，以及運用新世代數位工具掌握投資風險，總結出適合市場波動時期的投資策略；如今，投資市場仍波動不斷，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產？新的一年，想要達到長期且有效的理財投資，你準備好了嗎？

又到了領年終獎金的日子，不同的產業有著不一樣的結果，有的公司年終可能高達52個月，亦有發不到1個月年終的例子，可謂幾家歡喜幾家愁。無論是否享有優渥年終，都要審慎理財，善用這筆款項。若今年獎金相對微薄，更不能氣餒，必須好好布局下一步，盤點個人財務狀況、擬定目標，在新的一個年度展開聰明的理財之道。

除了活存、定存，要避免辛苦賺來的資本變薄，最重要的方法就是投資。市場上投資工具琳瑯滿目，較穩健的主流工具包括基金、台股、美股，近年隨著AI科技進步，也發展出智能投資工具，幫助投資人克服人性弱點、提供理性判斷的決策。無論選擇哪種工具，投資理財一直是人生的必修課，在選擇適合自己的投資工具時，也可參考「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」中理財達人寶可孟所說的，投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。

近年來數位經濟的崛起，數位帳戶已經是新世代必備的投資工具。永豐DAWHO數位帳戶，提供一站式多元的服務體驗，除提供台外幣存款帳戶外，更成功整合基金信託、台美股交割及DAWHO現金回饋信用卡等多元的金融服務與功能，可以說是2023新年度的理財好幫手。

許多投資小白往往先從存錢開始，而永豐DAWHO數位帳戶推出大戶等級客戶享有新臺幣活儲年利率最高達1.5%(*註1)，讓小資也能逆襲變大戶。此外，永豐DAWHO也提供每月最高20次的跨行提款、轉帳免手續費優惠，且支援QR Code掃碼提領現金，在永豐、中信ATM皆可使用，支援日常生活便利無虞。

此外，永豐DAWHO數位帳戶更提供專屬理財報告，提供投資現值總覽、臺外幣存款變化，讓客戶輕鬆掌握每月金流，定期檢視資產配置，無論是台美股交割及基金申購，皆能進行查看及追蹤，同時也有永豐「智能理財ibrAin」，為沒空盯盤、財力有限的小資族省時省力，提供ETF投資標的布局全球市場及24小時監控市場脈動的服務，給予客製化投資組合調整建議，不再心慌意亂；此外，最低只要NT$3,000就能開始投資第一步，申購、贖回再平衡皆可享0元手續費。

*註1：大戶等級客戶即當月平均財富達新臺幣10萬元(含)以上之客戶，於新臺幣30萬元(含)內享有1.5%活儲利率。

*注意事項：

1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/SinopacFund

2. 美股：

(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spUSStock

(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spShareShares

3. ibrAin：

永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spibrain

4. 大戶投：

「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/

*信用卡注意事項：

謹慎理財 信用至上

銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989

信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)

循環信用利率年息2.74%~15% (基準日2015/8/3)，預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額

(100元新台幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢