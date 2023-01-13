2023/01/13,
醫療

Omicron出現後，二次確診的平均間隔縮短為六個月，為什麼會這樣？

Omicron出現後，二次確診的平均間隔縮短為六個月，為什麼會這樣？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

Omicron厲害之處，是它摧毀了人類希望透過疫苗接種建立免疫屏障，從而阻斷COVID-19傳播的夢想。另外，新的Omicron病毒株流行或將縮短二次感染的「安全窗口」。也就是說，新突變株的出現可能使兩次感染間隔進一步縮短。

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

第一線急診的觀察，最近確診病人確實有增加，兒科病人當然包括第一次確診或第二次確診。

我看兒科急診的情況，這波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的病人，伴隨哮吼的病童似乎有增加。

二次確診

根據指揮中心資料，截至2022年12月28日，台灣累計10萬1260例重複感染個案。自上一波本土疫情開始，國內重複感染比例從1～2％，最近已增加到5％。

而國際間的數據顯示，近一年來，COVID-19再感染率隨著新毒株的流行而走高。有些人一年內或許會感染好多次COVID-19。

Omicron厲害之處，是它摧毀了人類希望透過疫苗接種建立免疫屏障，從而阻斷COVID-19傳播的夢想。

簡單的說，先前的COVID-19病毒毒株發生的是「抗原漂移（Antigenic drift） 」，或許可以稱為量變。

Omicron的起源仍不清楚，有些科學家認為可能是發生了「抗原轉換（Antigenic shift）」，即大幅度變異，或許可以稱為質變。

另外，新的Omicron病毒株流行或將縮短二次感染的「安全窗口」。也就是說，新突變株的出現可能使兩次感染間隔進一步縮短。

研究顯示首次感染後，最短19天即有可能發生二次感染，最長293天。

來看新英格蘭醫學期刊的一項研究：在Omicron出現前，兩次感染間中位時間間隔為496天；Omicron出現後，兩次感染間中位時間間隔縮短為六個月。

為什麼會如此？大家都知道，Omicron進化出的新突變，如BA.4、BA.5是能夠特異性逃逸BA.1感染所誘導產生的中和抗體。

原因是什麼呢？科學家的研究發現，在於Omicron BA.1感染存在抗原原罪現象（original antigenic sin，又稱霍斯金現象），即BA.1感染主要喚起之前原始株疫苗所誘導的記憶B細胞，但很難產生特異性針對BA.1的中和抗體。

在BA.2和BA.5突破感染中，也觀察到了類似的抗原原罪現象。

由於抗原原罪以及突變株的免疫逃逸，通過Omicron感染實現群體免疫來阻斷傳播的夢想，目前顯然不是很樂觀。

這意味著群體免疫對於新突變株的預防感染作用很弱，新的突變株會逃逸之前疫苗接種和自然感染所建立的免疫屏障。

但是，接種疫苗在防止重症和死亡方面，仍是有效的。我們接種COVID-19疫苗來預防感染，主要是想透過誘導中和抗體來實現，但是目前新的突變株存在上述免疫逃逸情況，導致疫苗預防感染效果不佳。

而以上說的免疫逃逸，主要針對「體液免疫」而言。

目前接種疫苗仍可以有效預防重症，原因在於病人接種疫苗後，體內會產生記憶B細胞（memory B cells）和T細胞免疫反應可提供中長期保護力。

當病毒入侵人體時，這些記憶細胞可以在短期內快速產生新的抗體，能夠有效防重症及避免死亡。

雖然說，新的變異病毒在致病能力方面似乎是越來越弱。但是還要提醒大家，致病能力的強弱更大程度上取決於自己的身體狀況和免疫背景。因此戴口罩、接種次世代疫苗、及早接受抗病毒藥物治療及配合公衛管理政策等，這些都是目前重要的。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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