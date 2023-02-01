國防安全研究院出版3份2022年度報告：台須確保「第二擊」能力，備戰主軸為「精準彈藥先於載台」

（中央社記者黃雅詩台北31日電）國防部智庫國防安全研究院近日出版3份2022年度報告指出，台灣必須確保「第二擊」能力才可有效嚇阻攻擊，因此應急戰備主軸是「精準彈藥先於載台」；中共會拉攏分化印太國家，再以3至5年時間提升軍事能力，嚇阻美國對介入印太區域領土主權問題的決心與態度。

國防安全研究院透過臉書宣布，國防院重磅出版2022年度報告已上架，共分為「國防科技趨勢」、「印太區域情勢」與「中共政軍發展」等3份，皆可在網路免費下載，英文版則是摘要版本。

「國防科技趨勢報告」在結論指出，成本較低、具高存活力的精準彈藥是台灣優先選擇，「精準彈藥先於載台」思維，可使台灣在有限資源下獲得最大戰力，短時間提升整體防衛能力，符合創新不對稱戰力投資，發揮「以陸制海、以陸制空」，讓敵方無法成功登陸台灣。

報告並主張，應加強「軍民融合」研發，藉民間產業龐大資源支援，將既可用於軍事、亦可用於民間的「軍民兩用」科技列為重點；報告認為，過去國軍在「軍民融合」研發未取得實質成果，隨「國防產業發展條例」立法通過，未來國軍應加強與產學界合作。

「中共政軍發展」報告結論指出，解放軍必然擴大在台海周邊和東海、南海等相關區域的軍事存在，預料在演習貼近實戰化的訓練方式下，解放軍未來在台灣周邊海空域的軍事活動將「有增無減」。

報告分析，解放軍航艦編隊「繞台」及穿越台日之間海域，除測試台灣海空反應及展示武力之外，意味其近海訓練轉為遠海部署，牽制美國與日本的軍事干預，並形成海空常導打擊群；但從航空母艦和兩棲攻擊艦的數量和總噸位來看，解放軍仍屬區域性海軍性質。

報告認為，中共艦艇數量快速增加，人才培養數量和品質恐無法充分支應，且「預算變數」不確定性也可能增加建軍風險。此外，解放軍在南海空域「以訓促戰」和實施戰巡，主要目的是對抗美國在南海實施的航行自由任務，傳達威嚇意象與強化灰色地帶作戰布局，為日後「南海空域」軍事鬥爭作準備。

「印太區域情勢」報告指出，俄烏戰爭仍在持續，烏克蘭在反攻成果下，可能以收回2014年被占領土地為目標，不會以現況和俄羅斯談判；俄烏戰爭的延續會持續對印太區域情勢造成影響，尤其美中戰略競爭態勢並未緩解情形下，美國仍會持續強化區域同盟與安全合作的鏈結。

報告認為，中共則會拉攏印太重要國家，分化這些國家與美國關係，以各個擊破方式，先減緩美國及同盟對中共的壓力，再利用3年到5年時間，積極提升軍事能力，嚇阻美國對介入印太區域領土主權問題的決心與態度。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀