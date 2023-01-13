從經濟學理論談「還稅於民」爭議：普發現金對國家、民眾來說是一件好事嗎？

政府於1月3日宣布，2022年歲入超徵，每人放送6000元現金。在輿論中引起討論。筆者在此僅從經濟學理論的角度來剖析這個議題。

Q1. 「還稅於民」有根據嗎？

這要回歸法律如何規範。《預算法》第13條：

「政府歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還，均應編入其預算。並得編列會計年度內可能支付之現金及所需未來承諾之授權。」

我們注意到「以前年度歲計賸餘之移用」，根據《預算法》的規範有「歲計賸餘」是可以移用的，且「均應編入其預算」。媒體報導財政部傾向編列特別預算。既然編入其預算，就需立法程序，經立法院同意，使其變成「法規」，政府依法執行。因為「預算即命令」。如果不執行預算就是違法。

Q2. 為什麼會「超徵」？

某些媒體報導「歲入超徵4500億元，要還稅於民」。

請注意，《預算法》第13條是規定「歲計賸餘」，不是「歲入超徵」。差別在哪？

什麼是「歲計」？歲計等於「歲收」減掉「歲出」，相當於公司損益表「淨利」（Net Income）的概念，即收入減掉成本費用，就是公司有盈餘，公司有盈餘可以發放股利給股東。國家歲計有賸餘（Budget Surplus），而且符合法律規範，是可以發放現金或代券的。

什麼是「歲入」？根據《預算法》第6條第一項：「稱歲入者，謂一個會計年度之一切收入。但不包括債務之舉借及以前年度歲計賸餘之移用。」