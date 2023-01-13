要不要跟台灣斷交、改與中國建交？宏都拉斯公眾輿論與商界人士掀論戰

文：李宥臻

過去一週，台灣登上了其邦交國宏都拉斯的推特熱搜前三名；宏都拉斯的主流媒體，也湧現有關與台灣斷交、改與中國建交的討論，原因是1月1日在巴西新總統的就職典禮上，宏都拉斯外長雷納（Enrique Reina）與中國外交部副部長謝鋒舉行了雙邊會議。

雷納會後向當地媒體表示，對宏都拉斯來說，與中國企業發展貿易及投資關係至關重要，並提及自2011年起開始的帕圖卡（Patuca）水壩工程，盼中國能持續參與投資建設。

消息一出，宏都拉斯國內輿論隨即沸騰。「他們現在也滿多人支持與中國建交的，因為這個水壩工程需要大量資金。」台灣數位外交協會理事長郭家佑說。數位外交協會是一個透過社群操作對國際行銷台灣的組織，對海外輿論風向瞭解甚深。

不過，為台灣媒體撰文的宏都拉斯籍專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）觀察，現在的輿論焦點，已經從水壩投資案轉向「整個（與台灣的）外交關係。」他說：「目前可分成兩派意見，希望轉向與中國建交的人大多是商人，而主流媒體則高度展現出對台灣的支持。」

黃賀南補充：「商界人士主要就是專注在經濟利益。他們認為中國是世界最大的經濟體之一，與中國建交能打開廣大的市場。」

而當地主流媒體則發布了多則反對與台灣斷交的報導，其中一家《論壇報》的文章標題寫道：「宏台關係是國家發展長久以來的基石」。郭家佑在其Facebook上發文表示：「2022一整年，我們在宏都拉斯刊登了90篇關於台灣的正向報導新聞，而這90篇新聞，正在成為現在宏都拉斯外交輿論戰的素材。」

在主流媒體的對台支持下，多數宏都拉斯民眾也表態應維持與台灣的外交關係。黃賀南觀察， 「他們並不認為中國是敵人，而是他們的認知是『台灣就是我們的朋友』。」他表示，其大部分的親戚及政界友人皆指出，台灣長期以來都在宏都拉斯有難時伸出援手，並提供獎學金制度使民間受益。

不過，部份中國媒體以「宏都拉斯或將擇日與台灣斷交」為題報導此事。同屬拉丁美洲國家的哥斯大黎加日前也對宏都拉斯喊話，要求宏國跟隨其他中南美洲國家的道路，停止與台灣建交。對此，郭家佑說：「這已經不只是宏都拉斯內部的討論而已，巴西、哥斯大黎加都有加入討論。」

宏國政府保持緘默

台灣與宏都拉斯自1941年建交，至今已達將近82年。期間，尼加拉瓜、薩爾瓦多等拉丁美洲國家陸續與台灣斷交、轉而與中國建交，目前宏都拉斯是台灣在該地區碩果僅存的八個邦交國之一。

淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威表示：「宏都拉斯一直都是台灣外交部較關注的國家，因為（與台灣關係）比較鬆動、搖擺不定。」他說：「宏都拉斯想跟台灣斷交的聲音一直很大，因為它是中間偏左的政府，在意識型態上跟中國會比較接近一點，但它跟美國關係也沒有不好，只是相對疏離。」

目前，宏都拉斯面臨嚴重的經濟危機及債務問題，急需中國的資金挹注。 「在潔淨能源這方面，中國是全世界最大的太陽能等設備出口國，他們也在很多拉丁美洲國家投資新能源的開發。」宮國威補充道。

不過，針對此次宏都拉斯與中國的外交會談，宏國總統府在發布完官方消息之後便未再表態。黃賀南表示，即使公眾輿論持續發燒，「政府自此一直保持沉默」，「我認為他們正在觀察人民的反應、輿論的走向，再決定該如何正式發言。」

郭家佑另指出，台灣與宏都拉斯建立關係的時間，比中國要久很多，「如果建交82年都還是會斷交的話，那說明台灣在過去沒有累積出太深厚的國際關係，或者說跟當地的政府關係不夠好。」

巴拉圭也岌岌可危？

另一個台灣在拉丁美洲的邦交國——巴拉圭，近日也成為討論焦點。 1月9日，台灣總統蔡英文接見了到訪的巴拉圭眾議院議長洛佩茲（Carlos Maria Lopez Lopez），讓巴拉圭與台灣關係再次躍上檯面，成為該國今年4月總統大選的熱門話題。

巴拉圭反對黨總統候選人艾里格雷（ Efrain Alegre）曾在接受《路透社》採訪時受表明，一旦他當選，將終止同台北的外交關係，並同中華人民共和國建交。他表示，這將能夠推動巴拉圭兩大生產品——大豆和牛肉的出口業務。

智利國家政治暨戰略研究院教授向駿表示，針對巴拉圭與台灣斷交的可能性，有兩個發展重點值得關注。一是中國的外交策略，近期前任中國外長王毅，接棒楊潔篪擔任中央外事辦公室主任位置，成為外交體系第一號人物。向駿表示：「他（王毅）若想要有所表現的話，應該會對拉丁美洲邦交下手最重，而且台灣關係通常是巴拉圭選前討論的重大議題之一。」

二是由阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭共同組成的南方共同市場。 「目前烏拉圭希望可以進入中國市場，若另外兩個成員國加入一起施壓，巴拉圭應該是會擋不住。」向駿分析，去年10月，巴拉圭要求台灣對其投資10億美元，也是來自於未與中國建交的壓力。

不過淡江大學拉美研究中心主任宮國威看法相對樂觀。他認為以巴拉圭的政局來說，「應該還是執政黨紅黨繼續執政的可能性較大，所以不太預期斷交可能性會發生。」

但宮國威也強調，「不管是誰當選，巴拉圭的牧畜夜跟農業仍希望能打開中國市場，而中國是以開放市場來作為建交的交換條件之一，所以台灣勢必要持續關注這個問題。」

台美關係成關鍵