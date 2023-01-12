2023/01/12,
教育

年終「文憑造假」大掃除：立委、教團呼籲論文公開電子全文，建立外部學術倫理審查機制

年終「文憑造假」大掃除：立委、教團呼籲論文公開電子全文，建立外部學術倫理審查機制
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

我們想讓你知道的是

「現在看到的只是冰山一角」，台大電機系特聘教授、守護台灣教育平台理事長吳瑞北表示，台大應是學術龍頭，要發揮中流砥柱的力量，但論文事件卻最為嚴重。

最近適逢歲末年終，學界團體、教育團體今（12）日召開記者會「大掃除」，清理大學文憑造假積習。學界人士在記者會上提出3點訴求，要求學位論文應一律公開「電子全文」，並建立外部獨立的學術倫理審查機制，且違反學倫的事件應通報教育部。

立委范雲表示，學歷造假反映了高等教育商品化的問題，其中，政府要求各大學做國際排名，但與我國提供給高教的資源卻是遠低於OECD國家，也造成公立大學得自籌財源，辦理各種專班，教育部卻又監管不力，導致學位的商品化。

「現在看到的只是冰山一角」，台大電機系特聘教授、守護台灣教育平台理事長吳瑞北表示，台大應是學術龍頭，要發揮中流砥柱的力量，但論文事件卻最為嚴重。他強調大學自主不容許派系、利益、黑箱的把持，要以公開、透明、公正程序，保持教育的純潔無瑕。

今日之所以召開記者會，便是因為日前發生多起政治人物學位抄襲醜聞。守護台灣教育平台在12月26日至1月8日之間進行網路問卷調查，蒐集到213份有效問卷，其中有63％受訪學生認為政治人物的學歷有助於選舉，且75％學生認為學倫問題會影響投票給候選人的意願。

而在記者會上，守護台灣教育平台、全國私校工會、台灣資訊平權學會等學界、教育團體提出了3項訴求：

1. 學位論文公開原則

學界人士指出，學位論文應以「電子全文」公開為原則，以利學術流通及分享，若因涉及機密、專利過依法不得提供，可訂定最多5年的合理公開期限。范雲表示，高等教育得到國家支持，使用了科技部、教育部的資源，因此研究結果本來就要共享，讓國家圖書館的線上資料庫公開化。

私校工會理事長尤榮輝也強調，論文應該以電子全文方式公開，而不是遮遮掩掩、拖了好幾年才公開，且如此一來，可以有效預防論文抄襲造假事件。

2. 建立外部獨立的學術倫理審查機制

學界人士認為，學倫案應先進行校外專業委員的初審，再送交各校倫理委員會進行複審，且以內容原創性、而非機械對比所得的相似性作為判準。

范雲表示，在發生學倫案時，如果不同大學以不同的程序、態度處理論文爭議，會造成民眾對大學的信任危機，因此教育部應儘速檢討，如何建立外部獨立的學倫審查機制。尤榮輝進一步談到，獨立機制至少要二級或三級審議，而不是學校在一個審級就單方面決定。

而根據守護台灣教育平台的調查，有42.7％的受訪學生表示，應由獨立調查單位來進行學倫案調查，認為是學校倫理委員會的只有29.1％，教育部學審會僅有22.5％。

3. 違反學倫事件應通報教育部

吳瑞北表示，除了學倫事件要呈報教育部，教育部也應該適時彙整，並立即公告違反學倫事件的處理樣態。

守護台灣教育平台的調查也問到，學倫問題爆發時，教育部應該對於學校採取什麼行動，有65.3％的學生認為應公布違規學生姓名、59.2％公布指導教授姓名、58.2％公布違規學校系所名稱，57.7％要扣獎補助款。

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Photo Credit：守護台灣教育平台

從學生的角度來看，前政大研究生學會會長張維倫點出，從105學年開始，研究生會強制修習學術倫理課程，作為畢業門檻。但由系所、學校所開設的校級學倫課程，不分學門、每個人都是一樣的標準，他認為自然科學、社會科學、人文領域在學倫上有不同的參採面向。

除此之外，他提及抄襲事件目前都是由學生承擔事件的影響與結果，但學術成果是師生互動產出。尤榮輝發言時也表示，除了撤銷學位，抄襲的當事人沒有受到更強烈的懲罰，而私校工會也全力支持對指導教授課責。他要求改善預防機制、審議機制、懲罰機制，不要讓台灣繼續惡名在外，成為學術詐欺的王國。

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核稿編輯：翁世航


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