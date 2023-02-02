歐盟提「綠色新政產業計畫」，回應美國「降低通膨法案」大幅補貼恐吸走歐洲綠能產業的憂慮
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執委會將以歐盟現有的資金機制作為過渡計畫，包括RePower EU方案資金、歐盟創新基金、「投資歐盟」方案資金等。據執委會主席馮德萊恩指出，光是前者就還有2500億歐元（約新台幣8兆元）可運用。相對的，美國降通膨法的資金規模則是3700億美元（約新台幣11兆元）。
（中央社）美國「降低通膨法案」恐吸走歐盟綠能產業的爭議在歐洲延燒數月，歐盟執委會（European Commission）今天提出一套相應計畫，包括訂立「淨零產業法」、動用現有資金機制以加速補貼產業、對外建立「乾淨科技／淨零產業夥伴關係」。
歐盟執委會提出的「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan），是在已推行3年多的「綠色新政」架構下，針對促進綠能產業發展提出法規、資金和人才等協助，以回應美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）大幅補貼在美設廠企業，恐導致歐洲綠能產業出走的憂慮。
執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在記者會表示，發展綠能是歐盟經濟的新成長策略，而在地生產至關重要，因此歐盟將提出更簡化、更快速、更可預測的方案以協助產業。
這套產業計畫包含4個面向。首先是簡化法規環境，執委會提議訂立「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act，淨零是指二氧化碳排放量淨值為零），以整合行政流程、加速案件審查。
該法案將與執委會去（2022）年提出的「關鍵原料法」（Critical Raw Materials Act）搭配，加上電力市場運作結構的改革，形塑發展淨零產業的制度環境。
對於議論最多的資金面，馮德萊恩設立「歐洲主權基金」的構想目前仍有會員國抱持懷疑，例如荷蘭、德國就反對歐盟又要籌「新錢」，認為歐盟帳上還有許多資金沒花完。
因此，執委會將以歐盟現有的資金機制作為過渡計畫，包括RePower EU方案資金、歐盟創新基金、「投資歐盟」方案資金等。據馮德萊恩指出，光是前者就還有2500億歐元（約新台幣8兆元）可運用。相對的，美國降通膨法的資金規模則是3700億美元（約新台幣11兆元）。
在人才面，執委會表示歐盟約35％至40％的工作職位會受到綠色轉型影響，因此協助人才發展技能也是這套產業計畫的重點。執委會的構想包括設立「淨零產業學院」來培養人才。
第4個面向是對外連結，建立具有韌性的供應鏈。構想包括透過貿易協定強化夥伴、建立「關鍵原料俱樂部」（Critical Raw Materials Club）、倡議「乾淨科技／淨零產業夥伴關係」（Clean Tech/Net-Zero Industrial Partnerships）等。
執委會這套產業計畫將提出到9至10日的歐盟高峰會（European Council），也就是會員國領導人高峰會中討論，以授權執委會進一步訂出法規草案及更具體方案。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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