2023/01/14,
動漫

寶島社《這本漫畫真厲害！2023》出爐，台灣創作者首度登上「男生部門」排行榜

寶島社《這本漫畫真厲害！2023》出爐，台灣創作者首度登上「男生部門」排行榜
Photo Credit: 《綠之歌－收集群風》，來源：博客來

我們想讓你知道的是

除了關心男女兩大部門的排行狀況外，對台灣漫迷來說，2022年亦是相當具有突破性的一年：台灣漫畫家高妍的作品《綠之歌—收集群風》登上了男生榜單上第九名，成為了史上第一部進入《這本漫畫真厲害！》排行榜的作品。

文：古家萱

由寶島社發行的漫畫導覽書《這本漫畫真厲害！》每年都會針對從去年10月至今年9月發行的作品，收集來自大學漫研社、書店店員、各類作家、編輯、評論家、配音員、喜劇演員甚至是運動員的意見，並舉辦投票活動，選出該年度最受好評的作品排行。

排行榜分為「男生」與「女生」兩個部門，每張榜單上各有10個名額，雖然熱門漫畫的讀者本身就比較多，也比較有可能登上排行榜，但其中偶爾也能看見一些在資深漫迷間流傳的非主流類型創作。

此外，憑著強大的公信力，《這本漫畫真厲害！》也成為不少讀者選購漫畫的指標，因此也間接捧紅了許多最初沒這麼受到關注的作品，甚至使其有機會能紅到海外、翻拍成影視作品。舉例來說，《進擊的巨人》是2011年的男生旁行榜冠軍，而去年的榜首則由騙人生女兒的《間諜家家酒》拿下。

這本漫畫真厲害！2023

最近，寶島社也發布了最新的《這本漫畫真厲害！2023》男女生榜單。今年，男生部的第一名是帶有懸疑元素的BL漫畫《光逝去的夏天》，第二名作品則為知名漫畫家藤本樹《再見繪梨》，第三名則是有著「暗黑版哆啦A夢」之稱的《章魚嗶的原罪》

雖然蟬聯兩屆冠軍的藤本樹無緣在今年繼續待在衛冕者寶座上，但秉持著愛好漫畫的初心，他也大方地在推特上向粉絲分享，自己今年最喜歡的作品是沒上榜的《歸來的愛麗絲》。（編按：藤本樹在前兩年拔得頭籌的作品分別是《鏈鋸人》《驀然回首》。）

女生部門的第一名是以13世紀蒙古帝國後宮為舞台的《天幕下的魔女》，主角錫達拉將用她的知識和美貌，遊走在成吉思汗的後宮妃子與子嗣間，靜靜等待得以一報摧毀家園之仇的時機。另外，第二名與第三名則分別由《ジーンブライド》（暫譯：基因新娘）以及《まじめな会社員》（暫譯：嚴肅的上班族）拿下。

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Photo Credit：宝島社
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Photo Credit：宝島社

台灣漫畫家首度上榜

除了關心男女兩大部門的排行狀況外，對台灣漫迷來說，今年亦是相當具有突破性的一年：台灣漫畫家高妍的作品《綠之歌—收集群風》登上了男生榜單上第九名，成為了史上第一部進入《這本漫畫真厲害！》排行榜的作品。

根據博客來的介紹，從繪製、裝幀設計到翻譯都由高妍一手包辦的《綠之歌—收集群風》，故事描述在台灣北海岸小鎮成長的少女——綠，在考上大學後獨自一人來到台北生活。雖然接觸到許多過去難以企及的事物，卻也在生活中遭遇著挫折與孤獨，直到在Live House「海邊的卡夫卡」遇見了玩樂團的少年簡南峻。

透過音樂，南峻帶著綠找回自己生活的重心，以音樂拓展了她的世界，更帶她遇見了許多美好的人事物，而在這樣的過程中，兩人間也升起了一股幽微而純粹的情感。然而，南峻在音樂路上的課題，讓他們的世界出現了一道難以跨越的裂隙……

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Photo Credit:《綠之歌－收集群風》，來源：博客來
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Photo Credit:《綠之歌－收集群風》，來源：博客來

除了吸引大眾讀者外，《綠之歌—收集群風》清新細膩的描繪，也引來了不少重量級人士注意，像是村上春樹就在推薦中描述：

第一次看到高妍的畫時，有某種強烈吸引我的東西，讓我無論如何都想使用看看她的畫作。於是，我請她在我的《棄貓》這本書當中，繪製了幾幅插畫作品。多虧如此，《棄貓》成了一本非常不錯的書。在高妍的畫裡，有為了讓故事拓展開來的、散發著自然空氣般的通道——讓所見之人內心感到舒適，喚起某種令人懷念的共鳴。

此外，這部作品也輾轉流傳至日本，被曾與細野晴臣共組樂團HAPPY END的鼓手、同時也身兼作詞人松本隆發現。由於故事內容與高妍愛上日本搖滾巨匠細野晴臣的經歷息息相關，松本隆不僅將作品推薦給老友，更在推薦中寫下：「吶、細野，倘若我們的歌曲透過異國少女的耳機，擁抱著纖細的孤獨。那會是件多麼美妙的事啊？」

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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