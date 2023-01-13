要不要跟台灣斷交、改與中國建交？宏都拉斯公眾輿論與商界人士掀論戰
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台灣在拉丁美洲的邦交國宏都拉斯，近日湧現大量關於該否同台灣斷交、改與中國建交的論戰；當地商界人士支持轉向中國，而主流媒體則展現對台高度支持。輿論爆發的導火線為何？宏都拉斯人民怎麼想？
文：李宥臻
過去一週，台灣登上了其邦交國宏都拉斯的推特熱搜前三名；宏都拉斯的主流媒體，也湧現有關與台灣斷交、改與中國建交的討論，原因是1月1日在巴西新總統的就職典禮上，宏都拉斯外長雷納（Enrique Reina）與中國外交部副部長謝鋒舉行了雙邊會議。
雷納會後向當地媒體表示，對宏都拉斯來說，與中國企業發展貿易及投資關係至關重要，並提及自2011年起開始的帕圖卡（Patuca）水壩工程，盼中國能持續參與投資建設。
消息一出，宏都拉斯國內輿論隨即沸騰。「他們現在也滿多人支持與中國建交的，因為這個水壩工程需要大量資金。」台灣數位外交協會理事長郭家佑說。數位外交協會是一個透過社群操作對國際行銷台灣的組織，對海外輿論風向瞭解甚深。
不過，為台灣媒體撰文的宏都拉斯籍專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）觀察，現在的輿論焦點，已經從水壩投資案轉向「整個（與台灣的）外交關係。」他說：「目前可分成兩派意見，希望轉向與中國建交的人大多是商人，而主流媒體則高度展現出對台灣的支持。」
黃賀南補充：「商界人士主要就是專注在經濟利益。他們認為中國是世界最大的經濟體之一，與中國建交能打開廣大的市場。」
而當地主流媒體則發布了多則反對與台灣斷交的報導，其中一家《論壇報》的文章標題寫道：「宏台關係是國家發展長久以來的基石」。郭家佑在其Facebook上發文表示：「2022一整年，我們在宏都拉斯刊登了90篇關於台灣的正向報導新聞，而這90篇新聞，正在成為現在宏都拉斯外交輿論戰的素材。」
在主流媒體的對台支持下，多數宏都拉斯民眾也表態應維持與台灣的外交關係。黃賀南觀察， 「他們並不認為中國是敵人，而是他們的認知是『台灣就是我們的朋友』。」他表示，其大部分的親戚及政界友人皆指出，台灣長期以來都在宏都拉斯有難時伸出援手，並提供獎學金制度使民間受益。
不過，部份中國媒體以「宏都拉斯或將擇日與台灣斷交」為題報導此事。同屬拉丁美洲國家的哥斯大黎加日前也對宏都拉斯喊話，要求宏國跟隨其他中南美洲國家的道路，停止與台灣建交。對此，郭家佑說：「這已經不只是宏都拉斯內部的討論而已，巴西、哥斯大黎加都有加入討論。」
宏國政府保持緘默
台灣與宏都拉斯自1941年建交，至今已達將近82年。期間，尼加拉瓜、薩爾瓦多等拉丁美洲國家陸續與台灣斷交、轉而與中國建交，目前宏都拉斯是台灣在該地區碩果僅存的八個邦交國之一。
淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威表示：「宏都拉斯一直都是台灣外交部較關注的國家，因為（與台灣關係）比較鬆動、搖擺不定。」他說：「宏都拉斯想跟台灣斷交的聲音一直很大，因為它是中間偏左的政府，在意識型態上跟中國會比較接近一點，但它跟美國關係也沒有不好，只是相對疏離。」
目前，宏都拉斯面臨嚴重的經濟危機及債務問題，急需中國的資金挹注。 「在潔淨能源這方面，中國是全世界最大的太陽能等設備出口國，他們也在很多拉丁美洲國家投資新能源的開發。」宮國威補充道。
不過，針對此次宏都拉斯與中國的外交會談，宏國總統府在發布完官方消息之後便未再表態。黃賀南表示，即使公眾輿論持續發燒，「政府自此一直保持沉默」，「我認為他們正在觀察人民的反應、輿論的走向，再決定該如何正式發言。」
郭家佑另指出，台灣與宏都拉斯建立關係的時間，比中國要久很多，「如果建交82年都還是會斷交的話，那說明台灣在過去沒有累積出太深厚的國際關係，或者說跟當地的政府關係不夠好。」
巴拉圭也岌岌可危？
另一個台灣在拉丁美洲的邦交國——巴拉圭，近日也成為討論焦點。 1月9日，台灣總統蔡英文接見了到訪的巴拉圭眾議院議長洛佩茲（Carlos Maria Lopez Lopez），讓巴拉圭與台灣關係再次躍上檯面，成為該國今年4月總統大選的熱門話題。
巴拉圭反對黨總統候選人艾里格雷（ Efrain Alegre）曾在接受《路透社》採訪時受表明，一旦他當選，將終止同台北的外交關係，並同中華人民共和國建交。他表示，這將能夠推動巴拉圭兩大生產品——大豆和牛肉的出口業務。
智利國家政治暨戰略研究院教授向駿表示，針對巴拉圭與台灣斷交的可能性，有兩個發展重點值得關注。一是中國的外交策略，近期前任中國外長王毅，接棒楊潔篪擔任中央外事辦公室主任位置，成為外交體系第一號人物。向駿表示：「他（王毅）若想要有所表現的話，應該會對拉丁美洲邦交下手最重，而且台灣關係通常是巴拉圭選前討論的重大議題之一。」
二是由阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭共同組成的南方共同市場。 「目前烏拉圭希望可以進入中國市場，若另外兩個成員國加入一起施壓，巴拉圭應該是會擋不住。」向駿分析，去年10月，巴拉圭要求台灣對其投資10億美元，也是來自於未與中國建交的壓力。
不過淡江大學拉美研究中心主任宮國威看法相對樂觀。他認為以巴拉圭的政局來說，「應該還是執政黨紅黨繼續執政的可能性較大，所以不太預期斷交可能性會發生。」
但宮國威也強調，「不管是誰當選，巴拉圭的牧畜夜跟農業仍希望能打開中國市場，而中國是以開放市場來作為建交的交換條件之一，所以台灣勢必要持續關注這個問題。」
台美關係成關鍵
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。