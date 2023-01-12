元大投信攜手icash Pay，全台首家透過「電子支付」帳戶就可買0050等ETF連結基金

（中央社）元大投信攜手icash Pay瞄準電支金融生態圈，推出全台首家透過「電子支付」帳戶就可買基金，在線上就可以申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等5檔主打基金，無論單筆或定期定額每月最低1000元。

近年來國人消費習慣逐漸朝電子支付改變，根據銀行局統計，截至2022年10月底國內電子支付使用者共2077萬人，年增36.3%；2022年1至10月電子支付交易金額新台幣878億元，年增24%。

ETF（Exchange Traded Funds）：一種交易模式與股票完全相同，但交易稅僅為股票三分之一的基金。ETF將指數證券化，投資方法與股票完全相同，不需要另外開戶，簡單來說就是把ETF當股票買，指數漲，ETF就會跟著漲，指數跌，ETF的價格也會跟著下跌。

Photo Credit: 中央社 另一家電子支付業者悠遊卡公司將於2023年1月3日登錄興櫃，日前舉辦興櫃前法人說明會，各界預料掀起支付大戰。由董事長陳亭如（左2）、總經理邱昱凱（右2）帶領經營團隊說明營運成果及展望。中央社記者吳家豪攝於2022年12月28日

元大投信董事長劉宗聖表示，與icash Pay合作是金融科技推展極具代表性的里程碑，現階段icash Pay線上開戶合作金融機構已達13家，包括北富銀、國泰世華、中信銀、台新銀、中華郵政等，未來會持續增加。即日起擁有這13家金融機構帳戶的icash Pay使用者，在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定。

Photo Credit: 中央社 關於icash Pay的拓展，統一超說明，2022年民眾可就近到6400家7- ELEVEN的ibon便利生活站，線上則透過OPEN POINT生態圈的電子支付工具icash Pay完成「綜合所得稅 繳納。 （統一超提供）中央社記者江明晏傳真於2022年4月21日。

劉宗聖指出，觀察台灣ETF（指數股票型基金）規模從3年前的100萬人，成長到目前600萬人，顯現出小資化跟年輕化的理財需求，為降低基金理財門檻，此次將單筆或定期定額每月最低門檻訂在1000元，形同每天省下30元的飲料錢，就能申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等5檔主打基金。

提到理財，劉宗聖說，現在越來越多民眾懂得開始投資，年齡層也往下走，但建議在不確定性高的大環境下，投資要從「交易」走向「配置」，可從資金分散、風險分散、時間分散、標的分散等策略下手，定期定額投資ETF是達成這些目標的一個方式。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航